Erlent

Fengu yfir sig hol­skeflu haturs eftir að þau á­kváðu að binda enda á með­gönguna

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Fjöldi fólks hefur tjáð sig um ákvörðun hjónanna á samfélagsmiðlum og meðal annars sakað þau um að stunda arfbætur.
Fjöldi fólks hefur tjáð sig um ákvörðun hjónanna á samfélagsmiðlum og meðal annars sakað þau um að stunda arfbætur. Jesse Ridgeway/Instagram

Vinsælir áhrifavaldar vestanhafs segjast hafa fengið yfir sig holskeflu gagnrýni og haturs eftir að þau greindu frá því í vikunni að þau hefðu ákveðið að binda enda á meðgöngu þar sem fóstrið hefði verið greint með Downs heilkenni.

Jesse Ridgeway, sem er vinsæll á YouTube og birtir þar myndskeið um fjármál, tækni og fjölskyldulíf sitt og eiginkonu sinnar Ashley, greindi frá því í mars að þau hjónin ættu von á barni. Á miðvikudaginn sagði hann hins vegar frá því að þau hefðu ákveðið að binda enda á meðgönguna.

Ridgeway sagði ákvörðunina hafa verið afar erfiða og að þau skyldu það ef hún myndi valda einhverjum vonbrigðum. Hann gerði sér grein fyrir því að meðal aðdáenda hans væru fatlaðir einstaklingar og einstaklinger með Downs; þeir skiptu máli og hann fagnaði tilvist þeirra.

Eftir að hafa verið nokkuð jákvæð í upphafi, hefðu þau hjónin hins vegar tekið hina erfiðu ákvörðun eftir að hafa fengið nánari upplýsingar um það hvað það fælist í því að eignast barn með Downs. Þá taldi hann upp algenga fylgifiska Downs á borð við hjartagalla og þroskaskerðingu.

Matt Walsh, annar vinsæll áhrifavaldur vestanhafs, er meðal þeirra sem hefur fordæmt Ridgeway og eiginkonu hans og sakað þau um að „myrða barn“.

People var meðal þeirra miðla sem fjölluðu um ákvörðun Ridgeway og eiginkonu hans en í dag var greint frá því að hjónin hefðu fengið yfir sig holskeflu gagnrýni og haturs vegna ákvörðunar sinnar.

Ridgeway segir í yfirlýsingu að þau hafi staðið frammi fyrir afar erfiðu vali og sorg en á meðan margir hefðu virt ákvörðun þeirra hefðu þau einnig verið kölluð morðingjar, líkt við Hitler og borist líflátshótanir.

„Það sem er enn meira truflandi er að margt af þessu fólki notar Guð eða Jesú til að réttlæta hótanir í okkar garð og að vilja kasta okkur í helvíti,“ segir Ridgeway.

Þá sagði hann viðbrögðin líklega mega rekja til þess að ákvörðunin sem þau hjónin tóku væri tabú og fáir sem tjáðu sig um þá stöðu sem þau lentu í.

Samkvæmt National Institutes of Health í Bandaríkjunum er endir bundin á um 67 til 85 prósent meðganga eftir Downs greiningu.

Þungunarrof

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