Fengu yfir sig holskeflu haturs eftir að þau ákváðu að binda enda á meðgönguna Hólmfríður Gísladóttir skrifar 5. júní 2026 21:23 Fjöldi fólks hefur tjáð sig um ákvörðun hjónanna á samfélagsmiðlum og meðal annars sakað þau um að stunda arfbætur. Jesse Ridgeway/Instagram Vinsælir áhrifavaldar vestanhafs segjast hafa fengið yfir sig holskeflu gagnrýni og haturs eftir að þau greindu frá því í vikunni að þau hefðu ákveðið að binda enda á meðgöngu þar sem fóstrið hefði verið greint með Downs heilkenni. Jesse Ridgeway, sem er vinsæll á YouTube og birtir þar myndskeið um fjármál, tækni og fjölskyldulíf sitt og eiginkonu sinnar Ashley, greindi frá því í mars að þau hjónin ættu von á barni. Á miðvikudaginn sagði hann hins vegar frá því að þau hefðu ákveðið að binda enda á meðgönguna. Ridgeway sagði ákvörðunina hafa verið afar erfiða og að þau skyldu það ef hún myndi valda einhverjum vonbrigðum. Hann gerði sér grein fyrir því að meðal aðdáenda hans væru fatlaðir einstaklingar og einstaklinger með Downs; þeir skiptu máli og hann fagnaði tilvist þeirra. Eftir að hafa verið nokkuð jákvæð í upphafi, hefðu þau hjónin hins vegar tekið hina erfiðu ákvörðun eftir að hafa fengið nánari upplýsingar um það hvað það fælist í því að eignast barn með Downs. Þá taldi hann upp algenga fylgifiska Downs á borð við hjartagalla og þroskaskerðingu. Matt Walsh, annar vinsæll áhrifavaldur vestanhafs, er meðal þeirra sem hefur fordæmt Ridgeway og eiginkonu hans og sakað þau um að „myrða barn“. People var meðal þeirra miðla sem fjölluðu um ákvörðun Ridgeway og eiginkonu hans en í dag var greint frá því að hjónin hefðu fengið yfir sig holskeflu gagnrýni og haturs vegna ákvörðunar sinnar. Ridgeway segir í yfirlýsingu að þau hafi staðið frammi fyrir afar erfiðu vali og sorg en á meðan margir hefðu virt ákvörðun þeirra hefðu þau einnig verið kölluð morðingjar, líkt við Hitler og borist líflátshótanir. „Það sem er enn meira truflandi er að margt af þessu fólki notar Guð eða Jesú til að réttlæta hótanir í okkar garð og að vilja kasta okkur í helvíti,“ segir Ridgeway. Þá sagði hann viðbrögðin líklega mega rekja til þess að ákvörðunin sem þau hjónin tóku væri tabú og fáir sem tjáðu sig um þá stöðu sem þau lentu í. Samkvæmt National Institutes of Health í Bandaríkjunum er endir bundin á um 67 til 85 prósent meðganga eftir Downs greiningu. Þungunarrof Mest lesið „Erum við að fara að deyja?“ Innlent Mogginn afþakkar framlag Dags B. Innlent „Áreiðanlegar upplýsingar“ um að Sindri sé í varðhaldi Innlent Hallast að því að þetta sé einbeittur brotavilji Innlent Dró sér fé sem gjaldkeri framboðsins Innlent Endurbætur kostuðu 415 milljónir: Veggfóður fyrir nítján milljónir og ljós fyrir ellefu Innlent Með um 2,8 milljónir í laun sem bæjarstjóri Innlent Óvenjuleg fley undan ströndum Reykjavíkur Innlent Vill fá Ísland inn og tólf í viðbót Erlent Íslenskur ofurjeppi á leið í framleiðslu Innlent Fleiri fréttir Fengu yfir sig holskeflu haturs eftir að þau ákváðu að binda enda á meðgönguna Pútín hafnar fundi með Selenskí og ítrekar kröfur Rússa Vill fá Ísland inn og tólf í viðbót Nýr leki á rússneskum hluta geimstöðvarinnar Danska lögreglan komin með nóg af drukknum börnum Hafði leigutekjur af húsnæði krúnunnar Breyttu fósturvísum af meiri nákvæmni en áður „Menningarleg hnignun“: Bandaríkjastjórn skýtur á Breta vegna Nowak Mette-Marit á biðlista fyrir lungnaígræðslu Segir Kúbu næsta á eftir Íran Repúblikanar unnu kjördæmastríðið „Ekki óttast leiðina út úr þessu stríði“ Hezbollah harðneitar samkomulagi Ísraels og Líbanons Höfuðpaur í Foxtrot hafi skipulagt sprengju- og skotárásir í Noregi Pelley látinn fjúka og óvissa uppi um framtíð 60 mínútna Maður sem tók tíu í gíslingu í Kaliforníu skotinn til bana Týndur í sex daga en komst einn niður af Everest Taívanar líta til Úkraínu og Íran Albanir mótmæla harðlega fyrirhugaðri milljarðamæringaparadís Trump verður að leita samþykkis þingsins fyrir aðgerðum í Íran Samþykkja að koma á vopnahléi Vilja banna rússneska túrista Árásir á Pétursborg á fyrsta degi fjárfestaráðstefnu Pútíns Sami flugmaðurinn skotinn niður yfir Íran og yfir Kúveit Konur meirihluti ráðherra í fyrsta sinn í sögu Danmerkur Mótmæli og átök vegna dauða Henry Nowak Gerðu árásir á eyju í Hormússundi í nótt „Þú værir í fangelsi ef ekki væri fyrir mig“ Steinsofandi þegar drunurnar riðu yfir: „Er þetta kjarnorkusprengja?“ Sundrung í Bretlandi vegna viðbragða lögreglu við drápi á ungmenni Sjá meira