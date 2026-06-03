Erlent

Á­rásir á Pétursborg á fyrsta degi fjárfestaráðstefnu Pútíns

Samúel Karl Ólason skrifar
Mikinn reyk bar yfir Pétursborg í dag.
Mikinn reyk bar yfir Pétursborg í dag. AP

Úkraínumenn gerðu í morgun árásir með langdrægum drónum á olíuinnviði og hernaðarleg skotmörk í Pétursborg. Miklir eldar kviknuðu við árásirnar en árleg viðskiptaráðstefna hófst í Pétursborg í morgun. Úkraínumenn segjast hafa ráðist á að minnsta kosti tuttugu olíuvinnslur á undanförnum 33 dögum.

Í þessu tilfelli var drónunum flogið um 1.100 kílómetra frá Úkraínu til Pétursborgar. Þar voru þeir notaðir til að ráðast á olíudælustöð í höfn Pétursborgar. Einnig var ráðist á herstöð á svæðinu en þar lenti dróni á rússneskri korvettu.

Hún er hluti af Eystrasaltsflota Rússa og hafði verið í slipp frá því í febrúar. Hversu mikið hún skemmdist í árásinni liggur ekki fyrir.

Þá réðust Úkraínumenn einnig á skotmörk í Tamobv-héraði í Rússlandi, sem er í um sex hundruð kílómetra fjarlægð frá Úkraínu.

Financial Times hefur eftir yfirmanni í úkraínska hernum að ráðist hafi verið á að minnsta kosti tuttugu olíuvinnslur í Rússlandi á undanförnum 33 dögum. Þessar árásir eru taldar hafa komið verulega niður á olíuframleiðslu í Rússlandi, sem er helsta tekjulind ríkisins.

Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, hefur lengi kallað þessar árásir skilvirkustu „refsiaðgerðirnar“ gegn Rússlandi. New York Times segir þó að deilt sé um skilvirkni þessara árása meðal ráðamanna í Úkraínu. Einhverjir telji að þær muni ekki höggva nægilegt skarð í fjárhag Rússa til að binda enda á stríðið en að þær hafi þess í stað mikil sálræn áhrif á Rússa.

AP fréttaveitan segir að árásirnar á Pétursborg séu niðurlægjandi fyrir Vladimír Pútín, forseta Rússlands, sem fæddist í borginni og haldi mikið upp á áðurnefnda ráðstefnu. Þetta komi í kjölfar þess að hann hélt mun smærri skrúðgöngu í Moskvu í síðasta mánuði en gengur og gerist þegar Rússar halda upp á sigur gegn Þjóðverjum í seinni heimsstyrjöldinni.

Á ráðstefnunni í Pétursborg reyna Rússar að laða að erlenda fjárfesta en henni hefur oft verið líkt við ráðstefnu Alþjóðaefnahagsráðsins í Davos.

Loka þurfti flugvellinum í Pétursborg í um fimm klukkustundir vegna árásanna. Á einhverjum tímapunkti reyndu lögregluþjónar að skjóta úkraínska dróna niður með rifflum.

Áhugasamir geta séð fleiri myndbönd hér.

Langdrægar árásir fá meira vægi

Rússum hefur ekki vegnað vel á víglínunni í Úkraínu á undanförnum vikum og jafnvel mánuðum. Verulega hefur hægt á framsókn þeirra þar, þó þeir sæki enn fram á nokkrum stöðum, og er talið að mannfall hafi aukist.

Samhliða þessari þróun hafa Rússar aukið verulega á dróna- og eldflaugaárásir sínar á úkraínskar borgir og bæi. Það er á sama tíma og Úkraínumenn eiga erfiðara með að verða sér úti um flugskeyti í Patriot-loftvarnarkerfi þeirra, sem notuð eru til að verjast rússneskum skotflaugum.

Rússland Úkraína Innrás Rússa í Úkraínu Hernaður Vladimír Pútín

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