Erlent

Sami flug­maðurinn skotinn niður yfir Íran og yfir Kúveit

Samúel Karl Ólason skrifar
F-15 herþotur hafa lengi verið notaðar af Bandaríkjamönnum og öðrum ríkjum.
F-15 herþotur hafa lengi verið notaðar af Bandaríkjamönnum og öðrum ríkjum. Þjóðarðlið Bandaríkjanna/Casey Burruel

Bandaríski flugmaður F-15E herþotunnar sem skotin var niður yfir Íran í vor hafði einnig verið skotinn niður yfir Kúveit, nokkrum vikum áður. Hann var því tvisvar sinnum skotinn niður á rétt rúmum mánuði, sem fyrrverandi herforingi líkir við að verða tvisvar sinnum fyrir eldingu.

Flugmaðurinn og áhafnarmeðlimur hans voru skotnir niður með loftvarnarkerfi yfir Íran í upphafi aprílmánaðar. Þá fór af stað umfangsmikil björgunaraðgerð.

Flugmanninum var bjargað fljótt en vopnakerfasérfræðingur flugvélarinnar fannst ekki strax. Hann lenti langt frá flugmanninum og tók nokkra daga að koma honum til bjargar, þar sem bæði Bandaríkjamenn og Íranir kepptust um að finna hann fyrstir.

Sjá einnig: Flugliðanum bjargað eftir hættulega björgunaraðgerð

Rúmum mánuði áður hafði sami flugmaður verið skotinn niður yfir Kúveit, samkvæmt bandarískum blaðamanni.

Þá skaut kúveiskur flugmaður þrjár bandarískar F-15E herþotur niður á mjög skömmum tíma. Svo virðist sem hann hafi gert það fyrir mistök. Sex flugmenn og vopnakerfasérfræðingar sluppu án alvarlegra meiðsla.

CBS hefur einnig heimildir fyrir því að um sama flugmanninn sé að ræða.

Varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna hefur vísað fyrirspurnum fjölmiðla vestanhafs til yfirstjórnar herafla Bandaríkjanna í Mið-Austurlöndum en fyrirspurnum þangað hefur ekki verið svarað.

Í samtali við CBS sagði fyrrverandi herforingi í flugher Bandaríkjanna að hann vissi ekki til þess að sami flugmaðurinn hefði tvisvar sinnum verið skotinn niður í sömu átökunum í langan tíma. Það hefði líklega síðast gerst í stríðinu í Víetnam.

„Þetta er eins og að verða tvisvar sinnum fyrir eldingu.“
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