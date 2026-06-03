Sami flugmaðurinn skotinn niður yfir Íran og yfir Kúveit Samúel Karl Ólason skrifar 3. júní 2026 10:08 F-15 herþotur hafa lengi verið notaðar af Bandaríkjamönnum og öðrum ríkjum. Þjóðarðlið Bandaríkjanna/Casey Burruel Bandaríski flugmaður F-15E herþotunnar sem skotin var niður yfir Íran í vor hafði einnig verið skotinn niður yfir Kúveit, nokkrum vikum áður. Hann var því tvisvar sinnum skotinn niður á rétt rúmum mánuði, sem fyrrverandi herforingi líkir við að verða tvisvar sinnum fyrir eldingu. Flugmaðurinn og áhafnarmeðlimur hans voru skotnir niður með loftvarnarkerfi yfir Íran í upphafi aprílmánaðar. Þá fór af stað umfangsmikil björgunaraðgerð. Flugmanninum var bjargað fljótt en vopnakerfasérfræðingur flugvélarinnar fannst ekki strax. Hann lenti langt frá flugmanninum og tók nokkra daga að koma honum til bjargar, þar sem bæði Bandaríkjamenn og Íranir kepptust um að finna hann fyrstir. Sjá einnig: Flugliðanum bjargað eftir hættulega björgunaraðgerð Rúmum mánuði áður hafði sami flugmaður verið skotinn niður yfir Kúveit, samkvæmt bandarískum blaðamanni. Þá skaut kúveiskur flugmaður þrjár bandarískar F-15E herþotur niður á mjög skömmum tíma. Svo virðist sem hann hafi gert það fyrir mistök. Sex flugmenn og vopnakerfasérfræðingar sluppu án alvarlegra meiðsla. probably "friendly fire" on 🇺🇸F-15 pic.twitter.com/n5CvKsp78Z— C4H10FO2P ☠️ (@markito0171) March 2, 2026 CBS hefur einnig heimildir fyrir því að um sama flugmanninn sé að ræða. Varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna hefur vísað fyrirspurnum fjölmiðla vestanhafs til yfirstjórnar herafla Bandaríkjanna í Mið-Austurlöndum en fyrirspurnum þangað hefur ekki verið svarað. Í samtali við CBS sagði fyrrverandi herforingi í flugher Bandaríkjanna að hann vissi ekki til þess að sami flugmaðurinn hefði tvisvar sinnum verið skotinn niður í sömu átökunum í langan tíma. Það hefði líklega síðast gerst í stríðinu í Víetnam. „Þetta er eins og að verða tvisvar sinnum fyrir eldingu.“ Bandaríkin Íran Kúveit Hernaður Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Mest lesið „Í mínum huga er þarna illa farið með dýr“ Innlent „Þú værir í fangelsi ef ekki væri fyrir mig“ Erlent Mótmæli og átök vegna dauða Henry Nowak Erlent Steingrímur Ari Arason er látinn Innlent Gerðu árásir á eyju í Hormússundi í nótt Erlent Ari missti af fyrsta fundinum Innlent Þingnefnd breytir ekki forgangsröð jarðganga Innlent Þórkatla slökkvi vonarneistann með nýjum samningi Innlent Sundlaugar opnar til miðnættis og ótakmörkuð bílastæði Innlent Leita Íslendings í Taílandi Innlent Fleiri fréttir Konur meirihluti ráðherra í fyrsta sinn í sögu Danmerkur Mótmæli og átök vegna dauða Henry Nowak Gerðu árásir á eyju í Hormússundi í nótt „Þú værir í fangelsi ef ekki væri fyrir mig“ Steinsofandi þegar drunurnar riðu yfir: „Er þetta kjarnorkusprengja?“ Sundrung í Bretlandi vegna viðbragða lögreglu við drápi á ungmenni Fjarlægja mælitæki sem fylgist með AMOC nærri Íslandi Frítt til tannlæknis, skattalækkanir og gamall stórhátíðardagur endurvakinn Nýr El niño gæti orðið sá sterkasti sem sögur fara af Ætla að senda fleiri hælisleitendur á brott Skaðabótasjóður Trumps í hættu Ellefu látnir í umfangsmiklum árásum Rússa Sex úr sömu fjölskyldu skotnir til bana Áframhaldandi átök í Líbanon þrátt fyrir samkomulag Flugeldaverksmiðja sprakk í loft upp Miðvinstristjórn mynduð í Danmörku Hafnar ásökunum um nýtt hernaðarbrölt Japana Styttir ferðina vegna veikinda krónprinsessunnar Mótmæltu flutningi á ebólusmituðum Bandaríkjamönnum til Kenía Umdeildum vinstrimönnum meinuð koman til Bretlands Evrópskir og bandarískir öfgamenn lögðu saman á ráðin um fjöldabrottvísanir Frakkar tóku skuggaskip á Atlantshafi Deila í dómsal um hvort réttarhöldin verði opin Íranar gera árásir á Kúveit og Ísraelar sækja dýpra inn í Líbanon Veita sextán milljarða evra til Ungverjalands Hundruð handtekin vegna átaka í kjölfar sigurs PSG SAS fellir niður allt flug til Grænlands Norskur maður grunaður í máli Anne Elisabeth Hagen Margrét Þórhildur útskrifuð af sjúkrahúsi Krabbameinssjúkir gætu sloppið við lyfjameðferð Sjá meira