Erlent

Hezbollah harð­neitar sam­komu­lagi Ísraels og Líbanons

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Samkomulagið er ekki vinsælt í Líbanon að sögn Hezbollah.
Samkomulagið er ekki vinsælt í Líbanon að sögn Hezbollah. AP

Hezbollah-samtökin harðneituðu að samið yrði um vopnahlé án þess að Ísraelar hörfuðu alfarið úr Líbanon. Í harðorðri yfirlýsingu sagði leiðtogi samtakanna að viðræðurnar hefðu verið gagnslausar og niðurlæging fyrir Líbanon.

Í gær bárust af því fréttir að stjórnvöld í Ísrael og Líbanon hefðu samþykkt að koma á vopnahlé í nokkrum viðræðulotum. Samkvæmt fyrsta samkomulagi þarf Hezbollah að hætta öllum árásum á Ísrael og flytja alla liðsmenn sína frá suðurhluta Líbanons.

Ísraelar hafa verið vígreifir undanfarið og hótað að bæta í árásir í Líbanon, meðal annars hafa þeir hótað að varpa sprengjum á höfuðborg landsins Beirút. 

Bandaríkjamönnum hefur verið mikið í mun að stilla til skammvinns friðar í Líbanon enda flækjast árásir Ísraela á Líbanon fyrir friðarviðræðum þeirra sjálfra við Írana. Hezbollah nýtur mikils beins stuðnings Írana.

Naim Qassem leiðtogi Hezbollah tók ekki þátt í þessum viðræðum. Hann segir vopnahléð jafngilda uppgjöf.

Fyrr í þessari viku höfðu löndin samið um staðbundið vopnahlé sem kom í veg fyrir árásir Ísraela á höfuðborg Líbanon, Beirút. Reynt hefur á það samkomulag í vikunni og meðal annars voru níu drepnir í árásum Ísraelhers í suðurhluta Líbanon í gær og þá skaut Hezbollah flugskeytum inn í Ísrael.

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