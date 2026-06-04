Leiðtogar Ísraels og Líbanon hafa samþykkt að vopnahléi verði komið á landanna á milli. Þetta kemur fram í sameiginlegri yfirlýsingu Ísraels, Líbanon og Bandaríkjanna sem send var út í nótt. Samkvæmt samkomulaginu þarf Hezbollah að hætta öllum árásum á Ísrael og flytja alla liðsmenn sína frá suðurhluta Líbanon.
Samkomulagið kemur í kjölfar þess að stjórnvöld í Ísrael hótuðu að bæta í árásir sínar í Líbanon sem hafa haft talsverð áhrif á friðarviðræður Bandaríkjamanna og Írana. Fulltrúar Bandaríkjastjórnar tóku þátt í gerð samkomulags Ísrael og Líbanon en fundur fulltrúa landanna fór fram í bandaríska utanríkisráðuneytinu og stóð yfir í nærri níu klukkustundir.
Í samkomulaginu kemur fram að samningaviðræðum um vopnahlé á milli Ísrael og Líbanon verði framhaldið þann 22. júní. Ísrael stjórnar nú landssvæði í suðurhluta Líbanon og samkvæmt samkomulaginu verða allir liðsmenn Hezbollah fjarlægðir af því svæði.
Þá segir orðrétt í samkomulaginu að „löndin hafni öllum tilraunum annarra landa eða hópa til að halda framtíð Líbanon í gíslingu“. Hezbollah eru samtök sjíamúslíma í Líbanon sem njóta fjárhagslegs stuðnings frá Íran. Þau eru af mörgum vestrænum ríkjum skilgreind sem hryðjuverkasamtök en Ísraelar réðu leiðtoga samtakanna, Nassan Nasrallah, af dögum í september árið 2024.
Fyrr í þessari viku höfðu löndin samið um staðbundið vopnahlé sem kom í veg fyrir árásir Ísraela á höfuðborg Líbanon, Beirút.
Reynt hefur á það samkomulag í vikunni og meðal annars voru níu drepnir í árásum Ísraelhers í suðurhluta Líbanon í gær og þá skaut Hezbollah flugskeytum inn í Ísrael.