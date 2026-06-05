Innlent

Sérsveitaraðgerð á Akur­eyri

Agnar Már Másson skrifar
Lögreglan á Akureyri rannsakar málið en lögmaðurinn er í gæsluvarðhaldi á Hólmsheiði.
Lögreglan á Akureyri rannsakar málið en lögmaðurinn er í gæsluvarðhaldi á Hólmsheiði. Vísir/Vilhelm

Lögreglan á Norðurlandi eystra og sérsveit Ríkislögreglustjóra réðust í aðgerð á Akureyri í kvöld. Ungur maður er sagður hafa verið handtekinn.

Helena Rós Sturludóttir, upplýsingafulltrúi Ríkislögreglustjóra, staðfestir að sérsveitin hafi verið kölluð út að beiðni Lögreglunnar á Norðurlandi eystra. 

Varðstjóri hjá Lögreglunni á Akureyri staðfestir við Vísi að lögregluaðgerð standi yfir en kvaðst ekki getað tjáð sig um málið frekar.

Samkvæmt umfjöllun mbl.is, sem greindi fyrst frá, var ungur maður handtekinn og leiddur inn í lögreglubíl í aðgerð við Strandgötu á Akureyri.

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