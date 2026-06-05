Sérsveitaraðgerð á Akureyri Agnar Már Másson skrifar 5. júní 2026 19:51 Lögreglan á Akureyri rannsakar málið en lögmaðurinn er í gæsluvarðhaldi á Hólmsheiði. Vísir/Vilhelm Lögreglan á Norðurlandi eystra og sérsveit Ríkislögreglustjóra réðust í aðgerð á Akureyri í kvöld. Ungur maður er sagður hafa verið handtekinn. Helena Rós Sturludóttir, upplýsingafulltrúi Ríkislögreglustjóra, staðfestir að sérsveitin hafi verið kölluð út að beiðni Lögreglunnar á Norðurlandi eystra. Varðstjóri hjá Lögreglunni á Akureyri staðfestir við Vísi að lögregluaðgerð standi yfir en kvaðst ekki getað tjáð sig um málið frekar. Samkvæmt umfjöllun mbl.is, sem greindi fyrst frá, var ungur maður handtekinn og leiddur inn í lögreglubíl í aðgerð við Strandgötu á Akureyri. Veistu meira? Þú getur sent okkur fréttaskot hér. Fullum trúnaði heitið. Akureyri Lögreglumál Mest lesið „Erum við að fara að deyja?“ Innlent Mogginn afþakkar framlag Dags B. Innlent Hallast að því að þetta sé einbeittur brotavilji Innlent „Áreiðanlegar upplýsingar“ um að Sindri sé í varðhaldi Innlent Dró sér fé sem gjaldkeri framboðsins Innlent Með um 2,8 milljónir í laun sem bæjarstjóri Innlent Endurbætur kostuðu 415 milljónir: Veggfóður fyrir nítján milljónir og ljós fyrir ellefu Innlent Óvenjuleg fley undan ströndum Reykjavíkur Innlent Íslenskur ofurjeppi á leið í framleiðslu Innlent Réttmæt reiði vegna ofurkjara kjörinna fulltrúa og embættismanna Innlent Fleiri fréttir Nærbuxur í sundi landlægt vandamál Sérsveitaraðgerð á Akureyri Fólskuleg árás og óvinsæl sundtíska Furðulegum fiskum, hetjum hafsins og brunabangsa bregður fyrir um helgina Guðlaug skipuð skólameistari Fjölbrautaskóla Suðurnesja „Áreiðanlegar upplýsingar“ um að Sindri sé í varðhaldi Vill gera stjórnvöldum heimilt að synja beiðni um nafnbreytingu Endurbætur kostuðu 415 milljónir: Veggfóður fyrir nítján milljónir og ljós fyrir ellefu FÍA hvetur flugmenn til að hlaupa undir bagga og styðja við Icelandair Mogginn afþakkar framlag Dags B. Sendi frá sér yfirlýsingu vegna umfjöllunar Ætlar að synda niður Lagarfljót fyrstur manna Skiptiskjól á þremur stöðum í Reykjavík Hallast að því að þetta sé einbeittur brotavilji Rafbyssum aldrei beitt oftar Munu auglýsa eftir nýjum bæjarstjóra Réttmæt reiði vegna ofurkjara kjörinna fulltrúa og embættismanna „Auga fyrir auga, tönn fyrir tönn“ Tók fjögur ár að slá föstu að samræði við barn væri nauðgun Kærður fyrir að löðrunga hundinn sinn Óttast fordæmið sem ákvörðun ráðherra setur um Baldur Botnlaus gróðafýsn, viðsnúningur í nauðgunarmáli og óánægja vegna Baldurs „Erum við að fara að deyja?“ Saka stjórnvöld um að tefja endurreisn Grindavíkur Óvenjuleg fley undan ströndum Reykjavíkur Með um 2,8 milljónir í laun sem bæjarstjóri Kjarnorkuknúinn kafbátur í þjónustuheimsókn Ákvörðun innviðaráðherra beri vott um „ákveðið skeytingarleysi“ Íbúi á höfuðborgarsvæðinu kærður fyrir að „misþyrma“ gæludýrinu sínu Nýr bæjarstjóri fær rúmar 2,5 milljónir á mánuði Sjá meira