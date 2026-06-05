Pútín hafnar fundi með Selenskí og ítrekar kröfur Rússa Hólmfríður Gísladóttir skrifar 5. júní 2026 20:33 Pútín hefur ítrekað neitað því að funda með Selenskí. Getty Vladimir Pútín Rússlandsforseti segist ekki sjá tilgang í því að funda með Vólódimír Selenskí Úkraínuforseta. Hann sagði opið bréf frá Selenskí þess efnis „dónalegt“ og ítrekaði að Rússar héldu fast við að ná fram öllum sínum markmiðum, það er að segja innlimun Donbas. Ummælin lét Pútín falla á efnahagsráðstefnu í Sankti Pétursborg sem nú stendur yfir. Selenskí hafði lagt til að forsetarnir myndu funda í þriðja ríki á borð við Sviss eða Tyrkland. Frysta ætti víglínuna og koma á vopnahléi á meðan viðræðum stæði. Þá var vikið að erfiðleikum Rússa á vígvellinum og eldsneytisskort á Krímskaga vegna árása Úkraínumanna. Mögulega er það sá hluti bréfsins sem Pútín þótti „dónalegur“. Rússlandsforseti fullyrti á ráðstefnunni að Rússar réðu yfir öllu Luhansk-héraði, sem Úkraínumenn segja ósatt, og yfir 85 prósentum af Donetsk. Þá ítrekaði forsetinn þá kröfu að Úkraínumenn gæfu eftir Kherson og Zaporizhzhia. Pútín sagði bréf Selenskís ekki miða að því að koma á persónulegum fundi, þvert á móti væri því ætlað að koma í veg fyrir að slíkur fundur ætti sér stað. Þá hvatti hann rússneska hermenn á vígvellinum til að halda áfram baráttu sinni. Selenskí hefur svarað og segir viðbrögð Pútín til marks um áhugaleysi hans á því að binda enda á átökin. Rússar séu enn og aftur að velja stríð. „Ég tel þessi viðbrögð munu valda mörgum í heiminum vonbrigðum.“ Rússland Úkraína Innrás Rússa í Úkraínu Mest lesið „Erum við að fara að deyja?“ Innlent Mogginn afþakkar framlag Dags B. Innlent Hallast að því að þetta sé einbeittur brotavilji Innlent „Áreiðanlegar upplýsingar“ um að Sindri sé í varðhaldi Innlent Dró sér fé sem gjaldkeri framboðsins Innlent Með um 2,8 milljónir í laun sem bæjarstjóri Innlent Endurbætur kostuðu 415 milljónir: Veggfóður fyrir nítján milljónir og ljós fyrir ellefu Innlent Óvenjuleg fley undan ströndum Reykjavíkur Innlent Íslenskur ofurjeppi á leið í framleiðslu Innlent Réttmæt reiði vegna ofurkjara kjörinna fulltrúa og embættismanna Innlent Fleiri fréttir Vill fá Ísland inn og tólf í viðbót Nýr leki á rússneskum hluta geimstöðvarinnar Danska lögreglan komin með nóg af drukknum börnum Hafði leigutekjur af húsnæði krúnunnar Breyttu fósturvísum af meiri nákvæmni en áður „Menningarleg hnignun“: Bandaríkjastjórn skýtur á Breta vegna Nowak Mette-Marit á biðlista fyrir lungnaígræðslu Segir Kúbu næsta á eftir Íran Repúblikanar unnu kjördæmastríðið „Ekki óttast leiðina út úr þessu stríði“ Hezbollah harðneitar samkomulagi Ísraels og Líbanons Höfuðpaur í Foxtrot hafi skipulagt sprengju- og skotárásir í Noregi Pelley látinn fjúka og óvissa uppi um framtíð 60 mínútna Maður sem tók tíu í gíslingu í Kaliforníu skotinn til bana Týndur í sex daga en komst einn niður af Everest Taívanar líta til Úkraínu og Íran Albanir mótmæla harðlega fyrirhugaðri milljarðamæringaparadís Trump verður að leita samþykkis þingsins fyrir aðgerðum í Íran Samþykkja að koma á vopnahléi Vilja banna rússneska túrista Árásir á Pétursborg á fyrsta degi fjárfestaráðstefnu Pútíns Sami flugmaðurinn skotinn niður yfir Íran og yfir Kúveit Konur meirihluti ráðherra í fyrsta sinn í sögu Danmerkur Mótmæli og átök vegna dauða Henry Nowak Gerðu árásir á eyju í Hormússundi í nótt „Þú værir í fangelsi ef ekki væri fyrir mig“ Steinsofandi þegar drunurnar riðu yfir: „Er þetta kjarnorkusprengja?“ Sundrung í Bretlandi vegna viðbragða lögreglu við drápi á ungmenni Fjarlægja mælitæki sem fylgist með AMOC nærri Íslandi Frítt til tannlæknis, skattalækkanir og gamall stórhátíðardagur endurvakinn Sjá meira