Erlent

Pútín hafnar fundi með Selenskí og í­trekar kröfur Rússa

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Pútín hefur ítrekað neitað því að funda með Selenskí.
Pútín hefur ítrekað neitað því að funda með Selenskí. Getty

Vladimir Pútín Rússlandsforseti segist ekki sjá tilgang í því að funda með Vólódimír Selenskí Úkraínuforseta. Hann sagði opið bréf frá Selenskí þess efnis „dónalegt“ og ítrekaði að Rússar héldu fast við að ná fram öllum sínum markmiðum, það er að segja innlimun Donbas.

Ummælin lét Pútín falla á efnahagsráðstefnu í Sankti Pétursborg sem nú stendur yfir.

Selenskí hafði lagt til að forsetarnir myndu funda í þriðja ríki á borð við Sviss eða Tyrkland. Frysta ætti víglínuna og koma á vopnahléi á meðan viðræðum stæði.

Þá var vikið að erfiðleikum Rússa á vígvellinum og eldsneytisskort á Krímskaga vegna árása Úkraínumanna. Mögulega er það sá hluti bréfsins sem Pútín þótti „dónalegur“.

Rússlandsforseti fullyrti á ráðstefnunni að Rússar réðu yfir öllu Luhansk-héraði, sem Úkraínumenn segja ósatt, og yfir 85 prósentum af Donetsk. Þá ítrekaði forsetinn þá kröfu að Úkraínumenn gæfu eftir Kherson og Zaporizhzhia.

Pútín sagði bréf Selenskís ekki miða að því að koma á persónulegum fundi, þvert á móti væri því ætlað að koma í veg fyrir að slíkur fundur ætti sér stað. Þá hvatti hann rússneska hermenn á vígvellinum til að halda áfram baráttu sinni.

Selenskí hefur svarað og segir viðbrögð Pútín til marks um áhugaleysi hans á því að binda enda á átökin. Rússar séu enn og aftur að velja stríð. „Ég tel þessi viðbrögð munu valda mörgum í heiminum vonbrigðum.“

Rússland Úkraína Innrás Rússa í Úkraínu

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið