Segir Kúbu næsta á eftir Íran

Bandaríkin beittu í gær Miguel Díaz-Canel, forseta Kúbu, refsiaðgerðum. Auk hans voru eiginkona hans og þrír aðrir einnig beittir refsiaðgerðum en Bandaríkjamenn hafa sett verulegan þrýsting á nágranna sína og hefur Donald Trump hótað hernaðaraðgerðum gegn eyríkinu.
Auk forsetans og eiginkonu hans beinast refsiaðgerðirnar gegn Alejandro Castro Espín, syni Raúl Castro, fyrrverandi forseta Kúbu, og Vilma Espín, fyrrverandi ráðgjafa í varnarmálaráði Kúbu. Þá beinast þær einnig gegn Raúl Alejandro Castro Valis, barnabarni Raúls Castro.
Forsetinn fyrrverandi var nýlega ákærður fyrir morð í Bandaríkjunum.
Þegar Trump var spurður að því í gær hvort þessum aðgerðum væri ætlað að fella ríkisstjórn Kúbu sagði forsetinn:
„Við viljum bara að þetta sé vel rekið land.“
Hann sagði þjóðina svelta, ekki væri til nein olía eða gas og engir peningar.
„Þeir eiga ekkert. Þetta er mjög fallegt land. Þú gætir verið með fallega ferðamannastaði.“
Aðstæður á Kúbu hafa lengi verið slæmar en þær hafa versnað verulega að undanförnu.
Bandaríkin hafa um árabil beitt Kúbu viðskiptaþvingunum og refsiaðgerðum en á undanförnum mánuðum hafa Bandaríkjamenn þrýst verulega á ríkisstjórnir Venesúela og Mexíkó og krafist þess að þær hætti að senda olíu til Kúbu. Það hefur leitt til mikils orkuskorts á eyjunni.
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Forsetinn var einnig spurður hvort Kúba væri að hruni komin og sagði að það væri „eiginlega þegar hrunið“. Þá bætti hann við:
„Við munum ganga frá því, ég vil helst gera einn hlut í einu. Við göngum frá Íran og um leið og það er búið, á leiðinni til baka, munum við koma stuttlega við [á Kúbu]. Við munum sjá um það. Við viljum hjálpa þeim.“
Því næst talaði Trump um hve mikið af fólki frá Kúbu hefði kosið hann og hversu gott fólk þetta væri. Hann sagðist ætla að sjá vel um þau og að þau vildu geta farið aftur til Kúbu.
„Við ætlum að gera fólkinu okkar kleift að fara aftur og fjárfesta á Kúbu, ef það vill. Við erum með mjög góðar ætlanir varðandi Kúbu.“
Trump: We’ll take care of the Islamic Republic of Iran and as soon as that's done, on our way back, we'll just make a little brief stop—we'll take care of [Cuba]… We have to get rid of the regime. pic.twitter.com/t0sPW9TF34— Acyn (@Acyn) June 4, 2026
Trump: We’ll take care of the Islamic Republic of Iran and as soon as that's done, on our way back, we'll just make a little brief stop—we'll take care of [Cuba]… We have to get rid of the regime. pic.twitter.com/t0sPW9TF34