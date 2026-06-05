Erlent

Sátu að sumbli þegar eldur blossaði skyndi­lega upp í bif­reið

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Nærstaddir létu sér fátt um finnast þótt eldurinn logaði skammt frá.
Nærstaddir létu sér fátt um finnast þótt eldurinn logaði skammt frá. Maggi Snorrason

Átta Íslendingar urðu vitni að því þegar eldur kom upp í bifreið í Rotterdam nú í kvöld. Atvikið átti sér stað nærri Blaak-samgöngumiðstöðinni. Fólkið telur líklegt að um íkveikju hafi verið að ræða.

„Það voru einhverjir strákar þarna hettuklæddir,“ segir Sigurþór Maggi Snorrason, sem sat á bar með vinum sínum þegar atvikið átti sér stað. „Svo kviknaði í bílunum, tveimur bílum, og það komu sprengingar frá þeim.“

Svo virðist sem eldur hafi komið upp í einni bifreið en hann hafi svo borist í næsta bíl.

Að sögn Sigurþórs var engin hætta á ferðum og nærstaddir létu uppákomuna ekki mikið á sig fá. Viðbragðsaðilar mættu á staðinn, slökktu eldinn á skömmum tíma og girtu svæðið af.

„Þetta var nú meira forvitni,“ segir Sigurþór, spurður að því hvort þeim hafi brugðið við. „Þetta er ekki eitthvað sem maður sér oft.“

Sigurþór er í námi í bænum Delft en vinkona hans býr í Rotterdam. Hann segir atvik sem þetta mögulega tíðari í stórborgum en þar sem hann býr en þó hafi nokkuð verið um það nýverið að kveikt sé í bifreiðum, séstaklega í tengslum við mótmæli hægri öfgamanna.

Holland

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