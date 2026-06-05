Sátu að sumbli þegar eldur blossaði skyndilega upp í bifreið Hólmfríður Gísladóttir skrifar 5. júní 2026 22:29 Nærstaddir létu sér fátt um finnast þótt eldurinn logaði skammt frá. Maggi Snorrason Átta Íslendingar urðu vitni að því þegar eldur kom upp í bifreið í Rotterdam nú í kvöld. Atvikið átti sér stað nærri Blaak-samgöngumiðstöðinni. Fólkið telur líklegt að um íkveikju hafi verið að ræða. „Það voru einhverjir strákar þarna hettuklæddir,“ segir Sigurþór Maggi Snorrason, sem sat á bar með vinum sínum þegar atvikið átti sér stað. „Svo kviknaði í bílunum, tveimur bílum, og það komu sprengingar frá þeim.“ Svo virðist sem eldur hafi komið upp í einni bifreið en hann hafi svo borist í næsta bíl. Að sögn Sigurþórs var engin hætta á ferðum og nærstaddir létu uppákomuna ekki mikið á sig fá. Viðbragðsaðilar mættu á staðinn, slökktu eldinn á skömmum tíma og girtu svæðið af. „Þetta var nú meira forvitni,“ segir Sigurþór, spurður að því hvort þeim hafi brugðið við. „Þetta er ekki eitthvað sem maður sér oft.“ Sigurþór er í námi í bænum Delft en vinkona hans býr í Rotterdam. Hann segir atvik sem þetta mögulega tíðari í stórborgum en þar sem hann býr en þó hafi nokkuð verið um það nýverið að kveikt sé í bifreiðum, séstaklega í tengslum við mótmæli hægri öfgamanna. Holland Mest lesið „Erum við að fara að deyja?“ Innlent Mogginn afþakkar framlag Dags B. Innlent „Áreiðanlegar upplýsingar“ um að Sindri sé í varðhaldi Innlent Hallast að því að þetta sé einbeittur brotavilji Innlent Dró sér fé sem gjaldkeri framboðsins Innlent Endurbætur kostuðu 415 milljónir: Veggfóður fyrir nítján milljónir og ljós fyrir ellefu Innlent Með um 2,8 milljónir í laun sem bæjarstjóri Innlent Vill fá Ísland inn og tólf í viðbót Erlent Óvenjuleg fley undan ströndum Reykjavíkur Innlent Íslenskur ofurjeppi á leið í framleiðslu Innlent Fleiri fréttir Sátu að sumbli þegar eldur blossaði skyndilega upp í bifreið Fengu yfir sig holskeflu haturs eftir að þau ákváðu að binda enda á meðgönguna Pútín hafnar fundi með Selenskí og ítrekar kröfur Rússa Vill fá Ísland inn og tólf í viðbót Nýr leki á rússneskum hluta geimstöðvarinnar Danska lögreglan komin með nóg af drukknum börnum Hafði leigutekjur af húsnæði krúnunnar Breyttu fósturvísum af meiri nákvæmni en áður „Menningarleg hnignun“: Bandaríkjastjórn skýtur á Breta vegna Nowak Mette-Marit á biðlista fyrir lungnaígræðslu Segir Kúbu næsta á eftir Íran Repúblikanar unnu kjördæmastríðið „Ekki óttast leiðina út úr þessu stríði“ Hezbollah harðneitar samkomulagi Ísraels og Líbanons Höfuðpaur í Foxtrot hafi skipulagt sprengju- og skotárásir í Noregi Pelley látinn fjúka og óvissa uppi um framtíð 60 mínútna Maður sem tók tíu í gíslingu í Kaliforníu skotinn til bana Týndur í sex daga en komst einn niður af Everest Taívanar líta til Úkraínu og Íran Albanir mótmæla harðlega fyrirhugaðri milljarðamæringaparadís Trump verður að leita samþykkis þingsins fyrir aðgerðum í Íran Samþykkja að koma á vopnahléi Vilja banna rússneska túrista Árásir á Pétursborg á fyrsta degi fjárfestaráðstefnu Pútíns Sami flugmaðurinn skotinn niður yfir Íran og yfir Kúveit Konur meirihluti ráðherra í fyrsta sinn í sögu Danmerkur Mótmæli og átök vegna dauða Henry Nowak Gerðu árásir á eyju í Hormússundi í nótt „Þú værir í fangelsi ef ekki væri fyrir mig“ Steinsofandi þegar drunurnar riðu yfir: „Er þetta kjarnorkusprengja?“ Sjá meira