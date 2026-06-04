Óvíst er um framtíð fréttaskýringaþáttarins 60 mínútur eftir að blaðamanninum Scott Pelley var sagt upp störfum í vikunni. Víst þykir að framleiðslu þáttarins verði haldið áfram en óttast er um veg hans og virðingu nú þegar lykilstarfsmenn eru horfnir á braut.
Pelley var látinn fara eftir að hann sakaði Bari Weiss, ritstjóra CBS News, um að hafa „myrt“ 60 mínútur en mikil óánægja hefur verið uppi hjá starfsmönnum miðilsins eftir að tilkynnt var um ráðningu Weiss.
Weiss, sem var fyrst og fremst þekkt fyrir að vera dálkahöfundur, er afar umdeild og þótti næsta víst að henni væri ætlað að færa miðilinn nær stjórnvöldum í Washington, sem raungerðist þegar hún frestaði gagnrýnni umfjöllun 60 mínútna um alræmt fangelsi í El Salvador, þangað sem stjórn Donald Trump sendi meinta ólöglega innflytjendur án málsmeðferðar.
Blaða- og sjónvarpsmaðurinn Anderson Cooper hafði þegar horfið á braut vegna þróunar mála hjá CBS þegar greint var frá því í síðustu viku að blaðamönnunum Cecilia Vega og Shary Alfonsi hefði verið sagt upp. Þá var framleiðslustjórinn Tanya Simon látin taka pokann sinn en Nick Bilton ráðinn í hennar stað.
Bilton skrifaði áður um tækni fyrir New York Times og var rannsóknarblaðamaður hjá Vanity Fair en hefur enga reynslu af sjónvarpsfréttum.
Boðað var til fyrsta fundar starfsmanna með Bilton á mánudaginn, þar sem Pelley er sagður hafa átt í mesta vanda með að hemja reiði sína. Fordæmdi hann reynsluleysi nýja yfirframleiðandans og sakaði nýja stjórnendur um að grafa undan 60 mínútum.
Vendingar á fjölmiðlamarkaðnum vestanhafs
CBS Broadcasting Inc. er dótturfélag Paramount Skydance og er stjórnað af David Ellison. Sá er sonur Larry Ellison, stofnanda Oracle og eins efnaðasta manns heims.
Feðgarnir höfðu betur en Netflix í nýafstaðinni baráttu um Warner Bros. Discovery Inc. en David er sagður hafa heiti stjórnvöldum því að „taka til“ hjá CNN ef af samruna verður.
Bilton sagði fyrir sitt leyti að þátturinn þyrfti að þróast í takt við tímann en það stæði ekki til að breyta honum í Tik Tok innslög. Þá reyndi hann að fullvissa starfsmenn um að Weiss „elskaði 60 mínútur“.
„Hún er að myrða 60 mínútur,“ svaraði Pelley um hæl. „Hún elskar ekki þennan vinnustað. Hún var ráðin til að drepa hann og það er nákvæmlega það sem hún hefur verið að gera.“
Weiss var ekki viðstödd fundinn en samkvæmt erlendum miðlum höfðu hún og Bilton áður freistað þess að ná Pelley á einkafund. Pelley krafði Bilton ítrekað skýringa á uppsögnum Alfonsi og Vega og spurði hann hvers vegna hann hefði þegið starf þar sem hann vissi að hann yrði aldrei velkominn.
„Scott, ég hef verið blaðamaður í 25 ár. Ég hef, líkt og þú, setið á móti afar valdamiklum einstaklingum og hræðist ekkert af þessu. Þér mun ekki takast að hafa í hótunum við mig fyrir framan þetta fólk hér. Ég vil að það sé alveg skýrt,“ svaraði Bilton.
Þeir sem voru viðstaddir voru hins vegar sagðir hafa kappað Pelley lof í lófa eftir að Bilton yfirgaf fundinn.
Bilton greindi frá því daginn eftir að Pelley hefði verið sagt upp störfum.
Í opnu bréfi til Pelley sakaði Bilton hann um að hafa tekið yfir fyrsta fund sinn með starfsmönnum, gert lítið úr sér og verið dónalegur. Með þessu hefði Pelley sýnt að hann hefði enga löngun til þess að leggja sitt af mörkum til þáttarins í framtíðinni.
Þeir sem fylgjast með fjölmiðlum velta því nú fyrir sér hvað tekur við en auk þess að hafa tapað nokkrum af þekktustu andlitum 60 mínútna hefur Weiss gengið mjög rösklega fram í því að skipta út helstu einstaklingum á bakvið framleiðslu þáttanna.
Beðið er fregna af því hvort Lesley Stahl og Bill Whitaker, sem hafa líkt og Pelley starfað hjá CBS um áratuga skeið, hyggjast halda áfram.