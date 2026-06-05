Mette-Marit krónprinsessa Noregs er komin á biðlista fyrir lungnaígræðslu. Heilsu hennar hefur hrakað undanfarið en hún hefur glímt við svokallaða lungnatrefjun um skeið.
„Þróun lungnasjúkdóms krónprinsessunnar er alvarleg. Eftir ítarlegt læknismat hefur hún nú verið sett á lista yfir þá sem gangast undir lungnaígræðslu um leið og það er mögulegt,“ er haft Are Holm, yfirlækni og lungnasérfræðingi við Rikshospitalet, í tilkynningu frá höllinni.
Samkvæmt umfjöllun Verdens gang er það skilyrði fyrir veru á biðlista fyrir lungnaígræðslu að eiga ekki nema eitt til tvö ár eftir ólifuð án slíkrar aðgerðar.
Samkvæmt Gunnari Guðmundssyni lungnalækni veldur lungnatrefjun því að bandvefur myndast í lungum í stað heilbrigðs lungnavefs. Þannig truflast loftskipti um lungun og súrefni kemst hvorki inn né koltvísýringur út úr líkamanum á eðlilegan hátt. Það getur leitt til öndunarbilunar. Ef sjúkdómurinn svarar ekki meðferð getur hann verið banvænn án lungnaígræðslu.
Ástand krónprinsessunnar tók að versna hratt fyrir stuttu síðan og Hákon krónprins fór fyrr heim úr opinberri heimsókn sinni til Japans til að vera við hlið eiginkonu sinnar. Ingrid Alexandra prinsessa flytur einnig heim til Óslóar og verður í skiptinámi þar í vetur en hún er í námi við Háskólann í Sydney í Ástralíu.
Sverrir Magnús prins er í námi í Evrópu og mun halda því áfram í vetur samkvæmt umfjöllun Verdens gang en kemur heim um leið og ástandið krefur þess að eigin sögn. Marius Høiby sonur Mette-Marit sætir gæsluvarðhaldi fyrir ítrekuð ofbeldis- og kynferðisbrot en hefur farið fram á að vera látinn laus til að vera með móður sinni.