Erlent

Danska lög­reglan komin með nóg af drukknum börnum

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Bjórinn er vinsæll í mörgum aldurshópum í Danmörku.
Bjórinn er vinsæll í mörgum aldurshópum í Danmörku. Justin Sullivan/Getty

Dönsk lögregluyfirvöld eru komin með nóg af hegðun drukkinna ungmenna í Árósum, þá sérstaklega í tívolíi borgarinnar á föstudagskvöldum. Framkvæmdastjóri tívolísins segist taka undir með áhyggjum lögregluyfirvalda en segir ekki á dagskránni að hækka aldur þeirra sem hleypt er inn í tívolíið.

Danska ríkisútvarpið fjallar um málið og segir að kornungir unglingar flykkist nú í tívolí í Árósum. Þar þurfi einungis að vera fjórtán ára til að mega koma inn án þess að vera í fylgd með fullorðnum á meðan aldurinn í Tívolí í Kaupmannahöfn séu sextán ár. Áfengisaldur í Danmörku er einmitt sextán ár, annað en á Íslandi þar sem hann er tuttugu ár.

Ríkisútvarpið segir ungmennin láta öllum illum látum, þau hafi ælt í strætóskýli, skilið eftir tómar flöskur í görðum grunlausra íbúa og skilið eftir brotnar glerflöskur á víðavangi. Nú hefur danska lögreglan biðlað til foreldra barnanna um að stíga upp og bera ábyrgð á börnum sínum. Útvarpið hefur eftir Rasmund Houmann lögreglufulltrúa að vandamálið nú sé umfangsmeira en áður, fleiri tilvik og það algengara að lögregla þurfi að aðstoða dauðadrukkin börn til síns heima.

Þá ræðir danska ríkisútvarpið við Henrik Ragborg Olesen framkvæmdastjóra tívolísins í Árósum. Hann segist taka undir með lögreglu, hann hafi líka áhyggjur af ástandinu en útvarpið segir að 14 ára aldurstakmark í garðinn fyrir börn sem ekki eru í fylgd með fullorðnum hafi verið innleitt fyrir tveimur árum síðan.

„Það er ekki hægt að útiloka það til lengri tíma ða við munum þurfa að breyta því aldurstakmarki. En þetta er ekki eitthvað sem við gerum á miðju sumri, fólk hefur þegar keypt ársmiða á grundvelli þeirra reglna sem eru til staðar,“ segir Olesen. Hann segir garðinn ekki geta borið ábyrgð á því sem fólk hafi drukkið áður en það mæti í garðinn.

Danmörk Áfengi

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