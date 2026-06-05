Danska lögreglan komin með nóg af drukknum börnum Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 5. júní 2026 13:56 Bjórinn er vinsæll í mörgum aldurshópum í Danmörku. Justin Sullivan/Getty Dönsk lögregluyfirvöld eru komin með nóg af hegðun drukkinna ungmenna í Árósum, þá sérstaklega í tívolíi borgarinnar á föstudagskvöldum. Framkvæmdastjóri tívolísins segist taka undir með áhyggjum lögregluyfirvalda en segir ekki á dagskránni að hækka aldur þeirra sem hleypt er inn í tívolíið. Danska ríkisútvarpið fjallar um málið og segir að kornungir unglingar flykkist nú í tívolí í Árósum. Þar þurfi einungis að vera fjórtán ára til að mega koma inn án þess að vera í fylgd með fullorðnum á meðan aldurinn í Tívolí í Kaupmannahöfn séu sextán ár. Áfengisaldur í Danmörku er einmitt sextán ár, annað en á Íslandi þar sem hann er tuttugu ár. Ríkisútvarpið segir ungmennin láta öllum illum látum, þau hafi ælt í strætóskýli, skilið eftir tómar flöskur í görðum grunlausra íbúa og skilið eftir brotnar glerflöskur á víðavangi. Nú hefur danska lögreglan biðlað til foreldra barnanna um að stíga upp og bera ábyrgð á börnum sínum. Útvarpið hefur eftir Rasmund Houmann lögreglufulltrúa að vandamálið nú sé umfangsmeira en áður, fleiri tilvik og það algengara að lögregla þurfi að aðstoða dauðadrukkin börn til síns heima. Þá ræðir danska ríkisútvarpið við Henrik Ragborg Olesen framkvæmdastjóra tívolísins í Árósum. Hann segist taka undir með lögreglu, hann hafi líka áhyggjur af ástandinu en útvarpið segir að 14 ára aldurstakmark í garðinn fyrir börn sem ekki eru í fylgd með fullorðnum hafi verið innleitt fyrir tveimur árum síðan. „Það er ekki hægt að útiloka það til lengri tíma ða við munum þurfa að breyta því aldurstakmarki. En þetta er ekki eitthvað sem við gerum á miðju sumri, fólk hefur þegar keypt ársmiða á grundvelli þeirra reglna sem eru til staðar,“ segir Olesen. Hann segir garðinn ekki geta borið ábyrgð á því sem fólk hafi drukkið áður en það mæti í garðinn. Danmörk Áfengi Mest lesið „Erum við að fara að deyja?“ Innlent Dró sér fé sem gjaldkeri framboðsins Innlent Með um 2,8 milljónir í laun sem bæjarstjóri Innlent Óvenjuleg fley undan ströndum Reykjavíkur Innlent Íslenskur ofurjeppi á leið í framleiðslu Innlent Repúblikanar unnu kjördæmastríðið Erlent Nýr bæjarstjóri fær rúmar 2,5 milljónir á mánuði Innlent Íbúi á höfuðborgarsvæðinu kærður fyrir að „misþyrma“ gæludýrinu sínu Innlent Ákvörðun innviðaráðherra beri vott um „ákveðið skeytingarleysi“ Innlent Mette-Marit á biðlista fyrir lungnaígræðslu Erlent Fleiri fréttir Danska lögreglan komin með nóg af drukknum börnum Hafði leigutekjur af húsnæði krúnunnar Breyttu fósturvísum af meiri nákvæmni en áður „Menningarleg hnignun“: Bandaríkjastjórn skýtur á Breta vegna Nowak Mette-Marit á biðlista fyrir lungnaígræðslu Segir Kúbu næsta á eftir Íran Repúblikanar unnu kjördæmastríðið „Ekki óttast leiðina út úr þessu stríði“ Hezbollah harðneitar samkomulagi Ísraels og Líbanons Höfuðpaur í Foxtrot hafi skipulagt sprengju- og skotárásir í Noregi Pelley látinn fjúka og óvissa uppi um framtíð 60 mínútna Maður sem tók tíu í gíslingu í Kaliforníu skotinn til bana Týndur í sex daga en komst einn niður af Everest Taívanar líta til Úkraínu og Íran Albanir mótmæla harðlega fyrirhugaðri milljarðamæringaparadís Trump verður að leita samþykkis þingsins fyrir aðgerðum í Íran Samþykkja að koma á vopnahléi Vilja banna rússneska túrista Árásir á Pétursborg á fyrsta degi fjárfestaráðstefnu Pútíns Sami flugmaðurinn skotinn niður yfir Íran og yfir Kúveit Konur meirihluti ráðherra í fyrsta sinn í sögu Danmerkur Mótmæli og átök vegna dauða Henry Nowak Gerðu árásir á eyju í Hormússundi í nótt „Þú værir í fangelsi ef ekki væri fyrir mig“ Steinsofandi þegar drunurnar riðu yfir: „Er þetta kjarnorkusprengja?“ Sundrung í Bretlandi vegna viðbragða lögreglu við drápi á ungmenni Fjarlægja mælitæki sem fylgist með AMOC nærri Íslandi Frítt til tannlæknis, skattalækkanir og gamall stórhátíðardagur endurvakinn Nýr El niño gæti orðið sá sterkasti sem sögur fara af Ætla að senda fleiri hælisleitendur á brott Sjá meira