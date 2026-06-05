Erlent

„Menningar­leg hnignun“: Banda­ríkja­stjórn skýtur á Breta vegna Nowak

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Efnt var til mótmæla í Southampton vegna framgöngu lögreglu.
Efnt var til mótmæla í Southampton vegna framgöngu lögreglu. AP/Gareth Fuller

Utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna birti færslu á X í gær þar sem skotið er á stjórnvöld á Bretlandseyjum vegna máls Henry Nowak, sem var handjárnaður af lögreglu þar sem hann lá á jörðinni og blæddi út.

„Hugmyndafræðileg skilyrðing og tveggja þrepa löggæsla eru augljós einkenni menningarlegrar hnignunar,“ segir í færslunni. Þeim verði Vesturlönd að hafna.

Þá sendir ráðuneytið fjölskyldu Nowak og bresku þjóðinni samúðarkveðjur.

Umvöndun Bandaríkjamanna kemur á hæla gangrýni Elon Musk og Nigel Farage, leiðtoga Reform, sem báðir hafa sakað lögreglu um fordóma gegn hvítum.

Nowak, sem var hvítur, var stunginn til bana af síkanum Vickrum Digwa. Morðinginn og fjölskylda hans lugu því að lögreglu að Digwa orðið fyrir kynþáttafullri árás af hálfu Nowak. Lögregla tók þau á orðinu og hunsaði Nowak þegar hann sagðist hafa verið stunginn. Eins og fyrr segir var hann þess í stað tafarlaust settur í járn.

Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, sakaði Musk í gær um að freista þess að stuðla að sundrung meðal Breta. Þá sagði aðstoðarforsætisráðherrann David Lammy í morgun að hann væri ánægður með samúðarkveðjur Bandaríkjamanna en að hann kannaðist ekki við þá lýsingu að allir væru ekki jafnir fyrir lögunum á Bretlandseyjum.

Rannsókn stendur yfir á framgöngu lögreglu í málinu.

Bretland Bandaríkin

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið