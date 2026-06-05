„Menningarleg hnignun“: Bandaríkjastjórn skýtur á Breta vegna Nowak Hólmfríður Gísladóttir skrifar 5. júní 2026 10:18 Efnt var til mótmæla í Southampton vegna framgöngu lögreglu. AP/Gareth Fuller Utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna birti færslu á X í gær þar sem skotið er á stjórnvöld á Bretlandseyjum vegna máls Henry Nowak, sem var handjárnaður af lögreglu þar sem hann lá á jörðinni og blæddi út. „Hugmyndafræðileg skilyrðing og tveggja þrepa löggæsla eru augljós einkenni menningarlegrar hnignunar,“ segir í færslunni. Þeim verði Vesturlönd að hafna. Þá sendir ráðuneytið fjölskyldu Nowak og bresku þjóðinni samúðarkveðjur. Umvöndun Bandaríkjamanna kemur á hæla gangrýni Elon Musk og Nigel Farage, leiðtoga Reform, sem báðir hafa sakað lögreglu um fordóma gegn hvítum. Nowak, sem var hvítur, var stunginn til bana af síkanum Vickrum Digwa. Morðinginn og fjölskylda hans lugu því að lögreglu að Digwa orðið fyrir kynþáttafullri árás af hálfu Nowak. Lögregla tók þau á orðinu og hunsaði Nowak þegar hann sagðist hafa verið stunginn. Eins og fyrr segir var hann þess í stað tafarlaust settur í járn. Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, sakaði Musk í gær um að freista þess að stuðla að sundrung meðal Breta. Þá sagði aðstoðarforsætisráðherrann David Lammy í morgun að hann væri ánægður með samúðarkveðjur Bandaríkjamanna en að hann kannaðist ekki við þá lýsingu að allir væru ekki jafnir fyrir lögunum á Bretlandseyjum. Rannsókn stendur yfir á framgöngu lögreglu í málinu. Bretland Bandaríkin Mest lesið Dró til sín fé sem gjaldkeri framboðsins Innlent Repúblikanar unnu kjördæmastríðið Erlent Nýr bæjarstjóri fær rúmar 2,5 milljónir á mánuði Innlent Íslenskur ofurjeppi á leið í framleiðslu Innlent Með um 2,8 milljónir í laun sem bæjarstjóri Innlent Óvenjuleg fley undan ströndum Reykjavíkur Innlent Íbúi á höfuðborgarsvæðinu kærður fyrir að „misþyrma“ gæludýrinu sínu Innlent Ákvörðun innviðaráðherra beri vott um „ákveðið skeytingarleysi“ Innlent Segir Kúbu næsta á eftir Íran Erlent „Ekki óttast leiðina út úr þessu stríði“ Erlent Fleiri fréttir „Menningarleg hnignun“: Bandaríkjastjórn skýtur á Breta vegna Nowak Mette-Marit á biðlista fyrir lungnaígræðslu Segir Kúbu næsta á eftir Íran Repúblikanar unnu kjördæmastríðið „Ekki óttast leiðina út úr þessu stríði“ Hezbollah harðneitar samkomulagi Ísraels og Líbanons Höfuðpaur í Foxtrot hafi skipulagt sprengju- og skotárásir í Noregi Pelley látinn fjúka og óvissa uppi um framtíð 60 mínútna Maður sem tók tíu í gíslingu í Kaliforníu skotinn til bana Týndur í sex daga en komst einn niður af Everest Taívanar líta til Úkraínu og Íran Albanir mótmæla harðlega fyrirhugaðri milljarðamæringaparadís Trump verður að leita samþykkis þingsins fyrir aðgerðum í Íran Samþykkja að koma á vopnahléi Vilja banna rússneska túrista Árásir á Pétursborg á fyrsta degi fjárfestaráðstefnu Pútíns Sami flugmaðurinn skotinn niður yfir Íran og yfir Kúveit Konur meirihluti ráðherra í fyrsta sinn í sögu Danmerkur Mótmæli og átök vegna dauða Henry Nowak Gerðu árásir á eyju í Hormússundi í nótt „Þú værir í fangelsi ef ekki væri fyrir mig“ Steinsofandi þegar drunurnar riðu yfir: „Er þetta kjarnorkusprengja?“ Sundrung í Bretlandi vegna viðbragða lögreglu við drápi á ungmenni Fjarlægja mælitæki sem fylgist með AMOC nærri Íslandi Frítt til tannlæknis, skattalækkanir og gamall stórhátíðardagur endurvakinn Nýr El niño gæti orðið sá sterkasti sem sögur fara af Ætla að senda fleiri hælisleitendur á brott Skaðabótasjóður Trumps í hættu Ellefu látnir í umfangsmiklum árásum Rússa Sex úr sömu fjölskyldu skotnir til bana Sjá meira