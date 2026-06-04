Innlent

Ís­lenskur ofurjeppi á leið í fram­leiðslu

Kristján Már Unnarsson skrifar
Ari Arnórsson bílahönnuður hefur unnið að þróun bílsins í tuttugu ár.
Ari Arnórsson bílahönnuður hefur unnið að þróun bílsins í tuttugu ár. Sigurjón Ólason

Framleiðsla á fyrsta raðsmíðaða íslenska bílnum er að hefjast. Honum er lýst sem blöndu smárútu og ofurjeppa. Von er á fyrstu eintökunum eftir tólf mánuði.

Í kvöldfréttum Sýnar voru rifjaðar upp myndir frá Ásbrú á Keflavíkurflugvelli fyrir sex árum en þá tók bílahönnuðurinn Ari Arnórsson okkur í bíltúr á frumgerðinni. Tuttugu ár eru frá því að hann hóf þróun bílsins og byggði á reynslu Íslendinga af jeppaferðamennsku. 

Frumgerðinni ekið á Ásbrú á Keflavíkurflugvelli vorið 2020.Egill Aðalsteinsson

Ofurjeppinn kallast Ísar, er að mestu smíðaður úr áli og óvenju léttur og verður boðinn með umhverfisvænum orkugjöfum. Því er kannski við hæfi að í gömlu Elliðaárstöðinni sé fyrirtækið á bak við Ísar, Jakar ehf., að móta næstu skref.

Þar hittum við Ara með sínu lykilfólki; Kristjönu Kjartansdóttur, framkvæmdastjóra og framleiðsluverkfræðingi, Bjarna Hjartarsyni bílahönnuði og Unnari Bæring Sigurðssyni yfirvélahönnuði. Það er komið að tímamótum.

„Það er búið að selja nóg af bílum til þess að hefja fyrstu framleiðslulotu, sem ætti að vera komin hingað til lands eftir um tólf mánuði,“ segir Ari.

Bjarni Hjartarson bílahönnuður.Sigurjón Ólason

Við sýnum frá því þegar ofurjeppinn var prófaður við Kleifarvatn en íslenskir kaupendur fá fyrstu eintökin.

„Þetta er íslenskt fyrirtæki, markaðssetningin er íslensk, eignarhaldið er íslenskt,“ segir Ari. Jeppinn verður þó framleiddur erlendis.

„Það var allt reynt til þess að geta framleitt hann á Íslandi. Það var bara ekki hægt. Og hann verður framleiddur í Þýskalandi.“

Unnar Bæring Sigurðsson er yfirvélahönnuður.Sigurjón Ólason

Ari segist frá upphafi hafa miðað alla hönnun við að bíllinn kæmist vandræðalaust í gegnum evrópska vottun.

„Þeir sem eru kaupendur að fyrstu bílunum, þeir taka þátt í að reyna að finna alla ágalla sem mögulegt er.“

Hann vonast til að björgunarsveitir verði með í fyrsta pakkanum.

Ísar sýndur í litum björgunarsveita.Jakar

„Björgunarsveitir á Íslandi komu ríkulega að því að hanna þennan bíl í upphafi.“

Í fyrstu lotu verða framleiddir tíu til fimmtán bílar.

„Svo heldur framleiðslan áfram eftir það, bara eftir kaupendum.“

Stóri markaðurinn er úti í heimi.

Ísar sýndur sem slökkvibíll.Jakar

„Það eru slökkvilið, það eru námafyrirtæki, það er safarímarkaðurinn.“

Og raunar allir þeir sem þurfa að aka um vegleysur, en jeppinn verður skilgreindur sem smárúta fyrir fleiri en tíu farþega og með allt að 23 sætum.

Ísar sem smárúta fyrir ferðaþjónustu.Jakar

Kaupandi fyrsta bílsins er eitt elsta jeppafyrirtæki Íslands, Mountain Taxi.

„Ég er búinn að fylgjast náið með þessu verkefni alveg frá upphafi og komið að alls konar málum með Ara í kringum þetta og er gríðarlega spenntur að fá þetta tæki, sem verður bylting, miklu léttara heldur en þessir bílar eru í dag,“ segir Kristján G. Kristjánsson, eigandi Mountain Taxi.

Kaupandi fyrsta bílsins, Kristján G. Kristjánsson, eigandi Mountain Taxi.Sigurjón Ólason

En hvað skyldi jeppinn svo kosta?

Svar Ara: Án vasks milli 40 og 50 milljónir króna.

Hér má sjá tryllitækið í sjónvarpsfrétt Sýnar:

Bílar Nýsköpun Ferðaþjónusta Tækni Áliðnaður Umhverfismál

Tengdar fréttir

Rútujeppi úr áli vísir að íslenskri bílaframleiðslu

Íslenskt fyrirtæki hefur samið við Grænlendinga um að sérsmíða umhverfisvæna bíla til að nota á fyrsta þjóðvegi Grænlands. Þetta yrði fyrsti raðsmíðaði íslenski bíllinn og byggður á áratuga reynslu Íslendinga af jeppaferðamennsku á hálendinu.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið