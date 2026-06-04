Íslenskur ofurjeppi á leið í framleiðslu Kristján Már Unnarsson skrifar 4. júní 2026 22:10 Ari Arnórsson bílahönnuður hefur unnið að þróun bílsins í tuttugu ár. Sigurjón Ólason Framleiðsla á fyrsta raðsmíðaða íslenska bílnum er að hefjast. Honum er lýst sem blöndu smárútu og ofurjeppa. Von er á fyrstu eintökunum eftir tólf mánuði. Í kvöldfréttum Sýnar voru rifjaðar upp myndir frá Ásbrú á Keflavíkurflugvelli fyrir sex árum en þá tók bílahönnuðurinn Ari Arnórsson okkur í bíltúr á frumgerðinni. Tuttugu ár eru frá því að hann hóf þróun bílsins og byggði á reynslu Íslendinga af jeppaferðamennsku. Frumgerðinni ekið á Ásbrú á Keflavíkurflugvelli vorið 2020.Egill Aðalsteinsson Ofurjeppinn kallast Ísar, er að mestu smíðaður úr áli og óvenju léttur og verður boðinn með umhverfisvænum orkugjöfum. Því er kannski við hæfi að í gömlu Elliðaárstöðinni sé fyrirtækið á bak við Ísar, Jakar ehf., að móta næstu skref. Þar hittum við Ara með sínu lykilfólki; Kristjönu Kjartansdóttur, framkvæmdastjóra og framleiðsluverkfræðingi, Bjarna Hjartarsyni bílahönnuði og Unnari Bæring Sigurðssyni yfirvélahönnuði. Það er komið að tímamótum. „Það er búið að selja nóg af bílum til þess að hefja fyrstu framleiðslulotu, sem ætti að vera komin hingað til lands eftir um tólf mánuði,“ segir Ari. Bjarni Hjartarson bílahönnuður.Sigurjón Ólason Við sýnum frá því þegar ofurjeppinn var prófaður við Kleifarvatn en íslenskir kaupendur fá fyrstu eintökin. „Þetta er íslenskt fyrirtæki, markaðssetningin er íslensk, eignarhaldið er íslenskt,“ segir Ari. Jeppinn verður þó framleiddur erlendis. „Það var allt reynt til þess að geta framleitt hann á Íslandi. Það var bara ekki hægt. Og hann verður framleiddur í Þýskalandi.“ Unnar Bæring Sigurðsson er yfirvélahönnuður.Sigurjón Ólason Ari segist frá upphafi hafa miðað alla hönnun við að bíllinn kæmist vandræðalaust í gegnum evrópska vottun. „Þeir sem eru kaupendur að fyrstu bílunum, þeir taka þátt í að reyna að finna alla ágalla sem mögulegt er.“ Hann vonast til að björgunarsveitir verði með í fyrsta pakkanum. Ísar sýndur í litum björgunarsveita.Jakar „Björgunarsveitir á Íslandi komu ríkulega að því að hanna þennan bíl í upphafi.“ Í fyrstu lotu verða framleiddir tíu til fimmtán bílar. „Svo heldur framleiðslan áfram eftir það, bara eftir kaupendum.“ Stóri markaðurinn er úti í heimi. Ísar sýndur sem slökkvibíll.Jakar „Það eru slökkvilið, það eru námafyrirtæki, það er safarímarkaðurinn.“ Og raunar allir þeir sem þurfa að aka um vegleysur, en jeppinn verður skilgreindur sem smárúta fyrir fleiri en tíu farþega og með allt að 23 sætum. Ísar sem smárúta fyrir ferðaþjónustu.Jakar Kaupandi fyrsta bílsins er eitt elsta jeppafyrirtæki Íslands, Mountain Taxi. „Ég er búinn að fylgjast náið með þessu verkefni alveg frá upphafi og komið að alls konar málum með Ara í kringum þetta og er gríðarlega spenntur að fá þetta tæki, sem verður bylting, miklu léttara heldur en þessir bílar eru í dag,“ segir Kristján G. Kristjánsson, eigandi Mountain Taxi. Kaupandi fyrsta bílsins, Kristján G. Kristjánsson, eigandi Mountain Taxi.Sigurjón Ólason En hvað skyldi jeppinn svo kosta? Svar Ara: Án vasks milli 40 og 50 milljónir króna. Hér má sjá tryllitækið í sjónvarpsfrétt Sýnar: Bílar Nýsköpun Ferðaþjónusta Tækni Áliðnaður Umhverfismál Tengdar fréttir Rútujeppi úr áli vísir að íslenskri bílaframleiðslu Íslenskt fyrirtæki hefur samið við Grænlendinga um að sérsmíða umhverfisvæna bíla til að nota á fyrsta þjóðvegi Grænlands. Þetta yrði fyrsti raðsmíðaði íslenski bíllinn og byggður á áratuga reynslu Íslendinga af jeppaferðamennsku á hálendinu. 14. maí 2020 22:24 Mest lesið „Ég á von á því að Guðrún Hafsteinsdóttir taki á þessu“ Innlent Mátti ekki kalla dómarann „lausláta mellu“ Innlent Albanir mótmæla harðlega fyrirhugaðri milljarðamæringaparadís Erlent Hátt á þriðju milljón á mánuði Innlent Hættir halal-slátrun eftir hringingar og haturspósta Innlent Livio skylt að greiða Ingunni 25 milljónir Innlent Pálmi fékk kröfum Bríetar vísað frá að mestu Innlent Mótmæli við Austurvöll Innlent Án ökuréttinda og óhæfur til aksturs þegar banaslysið varð Innlent Mótmælendur í Skuggasundi fá ekki krónu Innlent Fleiri fréttir Íslenskur ofurjeppi á leið í framleiðslu Dró til sín fé sem gjaldkeri framboðsins Reyndist fangi undir rafrænu eftirliti Hundruð sitja um störfin, íslenskur bíll og Hildur Guðna í beinni Segir ekkert eiga að koma í veg fyrir að Airbus noti Reykjavík Rannsaka líkamsárás gegn unglingsstúlku Pálmi fékk kröfum Bríetar vísað frá að mestu Mótmæli við Austurvöll Vill leysa flöskuhálsinn í raforkumálum Vestfjarða með lagabreytingu Hátt á þriðju milljón á mánuði Án ökuréttinda og óhæfur til aksturs þegar banaslysið varð Livio skylt að greiða Ingunni 25 milljónir Lækka bílastæðagjöld við Seljalandsfoss Mótmælendur í Skuggasundi fá ekki krónu Sættust um bikbreiðuna Búvörusamningar framlengdir um ár Ákærður fyrir manndráp af gáleysi eftir banaslys á Lækjargötu Of seint að Jónas fái að hvíla í friði Manndrápstilraun í bílakjallara á borði héraðssaksóknara Mótmæla fyrirhugaðri brottfararstöð „Ávallt komið skýrt fram“ að ekki sé um að ræða fasta búsetu „Auðvitað stendur valdaklíkan saman“ Þingmenn sem hætta og hagræðing í skötulíki „Ég á von á því að Guðrún Hafsteinsdóttir taki á þessu“ „Siðareglurnar bara enn eitt leikritið af hálfu þessarar ríkisstjórnar“ Hættir halal-slátrun eftir hringingar og haturspósta Lögsækja Reykjavíkurborg Hefja söfnun fyrir fjölskyldu Ingu Daggar Mátti ekki kalla dómarann „lausláta mellu“ Ánægja með Höllu eykst Sjá meira