Innlent

Nýr bæjar­stjóri fær rúmar 2,5 milljónir á mánuði

Eiður Þór Árnason skrifar
Hilmar Gunnarsson er nýr bæjarstjóri Mosfellsbæjar.
Hilmar Gunnarsson er nýr bæjarstjóri Mosfellsbæjar. Vísir/Sigurjón

Hilmar Gunnars­son hefur tekið við sem bæjar­stjóri Mos­fells­bæjar. Sjálf­stæðis­flokkurinn og Viðreisn mynduðu nýjan meiri­hluta í sveitarfélaginu eftir síðustu sveitar­stjórnar­kosningar en Hilmar er odd­viti Sjálf­stæðis­manna.

Hilmar fær 1.968.059 krónur í grunnlaun samkvæmt ráðningarsamningi og bætist við fast 360.352 króna álag vegna yfirvinnu og útlagður kostnaður vegna aksturs eigin bifreiðar í þágu starfsins upp á 187.500 krónur. 

Samanlagt fær Hilmar því 2.515.911 krónur á mánuði en innifalið í því er greiðsla fyrir störf hans sem bæjarfulltrúi. Kjör hans verða uppfærð í samræmi við launavísitölu Hagstofunnar tvisvar á ári og gerist það næst 1. júlí. Alls voru 13.772 íbúar skráðir í Mosfellsbæ í byrjun árs.

Þriðji bæjarstjórinn á þessu ári

Hilmar tekur við af Þóru M. Hjaltested sem var ráðin tímabundið í starf bæjarstjóra þann 1. apríl eftir að Regína Ástvaldsdóttir óskaði eftir lausn frá störfum. Regína skipaði sjöunda sæti á lista Samfylkingarinnar í Reykjavík en hún var ráðin sem óflokksbundinn bæjarstjóri árið 2022. Hún náði ekki inn í borgarstjórn í nýafstöðnum kosningum.

Þóra hefur starfað sem bæjarlögmaður Mosfellsbæjar og fór í leyfi frá því starfi á meðan hún gegndi tímabundið stöðu bæjarstjóra fram að kosningum.

Fyrsti bæjarstjórnarfundur nýrrar bæjarstjórnar fór fram í gær. Gylfi Þór Þorsteinsson, oddviti Viðreisnar, er nýr forseti bæjarstjórnar og Jana Katrín Knútsdóttir formaður bæjarráðs en hún skipaði annað sæti á lista Sjálfstæðisflokksins. Gylfi er eini Fallinn meirihlutibæjarfulltrúi Viðreisnar en Sjálfstæðisflokkurinn fékk fimm kjörna.

Gylfi Þór Þorsteinsson, forseti bæjarstjórnar, Hilmar Gunnarsson, bæjarstjóri Mosfellsbæjar, og Jana Katrín Knútsdóttir, formaður bæjarráðs.Aðsend

Fallinn meirihluti

Framsóknarflokkurinn, Samfylkingin og Viðreisn mynduðu meirihluta á síðasta kjörtímabili en hann féll í nýliðnum kosningum þegar Framsóknarflokkurinn missti tvo bæjarfulltrúa yfir til Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins.

Greint hefur verið frá því að nýr bæjarstjóri Akureyrar sem kemur sömuleiðis úr röðum Sjálfstæðisflokksins muni fá rúmar 2,6 milljónir króna á mánuði. Líkt og í Mosfellsbæ tekur hún við af bæjarstjóra sem var ráðinn til starfsins.  

Vísir tók saman upplýsingar um kaup og kjör æðstu fulltrúa sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu í febrúar. 

Mosfellsbær Kjaramál Sveitarstjórnarkosningar 2026

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