Reyndist fangi undir rafrænu eftirliti Sigurgeir Þorkelsson skrifar 4. júní 2026 18:38 Lögreglan hefur í ýmsu að snúast. Vísir/Lýður Lögreglan handtók ökumann miðsvæðis í Reykjavík grunaðan um að keyra undir áhrifum fíkniefna. Maðurinn reyndi að skipta um sæti við mann í farþegasætinu í miðjum akstri eftir að lögregla varð þeirra vör. Maðurinn reyndist afplánunarfangi undir rafrænu eftirliti. Þá var hann einnig próflaus. Maðurinn var látinn laus að blóðsýnatöku lokinni. Rafrænt eftirlit er form afplánunar utan fangelsis sem býðst sumum föngum til að afplána síðasta hluta dómsins. Fanginn fær þá að búa á heimili sínu og er oftast skyldugur til að bera ökklaband. Lögreglan Fangelsismál Mest lesið „Ég á von á því að Guðrún Hafsteinsdóttir taki á þessu“ Innlent Mátti ekki kalla dómarann „lausláta mellu“ Innlent Albanir mótmæla harðlega fyrirhugaðri milljarðamæringaparadís Erlent Hættir halal-slátrun eftir hringingar og haturspósta Innlent Livio skylt að greiða Ingunni 25 milljónir Innlent Hátt á þriðju milljón á mánuði Innlent Mótmæli við Austurvöll Innlent Mótmælendur í Skuggasundi fá ekki krónu Innlent Án ökuréttinda og óhæfur til aksturs þegar banaslysið varð Innlent „Auðvitað stendur valdaklíkan saman“ Innlent Fleiri fréttir Reyndist fangi undir rafrænu eftirliti Hundruð sitja um störfin, íslenskur bíll og Hildur Guðna í beinni Segir ekkert eiga að koma í veg fyrir að Airbus noti Reykjavík Rannsaka líkamsárás gegn unglingsstúlku Pálmi fékk kröfum Bríetar vísað frá að mestu Mótmæli við Austurvöll Vill leysa flöskuhálsinn í raforkumálum Vestfjarða með lagabreytingu Hátt á þriðju milljón á mánuði Án ökuréttinda og óhæfur til aksturs þegar banaslysið varð Livio skylt að greiða Ingunni 25 milljónir Lækka bílastæðagjöld við Seljalandsfoss Mótmælendur í Skuggasundi fá ekki krónu Sættust um bikbreiðuna Búvörusamningar framlengdir um ár Ákærður fyrir manndráp af gáleysi eftir banaslys á Lækjargötu Of seint að Jónas fái að hvíla í friði Manndrápstilraun í bílakjallara á borði héraðssaksóknara Mótmæla fyrirhugaðri brottfararstöð „Ávallt komið skýrt fram“ að ekki sé um að ræða fasta búsetu „Auðvitað stendur valdaklíkan saman“ Þingmenn sem hætta og hagræðing í skötulíki „Ég á von á því að Guðrún Hafsteinsdóttir taki á þessu“ „Siðareglurnar bara enn eitt leikritið af hálfu þessarar ríkisstjórnar“ Hættir halal-slátrun eftir hringingar og haturspósta Lögsækja Reykjavíkurborg Hefja söfnun fyrir fjölskyldu Ingu Daggar Mátti ekki kalla dómarann „lausláta mellu“ Ánægja með Höllu eykst Væri frábært ef Landspítalinn vildi reka leikskóla Tveir handteknir vegna líkamsárásar og fleiri í tengslum við rán og þjófnað Sjá meira