Innlent

Reyndist fangi undir raf­rænu eftir­liti

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Lögreglan hefur í ýmsu að snúast.
Lögreglan hefur í ýmsu að snúast. Vísir/Lýður

Lögreglan handtók ökumann miðsvæðis í Reykjavík grunaðan um að keyra undir áhrifum fíkniefna. Maðurinn reyndi að skipta um sæti við mann í farþegasætinu í miðjum akstri eftir að lögregla varð þeirra vör. 

Maðurinn reyndist afplánunarfangi undir rafrænu eftirliti. Þá var hann einnig próflaus. Maðurinn var látinn laus að blóðsýnatöku lokinni. 

Rafrænt eftirlit er form afplánunar utan fangelsis sem býðst sumum föngum til að afplána síðasta hluta dómsins. Fanginn fær þá að búa á heimili sínu og er oftast skyldugur til að bera ökklaband.

Lögreglan Fangelsismál

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