Dró til sín fé sem gjaldkeri framboðsins Sigurgeir Þorkelsson skrifar 4. júní 2026 21:40 Sævar Þór var bæði sitjandi bæjarfulltrúi og gjaldkeri framboðsins þegar málið kom upp. Vísir/Einar Rödd unga fólksins hefur upplýst um fjárdráttarmál innan flokksins sem upp kom snemma á síðasta ári. Grunur hafi þá vaknað um að Sævar Þór Birgisson, þáverandi bæjarfulltrúi og gjaldkeri flokksins, hafi dregið til sín töluverða fjármuni og málið kært til lögreglu. Rödd unga fólksins hefur átt fulltrúa í sveitarstjórn Grindavíkur síðastliðin tvö kjörtímabil. „Rannsókn málsins er nú lokið og getum við því fyrst tjáð okkur um málið núna,“ segir í tilkynningu á Facebook-síðu flokksins. Sævar skipaði annað sæti listans í kosningunum árin 2018 og 2022 og var samkvæmt tilkynningunni bæði gjaldkeri framboðsins og sitjandi bæjarfulltrúi þegar málið kom upp. Í tilkynningunni segir að Sævar hafi verið samvinnufús við rannsókn málsins. Málinu hafi verið lokið með sátt og fjármunirnir þegar verið greiddir til baka. Tjá sig ekki frekar um málið Sævar Þór vildi ekki tjá sig nánar um málið þegar fréttastofa náði tali af honum. Inga Fanney Rúnarsdóttir var formaður framboðsins þegar málið kom upp. Inga vildi ekki tjá sig frekar um málið og bar fyrir sig að náin tengsl frambjóðenda geri málið flókið og erfitt. Rödd unga fólksins á ekki lengur fulltrúa í sveitarstjórn en hefur ákveðið að gefa 5,8 milljónir króna til að styðja við enduruppbyggingu á skólalóð grunnskólans við Ásbraut. Framboðið hafði tilkynnt þann áttunda febrúar síðastliðinn að það myndi ekki bjóða fram lista í nýliðnum sveitarstjórnarkosningum. Rödd unga fólksins stefnir að því að bjóða fram á ný í kosningum að fjórum árum liðnum og veita þar nýjum hópi ungs fólks rödd í bæjarstjórn. Grindavík Tengdar fréttir Ungir fasteignaeigendur tapi öllu við uppkaup ríkisins Ungir fasteignaeigendur sem keyptu nýverið sína fyrstu eign í Grindavík tapa margir hverjir öllu sínu eigin fé og koma út í milljóna tapi við uppkaup ríkisins að sögn Grindvíkings. Hann vill að ríkisstjórnin geri meira til að grípa unga kaupendur. 21. febrúar 2024 20:34 Rödd unga fólksins býður fram í Grindavík Rödd unga fólksins mun bjóða sig fram til sveitarstjórnarkosninga í vor í Grindavíkurbæ. Um er að ræða nýtt framboð í bænum. 27. apríl 2018 11:11 Mest lesið „Ég á von á því að Guðrún Hafsteinsdóttir taki á þessu“ Innlent Mátti ekki kalla dómarann „lausláta mellu“ Innlent Albanir mótmæla harðlega fyrirhugaðri milljarðamæringaparadís Erlent Hátt á þriðju milljón á mánuði Innlent Hættir halal-slátrun eftir hringingar og haturspósta Innlent Livio skylt að greiða Ingunni 25 milljónir Innlent Pálmi fékk kröfum Bríetar vísað frá að mestu Innlent Mótmæli við Austurvöll Innlent Án ökuréttinda og óhæfur til aksturs þegar banaslysið varð Innlent Mótmælendur í Skuggasundi fá ekki krónu Innlent Fleiri fréttir Íslenskur ofurjeppi á leið í framleiðslu Dró til sín fé sem gjaldkeri framboðsins Reyndist fangi undir rafrænu eftirliti Hundruð sitja um störfin, íslenskur bíll og Hildur Guðna í beinni Segir ekkert eiga að koma í veg fyrir að Airbus noti Reykjavík Rannsaka líkamsárás gegn unglingsstúlku Pálmi fékk kröfum Bríetar vísað frá að mestu Mótmæli við Austurvöll Vill leysa flöskuhálsinn í raforkumálum Vestfjarða með lagabreytingu Hátt á þriðju milljón á mánuði Án ökuréttinda og óhæfur til aksturs þegar banaslysið varð Livio skylt að greiða Ingunni 25 milljónir Lækka bílastæðagjöld við Seljalandsfoss Mótmælendur í Skuggasundi fá ekki krónu Sættust um bikbreiðuna Búvörusamningar framlengdir um ár Ákærður fyrir manndráp af gáleysi eftir banaslys á Lækjargötu Of seint að Jónas fái að hvíla í friði Manndrápstilraun í bílakjallara á borði héraðssaksóknara Mótmæla fyrirhugaðri brottfararstöð „Ávallt komið skýrt fram“ að ekki sé um að ræða fasta búsetu „Auðvitað stendur valdaklíkan saman“ Þingmenn sem hætta og hagræðing í skötulíki „Ég á von á því að Guðrún Hafsteinsdóttir taki á þessu“ „Siðareglurnar bara enn eitt leikritið af hálfu þessarar ríkisstjórnar“ Hættir halal-slátrun eftir hringingar og haturspósta Lögsækja Reykjavíkurborg Hefja söfnun fyrir fjölskyldu Ingu Daggar Mátti ekki kalla dómarann „lausláta mellu“ Ánægja með Höllu eykst Sjá meira