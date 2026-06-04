Innlent

Dró til sín fé sem gjald­keri fram­boðsins

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Sævar Þór var bæði sitjandi bæjarfulltrúi og gjaldkeri framboðsins þegar málið kom upp.
Sævar Þór var bæði sitjandi bæjarfulltrúi og gjaldkeri framboðsins þegar málið kom upp. Vísir/Einar

Rödd unga fólksins hefur upplýst um fjárdráttarmál innan flokksins sem upp kom snemma á síðasta ári. Grunur hafi þá vaknað um að Sævar Þór Birgisson, þáverandi bæjarfulltrúi og gjaldkeri flokksins, hafi dregið til sín töluverða fjármuni og málið kært til lögreglu. Rödd unga fólksins hefur átt fulltrúa í sveitarstjórn Grindavíkur síðastliðin tvö kjörtímabil.

„Rannsókn málsins er nú lokið og getum við því fyrst tjáð okkur um málið núna,“ segir í tilkynningu á Facebook-síðu flokksins.

Sævar skipaði annað sæti listans í kosningunum árin 2018 og 2022 og var samkvæmt tilkynningunni bæði gjaldkeri framboðsins og sitjandi bæjarfulltrúi þegar málið kom upp.

Í tilkynningunni segir að Sævar hafi verið samvinnufús við rannsókn málsins. Málinu hafi verið lokið með sátt og fjármunirnir þegar verið greiddir til baka.

Tjá sig ekki frekar um málið

Sævar Þór vildi ekki tjá sig nánar um málið þegar fréttastofa náði tali af honum.

Inga Fanney Rúnarsdóttir var formaður framboðsins þegar málið kom upp. Inga vildi ekki tjá sig frekar um málið og bar fyrir sig að náin tengsl frambjóðenda geri málið flókið og erfitt. 

Rödd unga fólksins á ekki lengur fulltrúa í sveitarstjórn en hefur ákveðið að gefa 5,8 milljónir króna til að styðja við enduruppbyggingu á skólalóð grunnskólans við Ásbraut. Framboðið hafði tilkynnt þann áttunda febrúar síðastliðinn að það myndi ekki bjóða fram lista í nýliðnum sveitarstjórnarkosningum. 

Rödd unga fólksins stefnir að því að bjóða fram á ný í kosningum að fjórum árum liðnum og veita þar nýjum hópi ungs fólks rödd í bæjarstjórn.

Grindavík

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