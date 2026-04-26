Fernández kom Chelsea í bikarúrslit Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 26. apríl 2026 16:00 Enzo Fernández fagnar marki sínu gegn Leeds United. getty/Cameron Smith Chelsea tryggði sér sæti í úrslitaleik ensku bikarkeppninnar í fótbolta með 1-0 sigri á Leeds United á Wembley í dag. Enzo Fernández skoraði eina mark leiksins um miðjan fyrri hálfleik. Í úrslitaleiknum 16. maí mætir Chelsea Manchester City. Í gær vann City Southampton, 2-1, í hinum undanúrslitaleiknum. Eftir 3-0 tap fyrir Brighton á þriðjudaginn var Liam Rosenior rekinn frá Chelsea. Callum McFarlane var ráðinn til bráðabirgða út tímabilið og hann stýrði Chelsea á Wembley í dag. Chelsea var sterkari aðilinn framan af leik en Leeds fékk kjörið tækifæri til að komast yfir á 15. mínútu. Robin Sánchez varði þá frábærlega frá Brenden Aaronson eftir að Bandaríkjamaðurinn slapp í gegnum vörn Chelsea. Á 22. mínútu átti Joao Pedro skot í stöngina á marki Leeds. Aðeins mínútu síðar skoraði Fernández með skalla eftir fyrirgjöf frá Pedro Neto. Daniel Farke, knattspyrnustjóri Leeds, gerði tvöfalda skiptingu í hálfleik. Annar þeirra sem komu inn á, Anton Stach, átti fast skot í upphafi seinni hálfleiks en Sánchez varði. Liðin sóttu á víxl í seinni hálfleik en mörkin urðu ekki fleiri. Chelsea fagnaði 1-0 sigri og bið Leeds eftir að komast í bikarúrslit lengist enn. Leeds spilaði síðast til úrslita í bikarkeppninni 1973. Enski boltinn Chelsea FC Leeds United