Sjáðu miðvörð Man. United fá rautt spjald fyrir hártog

Manchester United missti mann af velli með rautt spjald á 55. mínútu í leik sínum á móti Leeds United í ensku úrvalsdeildinni í kvöld og ástæðan er mjög óvenjuleg.
Dómarinn fór óvænt í skjáinn í leiknum og fljótlega sá fólk af hverju.
Það var enginn vafi á því að Lisandro Martinez togaði í hár Dominic Calvert-Lewin og eftir stutta skoðun á skjánum tók Paul Tierney þá ákvörðun að reka miðvörð Man Utd af velli með rautt spjald.
Þetta er skýrt í reglunum, hártog telst vera rautt spjald, og þótt Martinez hafi hrist hausinn þá er ekki hægt að mótmæla þessu.
Þetta var svo mikill óþarfi hjá Martinez og United var manni færri og tveimur mörkum undir í meira en 35 mínútur.
Atvikið má sjá hér fyrir neðan.