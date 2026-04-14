Manchester United-goðsögnin Wayne Rooney telur að Manchester City hafi sálfræðilegt forskot á Arsenal nú þegar baráttan um Englandsmeistaratitilinn harðnar.
Arsenal tapaði stigum á laugardaginn þegar liðið lá 2-1 á heimavelli gegn Bournemouth og Manchester City nýtti svo tækifærið og minnkaði forskot toppliðsins með 3-0 sigri á Chelsea á sunnudaginn.
Lið Pep Guardiola er sex stigum á eftir Arsenal og á leik til góða.
Rooney, fyrrum framherji Manchester United og enska landsliðsins, sagði að Arsenal-menn myndu hafa „miklar áhyggjur“ af City.
„Ég held að City hafi forskotið þar, einfaldlega vegna stjórans og leikmannanna sem þeir hafa. Þeir munu geta haldið meiri ró en leikmenn Arsenal,“ sagði Rooney í þættinum The Wayne Rooney Show hjá breska ríkisútvarpinu.
„Þeir munu hafa áhyggjur því þegar þú ert á góðu skriði og tapar svo nokkrum leikjum byrjarðu að hugsa: ‚Hvaðan kemur næsta mark, næsti sigur?‘ Þetta neikvæða hugarfar hefur raunverulega áhrif á frammistöðuna,“ sagði Rooney.
City tekur á móti Arsenal næstkomandi sunnudag í leik sem stefnir í að verða gríðarlega mikilvægur. Rooney sagði að Arsenal gæti verið ánægt með stig úr þeim og gæti því neyðst til að spila varfærnislega.
„Hvort sem stuðningsmönnunum líkar sá fótbolti eða ekki, þá verða þeir að gera allt til að koma í veg fyrir að City vinni. Þeir þurfa að vera nógu seigir til að koma í veg fyrir að City skori,“ sagði hann.
Rooney sagði einnig að sumir leikmenn Tottenham væru líklega að hugsa um framtíð sína í ljósi fallbaráttu félagsins.
Tottenham er í átjánda sæti deildarinnar, tveimur stigum frá öruggu sæti á eftir West Ham United, og liðið tapaði sínum sextánda leik á tímabilinu gegn Sunderland á sunnudaginn.
„Það yrði stórslys fyrir þá ef þeir falla. Ég held að sumir þessara leikmanna séu líklega að hugsa þannig að ef þeir falla geti þeir farið annað og gengið til liðs við annað félag,“ sagði Rooney.
„Ef þeir komast ekki aftur upp í ensku úrvalsdeildina á fyrsta ári verður það algjör martröð fyrir þá,“ sagði Rooney.
