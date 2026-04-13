Enski boltinn

Á­fall fyrir Tottenham: Fyrir­liðinn frá út tíma­bilið

Aron Guðmundsson skrifar
Cristian Romero fór meiddur af velli með tárin í augunum.
Cristian Romero fór meiddur af velli með tárin í augunum. Getty/George Wood

Cristian Romero, fyrirliði Tottenham mun ekki geta hjálpað sínu liði í fallbaráttu ensku úrvalsdeildarinnar. Hann verður frá út tímabilið vegna hnémeiðsla sem hann varð fyrir í leik gegn Sunderland um nýliðna helgi.

Frá þessu greinir Sky Sports en um gríðarlegt áfall er að ræða fyrir Tottenham en Romero er lykilmaður í liðinu.

Tottenham er í fallsæti þegar að sex umferðir eru eftir af ensku úrvalsdeildinni, tveimur stigum frá öruggu sæti. 

Óvíst er hvort Romero muni geta spilað fyrir Argentínu á komandi heimsmeistaramóti í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó í sumar en talið er að hann verð frá í um sex til átta vikur.

Tottenham spilaði sinn fyrsta leik undir stjórn Roberto De Zerbi um nýliðna helgi gegn Sunderland á útivelli. Leiknum lauk með 1-0 sigri Sunderland. 

Romero fór meiddur af velli á 70.mínútu og grét er hann yfirgaf völlinn. Meðvitaður um alvarleika meiðslanna. 

