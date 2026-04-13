Manchester United spilaði ekki í 24 daga og það sást langt fram eftir leik í 2-1 tapi á móti Leeds United í ensku úrvalsdeildinni.
United hefur ekki stigið mörg feilspor undir stjórn Michael Carrick og gat nánast tryggt sig inn í Meistaradeildina með sigri en liðið upplifði lengst af hálfgerða martröð í leikhúsi draumanna í kvöld.
Leeds steig aftur á móti stórt skref í átt að því að halda sæti sínu í deildinni en eftir sigurinn er liðið sex stigum fyrir ofan fallsætið.
Manchester United gat náð tíu stiga forskoti á Chelsea í fimmta sætinu en tapaði þess í stað í fyrsta sinn á Old Trafford undir stjórn Carrick.
Leeds komst í 2-0 í fyrri hálfleik og hefði vel getað verið með stærra forskot eftir hræðilegan fyrri hálfleik hjá heimamönnum í United.
Staðan varð enn verri fyrir United þegar Lisandro Martinez fékk rautt spjald á 55. mínútu fyrir að toga í hár Dominic Calvert-Lewin hjá Leeds. Dómarinn missti af þessu en fór í skjáinn og lyfti í framhaldinu rauða spjaldinu.
Liðsmenn Man. United vöknuðu eiginlega ekki í þessum leik fyrr en þeir voru orðnir tíu á móti ellefu og Casemiro minnkaði muninn með skalla eftir fyrirgjöf Bruno Fernandes á 69. mínútu.
Noah Okafor hafði verið aðalmaðurinn í fyrri hálfleik en hann skoraði tvö mörk, það fyrra strax á fimmtu mínútu en það síðara á 29. mínútu.
Leeds náði ekki að bæta við marki þrátt fyrir mörg góð færi og þurfti síðan að verja sigurinn á móti tíu leikmönnum Manchester United síðustu tuttugu mínúturnar.