Segir ekkert vit í af­sökunum Vals­manna

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Hermann Hreiðarsson stýrði Val í fyrsta sinn í deildarleik gegn Þór í gær.
Bjarni Guðjónsson, sérfræðingur Stúkunnar, gefur lítið fyrir útskýringar Hermanns Hreiðarssonar, þjálfara Vals, á stöðu liðsins.

Valur tapaði fyrir nýliðum Þórs, 1-2, í 1. umferð Bestu deildar karla í gær. Val er spáð um miðja deild en Bjarni segir að menn á Hlíðarenda muni ekki sætta sig við þá niðurstöðu í lok tímabilsins. 

„Ég er nokkuð viss um að þeir sem koma að Valsliðinu eru ekki að hugsa sæti 5, 6, 7. Það hlýtur að vera markmiðið á Hlíðarenda, alltaf, að vera með lið í fremstu röð og sæti 5, 6, 7 eru ekki að gera það,“ sagði Bjarni í Stúkunni í gær.

Hann segir að fyrir þá sem hafi fylgst með Val í vetur komi þessi spá ekki á óvart. Valur tapaði 4-2 fyrir KR í 32-liða úrslitum Mjólkurbikarsins fyrir viku og eftir þann leik talaði Hermann um að undirbúningstímabilið hefði verið erfitt, meðal annars vegna meiðsla leikmanna.

 „Það er búið að vera bras á þeim. Það var bras á þeim í bikarnum, mikið bras. Eftir þann leik kom mikið af afsökunum; ástæðunni fyrir því að þeir væru ekki á réttum stað,“ sagði Bjarni.

„Við megum samt ekki gleyma því að við erum að fara í gegnum lengsta undirbúningstímabil í heimi þannig að allar afsakanir um að við höfum ekki haft tíma til að setja liðið saman; það er ekkert vit í því. Það verður að koma einhver önnur ástæða fyrir því að liðið er ekki eins og það á að vera. Ef allir eru meiddir þá á þjálfarinn einhvern smá þátt í því. Þannig, betri afsakanir.“

Klippa: Stúkan - umræða um Val

Hermann tók við þjálfun Vals af Srdjan Tufegdzic eftir síðasta tímabil. Þá enduðu Valsmenn í 2. sæti í Bestu deildinni og töpuðu fyrir Vestramönnum, 1-0, í úrslitaleik Mjólkurbikarsins.

Næsti leikur Vals er gegn ÍBV á Hlíðarenda á föstudaginn kemur.

