Styttist í að Mainoo skrifi undir nýjan samning

Bráðabirgðaþjálfari Manchester United, Michael Carrick, vonast til að Kobbie Mainoo skrifi undir nýjan samning við félagið.
Mainoo hefur spilað alla leiki United eftir að Carrick tók við liðinu og er kominn aftur í enska landsliðið.
Hinn tvítugi Mainoo fékk afar fá tækifæri undir stjórn Rubens Amorim og byrjaði ekki leik í ensku úrvalsdeildinni meðan Portúgalinn stýrði Rauðu djöflunum á þessu tímabili.
Mainoo skrifaði undir núgildandi samning sinn við United eftir að hann vann sér sæti í aðalliðinu 2023. Nú er vonast til að hann framlengi samning sinn við United til 2031.
„Þetta nálgast svo við erum bjartsýnir,“ sagði Carrick, á blaðamannafundi fyrir leik United gegn Leeds United, um mögulegan nýjan samning Mainoos.
„Tíminn leiðir í ljós hvað gerist en við erum rólegir og í augnablikinu erum við á góðum stað.“
Fyrri deildarleikurinn gegn Leeds reyndist vera síðasti leikur Amorims með United. Hann gagnrýndi hæstráðendur félagsins harðlega eftir 1-1 jafntefli á Elland Road 4. janúar og var í kjölfarið látinn taka pokann sinn.
Darren Fletcher stýrði United í tveimur leikjum áður en Carrick var ráðinn. Rauðu djöflarnir hafa unnið sjö af tíu leikjum undir hans stjórn, gert tvö jafntefli og aðeins tapað einum leik.
Leikur Manchester United og Leeds United hefst klukkan 19:00 í kvöld og verður sýndur beint á Sýn Sport.