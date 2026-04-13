Enski boltinn

Sjáðu hvernig City rúllaði yfir Chelsea og vand­ræði Spurs jukust

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Manchester City er sex stigum á eftir toppliði Arsenal en á leik til góða. Liðin mætast um næstu helgi.
Manchester City minnkaði forskot Arsenal á toppi ensku úrvalsdeildarinnar niður í sex stig með öruggum sigri á Chelsea, 0-3, á Stamford Bridge í gær. Alls voru níu mörk skoruð í leikjunum fjórum í gær.

Staðan var markalaus í hálfleik í leik Chelsea og City í gær. Gestirnir kláruðu hins vegar leikinn með þremur mörkum á sautján mínútna kafla í seinni hálfleik. Nico O'Reilly, Marc Guéhi og Jérémy Doku skoruðu mörk City.

Klippa: Chelsea - Man City 0-3

Roberto De Zerbi stýrði Tottenham í fyrsta sinn í gær. Hann fékk enga draumabyrjun því liðið tapaði 1-0 fyrir nýliðum Sunderland á Leikvangi ljóssins. 

Nordi Mukiele skoraði eina mark leiksins. Tottenham er í 18. sæti deildarinnar með þrjátíu stig, tveimur stigum frá öruggu sæti þegar sex umferðum er ólokið.

Klippa: Sunderland - Tottenham 1-1

Jean-Philippe Mateta var hetja Crystal Palace gegn Newcastle United á Selhurst Park. William Osula kom gestunum yfir á 43. mínútu og þannig var staðan allt þar til sex mínútur voru til leiksloka. Þá jafnaði Mateta og hann skoraði svo sigurmark Palace, 2-1, af vítapunktinum í uppbótartíma.

Klippa: Crystal Palace - Newcastle 2-1

Þá gerðu Nottingham Forest og Aston Villa 1-1 jafntefli á City Ground. Villa komst yfir með sjálfsmarki Murillos á 23. mínútu en Neco Williams jafnaði fyrir Forest sjö mínútum fyrir hálfleik.

Klippa: Nottingham Forest - Aston Villa 1-1

Öll mörkin úr leikjum gærdagsins í ensku úrvalsdeildinni má sjá hér fyrir ofan.

Enski boltinn Chelsea FC Manchester City Sunderland AFC Tottenham Hotspur Crystal Palace FC Newcastle United Nottingham Forest Aston Villa FC

Tengdar fréttir

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið