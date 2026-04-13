Manchester City minnkaði forskot Arsenal á toppi ensku úrvalsdeildarinnar niður í sex stig með öruggum sigri á Chelsea, 0-3, á Stamford Bridge í gær. Alls voru níu mörk skoruð í leikjunum fjórum í gær.
Staðan var markalaus í hálfleik í leik Chelsea og City í gær. Gestirnir kláruðu hins vegar leikinn með þremur mörkum á sautján mínútna kafla í seinni hálfleik. Nico O'Reilly, Marc Guéhi og Jérémy Doku skoruðu mörk City.
Roberto De Zerbi stýrði Tottenham í fyrsta sinn í gær. Hann fékk enga draumabyrjun því liðið tapaði 1-0 fyrir nýliðum Sunderland á Leikvangi ljóssins.
Nordi Mukiele skoraði eina mark leiksins. Tottenham er í 18. sæti deildarinnar með þrjátíu stig, tveimur stigum frá öruggu sæti þegar sex umferðum er ólokið.
Jean-Philippe Mateta var hetja Crystal Palace gegn Newcastle United á Selhurst Park. William Osula kom gestunum yfir á 43. mínútu og þannig var staðan allt þar til sex mínútur voru til leiksloka. Þá jafnaði Mateta og hann skoraði svo sigurmark Palace, 2-1, af vítapunktinum í uppbótartíma.
Þá gerðu Nottingham Forest og Aston Villa 1-1 jafntefli á City Ground. Villa komst yfir með sjálfsmarki Murillos á 23. mínútu en Neco Williams jafnaði fyrir Forest sjö mínútum fyrir hálfleik.
Manchester City vann 3-0 sigur á Chelsea í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta síðdegis. Liðið nálgast Arsenal í toppbaráttunni.
Tottenham Hotspur tapaði fyrsta leik sínum undir stjórn Roberto De Zerbi og er því áfram í fallsæti. Þremur leikjum var að ljúka, í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta.