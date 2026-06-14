Fékk viðurkenninguna ekki afhenta fyrr en á þriðjudeginum: „Ég var mjög hissa þegar þau hringdu í mig“ Freyja Þórisdóttir skrifar 14. júní 2026 07:30 Í Facebook-færslunni er Abdallah beðinn afsökunar á mistökunum og honum óskað til hamingju með verðlaunin og stúdentsprófið. Reykjanesbær/Facebook/FS Nýútskrifaður stúdent úr Fjölbrautaskóla Suðurnesja, Abdallah Rúnar Awal, var ansi hissa þegar hringt var í hann frá skólanum nokkrum dögum eftir útskrift. Þá var honum greint frá því að vegna prentmistaka hafi viðurkenning fyrir stærðfræði sem hann átti að fá við ekki verið afhent við athöfnina. Abdallah Rúnar Awal útskrifaðist af viðskipta- og hagfræðibraut Fjölbrautaskóla Suðurnesja (FS) föstudaginn 29. maí og stefnir á að fara beint í háskóla í haust. En í Facebook-færslu á síðu skólans, sem birt var þann 2. júní, kom í ljós að Abdallah hefði átt að fá verðlaun fyrir góðan námsárangur við útskrift en vegna „galla í útkeyrslu úr skólakerfinu Innu“ hafi hann ekki fengið þau á athöfninni. Ennþá meira undrandi á mánudeginum „Ég vildi bara gera mitt besta, var ekki endilega að stefna á það að fá viðurkenningu en það væri auðvitað bara frábært að fá hana,“ segir Abdallah í samtali við blaðamann Vísis og bætir við að hann hafi verið svekktur þegar nafn hans var ekki kallað upp í upptalningunni yfir þá sem hlutu viðurkenningu fyrir góðan námsárangur. Eftir athöfnina hafi hann, eins og gefur að skilja, ekki búist við því að fá neinar fréttir af viðurkenningum en hafi ekki viljað dvelja við það. Hann hafi svo verið enn meira undrandi á mánudeginum en hann var á athöfninni föstudaginn áður. „Ég var mjög hissa þegar þau hringdu í mig. Ég var í vinnunni bara og svo sögðu þau mér að ég ætti skilið viðurkenninguna,“ segir Abdallah en hann mætti ásamt fjölskyldu sinni daginn eftir, þriðjudaginn 2. júní, og tók við viðurkenningunni. Alltaf fremstur í röðinni Þá útskýrir hann að nöfn útskriftarnemanna hafi verið prentuð út í stafrófsröð en að hans, sem sé fremst í stafrófinu, hafi ekki prentast út sem skyldi. Það hafi ekki áður gerst að sá fyrsti í stafrófinu eigi að fá viðurkenningu og því séu mistökin fordæmalaus og kannski eðlilegt að þau hafi ekki uppgötvast um leið. „Nafnið mitt byrjar náttúrulega á A, B og D þannig að ég er eiginlega alltaf fremstur í röðinni ef það er stafrófsraðað,“ segir Abdallah en mistökin uppgötvuðust líkt og fyrr segir eftir athöfnina og fékk Abdallah fréttirnar á mánudagsmorgninum, þann 1. júní. Í ár útskrifuðust hundrað sextíu og átta nemendur frá Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Það er stærsti hópur sem útskrifast hefur frá skólanum, einum fleiri en síðasta vor.Facebook/Fjölbrautaskóli Suðurnesja Hann fór upp í skólann klukkan tíu á þriðjudagsmorgninum ásamt fjölskyldunni sinni og segir hann að þau, frekar en hann, hafi viljað fá svör við því hvernig mistökin urðu. „Það var ekkert uppnám eða stress hjá mér, kannski frekar hjá fjölskyldunni minni. Þau vildu að fólk myndi sjá að ég fengi viðurkenninguna,“ segir Abdallah en hann hefur alla sína skólagöngu verið framúrskarandi námsmaður. Tók menntaskólaáfanga í níunda bekk Hann var byrjaður að læra stærðfræði fyrir eldri árganga strax á yngsta stigi í grunnskóla. Það hafi alltaf verið hans sterkasta fag en áhuginn sé slíkur að honum finnist stærðfræði skemmtileg, þrátt fyrir að hún geti stundum reynst erfið. „Ég byrjaði að taka áfanga í Fjölbrautaskóla Suðurnesja í níunda bekk, tók ensku fyrst og svo stærðfræði. Ég var búinn að klára ensku og hitt fyrir fram,“ segir Abdallah. Abdallah er á láni hjá knattspyrnufélaginu Víði í Garði. Þar er hann miðjumaður eða vinstri bakvörður. Aðsend Hann er búinn að sækja um skóla í sólskinsfylkinu Flórída á fótboltastyrk en Abdallah er á samningi hjá Njarðvík til ársins 2028 og er sem stendur á láni hjá Víði. „Ég sótti um skóla í Bandaríkjunum á fótboltastyrk en sótti líka um pláss í Háskólanum í Reykjavík til vara,“ segir hann og bætir við að hann stefni á nám í gagnavísindum. Abdallah á fjölskyldu í Flórída og segist mjög spenntur fyrir því að fá svör um pláss að utan. „Nokkrir úr fjölskyldunni búa þar en það eru dorm þar og allt. Mér var sagt að prófa að fara til Bandaríkjanna,“ segir Abdallah og segist „bara verða spenntari og spenntari“. Beit á jaxlinn Hann segir blaðamanni frá því að fótboltatímabilið á Íslandi sé á sumrin og að það væri því alveg hægt að vinna í kringum það að hann sé á samningi færi hann út til Bandaríkjanna. „Það er í lagi að ég sé á samningi. Ég er búinn að tala við stjórnendur og þeim líst vel á þetta, svo er ég líka ekki sá fyrsti,“ segir hann. „Ég hef alltaf verið í fótbolta, hætti reyndar í smá þegar ég var lítill. Varð smá þykkur og svona en beit á jaxlinn og ástríðan tók bara yfir,“ segir hann og útskýrir hvernig fótboltaæfingar séu oftar en ekki nákvæmlega það sem hann þurfi eftir langar lærdómstarnir. Það hjálpi mjög að geta dreift huganum og að álagið sé ekki of mikið þrátt fyrir margar klukkustundir sem fari í fótboltann. Skóla- og menntamál Börn og uppeldi Fótbolti Suðurnesjabær Framhaldsskólar Mest lesið Fólk þurfi að gæta sín þegar það leigir íbúðina út í ágúst Innlent Fékk viðurkenninguna ekki afhenta fyrr en á þriðjudeginum: „Ég var mjög hissa þegar þau hringdu í mig“ Innlent Kominn með nóg af tímasetningu lögreglu Innlent Geirdís geti leitað á tjaldsvæði og greitt markaðsverð Innlent Fullyrti að samkomulag yrði undirritað og sundið opnað Erlent Límdu efnin á fætur sína Innlent Fleiri hlynntir en andvígir samkvæmt nýrri könnun Innlent 250 skjálftar en enginn gosórói að svo stöddu Veður Skjálfti í Bárðarbungu að stærð 4,8 Innlent Húðlæknir bregst við brúnkutískunni Innlent Fleiri fréttir Fékk viðurkenninguna ekki afhenta fyrr en á þriðjudeginum: „Ég var mjög hissa þegar þau hringdu í mig“ Fólk þurfi að gæta sín þegar það leigir íbúðina út í ágúst Skjálfti í Bárðarbungu að stærð 4,8 Límdu efnin á fætur sína Kominn með nóg af tímasetningu lögreglu Fleiri hlynntir en andvígir samkvæmt nýrri könnun Geirdís geti leitað á tjaldsvæði og greitt markaðsverð Krapvélar í yfirvinnu í góða veðrinu Bandaríkjastjórn lokar á aðgang erlendra ríkisborgara Áfall fyrir bæjarfélagið „Okkur er gert að vera áfram í drullusvaðinu á Sævarhöfða“ Lokað vegna skorts á starfsleyfi „Við horfum bjartsýn fram á veg“ Þrjár aflýsingar hjá Icelandair Hægt að skoða þyrlur og sprengjuleitarbúnað Gæslunnar Viðgerð Herjólfs dregst um þrjár vikur: „Vonum að þetta fari nú að verða búið“ Tilgangslaust stríð og æfir hjólabúar „Þú getur ekkert forðað þér, það verður bara að takast á við þetta“ Hlaðvarparar hrósa sigri: „Logi er greinilega nettur gæi“ Bein útsending: Brautskráning Háskóla Íslands Húðlæknir bregst við brúnkutískunni Þremur skemmtistöðum lokað í sameiginlegum aðgerðum Eldhaf gaus upp í vélarrúmi og skipið rak í þrjá tíma Sæbrautargátan leyst: Það er 58, ekki 60 - en samt ekki alveg Ríkisstjórnin ýmist bensínlaus bátur eða á leikskóla í platheimi Friðarsamkomulag, rauð ljós á Sæbraut og ógeðfelldar lýsingar í dómsal Njósnarar enn í lögsögunni Felldi loks tár þegar andlát eiginmannsins var rætt „Af hverju má ég vera í Hveragerði en Grindvíkingar ekki í Grindavík?“ Hittust átta sinnum til að úrskurða um risaeðlubeinin Sjá meira