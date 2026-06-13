Kominn með nóg af tímasetningu lögreglu Eiður Þór Árnason skrifar 13. júní 2026 20:58 Einar Bárðarson, framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja á veitingamarkaði. Vísir/anton brink Samtök fyrirtækja á veitingamarkaði segja það vekja furðu að lögreglan hafi ráðist í aðgerðir á skemmtistöðum á háannatíma sem leiddu til þess að þremur stöðum var lokað síðustu nótt. Samtökin geri ekki athugasemdir við sakargiftirnar en aðgerðin beindist gegn öryggisþjónustufyrirtæki sem starfar á stöðunum, að sögn lögreglu. Greint var frá því að hún hafi farið inn á staði í Reykjavík og Hafnarfirði í nótt til að kanna stöðu rekstrarleyfa og starfsleyfa öryggisfyrirtækis sem sá þar um dyravörslu. Í ljós hafi komið að starfsleyfin væru ekki til staðar og stöðunum lokað. Á einum staðanna beindust aðgerðir að hugsanlegu skattlagabroti og var honum lokað í samstarfi við skattayfirvöld, að sögn lögreglu. Einar Bárðarson, framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja á veitingamarkaði, segist almennt gera athugasemdir við tímasetningar aðgerða lögreglu. „Lögreglan sem almennt talar um manneklu hefur tíma til að fara inn á þessa staði á föstudagskvöldi þegar staðirnir eru í fullri starfsemi og mikið álag. Þetta eru algerlega galnar aðstæður til að setja eigendur og starfsfólk í, svo ekki sé nú minnst á lögreglumennina sjálfa, að vera að takast á við þetta innan um ölvaða gesti miðborgarinnar. Þetta er uppskrift að mjög vondum kokteil,“ segir hann í skriflegri yfirlýsingu. Í samtali við fréttastofu segist hann ekki hafa rætt við eigendur staðanna sem lokað var í nótt og sá sem hann þekki til sé ekki aðili að samtökunum. Vandinn sé víðtækari þar sem fleiri veitingamenn hafi lent í því að fá umfangsmiklar heimsóknir frá lögreglunni fyrir framan viðskiptavini á óheppilegum tíma þegar leysa hefði mátt málið með öðrum hætti. Slíkar aðgerðir geti haft neikvæð áhrif á orðspor staða, jafnvel þótt eigendur hafi ekkert sér til saka unnið, og haft neikvæð áhrif á rekstur þeirra. Eðlilegra og gagnlegra væri fyrir lögregluna að ráðast í slíkar aðgerðir á dagvinnutíma þegar eigendur og stjórnendur eru líklegri til að vera á staðnum og geta svarað fyrirspurnum, að sögn Einars. Orðið þreytandi „Ég er ekki að draga í efa erindi lögreglunnar til þess að loka þessum stöðum eða taka skurk í þessum málum. Það sem þreytir okkur ofboðslega eru alltaf tímasetningarnar á aðgerðunum.“ „Þetta hefur líka verið gert við veitingamenn sem eru að selja mat ef menn telja eitthvað óuppgert þar. Þá hafa menn farið inn í hádeginu, jafnvel þegar veitingastaðurinn er fullsetinn. Það eru allir búnir að panta sér mat, maturinn annað hvort á eldavélunum eða nýkominn á borðið. Þá fer lögreglan inn í fullum skrúða, lokar stöðunum og leiðir fólk út í lögreglufylgd. Enginn borgar fyrir matinn sem er náttúrulega allur ónýtur.“ Eigendurnir séu jafnvel ekki á staðnum og vaktstjórar beðnir um að sýna starfs- og vínveitingaleyfi sem yfirvöld eigi að geta flett upp í eigin kerfum án aðkomu veitingamanna. Einar Bárðarson segir fyrirkomulag lögreglunnar engum til gagns.Vísir/Vilhelm Einar sér ekki hvers vegna lögreglan getur ekki frekar mætt fyrr um morguninn þegar minna er um að vera. „Þetta er engum til gagns. Lúkning málsins er alls ekki tryggð með þessum aðgerðum.“ „Það er búin að vera einhver svona rassía í gangi þannig að staðir með fullgild leyfi og annað hafa þurft að þola svona heimsóknir um hánótt og allt sett í uppnám. Ef eigandinn er ekki kominn niður eftir á núll einni til að gera grein fyrir því hvernig staðan er þá er hótað að loka og svo framvegis og svo framvegis. Hlutir sem er alveg hægt að afgreiða á öðrum tíma.“ Dyraverðirnir breyti engu Þrátt fyrir að lögregla hafi í tilfelli skemmtistaðanna sem lokað var í nótt verið að kanna starfsleyfi dyravarða sem eru síður við störf á daginn telur Einar ekki ástæðu til þess að ráðast í aðgerðirnar á þessum tíma. Fulltrúar lögreglunnar hafi getað mætt fyrr og athugað hvaða dyraverðir væru væntanlegir um kvöldið og hvort þeir væru með tilskilin leyfi. „Það á enginn að starfa í leyfisleysi og það á ekki að vera neinn vafi á því að menn hafi bæði fullt leyfi til þess að starfa og treysti því að undirverktakarnir þeirra séu líka í fullu leyfi,“ ítrekar Einar. Samt sé hægt að gera hlutina öðruvísi. Lögreglan sagði í samtali við fréttastofu fyrr í dag að um tíu til fimmtán manns hafi verið inni á einum staðnum sem lokað var í miðbæ Reykjavíkur í nótt. Þeim hafi verið vísað út og engin vandkvæði komið upp í aðgerðunum. Fréttin hefur verið uppfærð. Veitingastaðir Lögreglumál Reykjavík Hafnarfjörður Tengdar fréttir Lokað vegna skorts á starfsleyfi Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lokaði þremur skemmtistöðum í nótt. Aðgerðirnar beindust að því að kanna rekstrarleyfi staðanna, auk starfsleyfa öryggisfyrirtækis. 13. júní 2026 14:40 Þremur skemmtistöðum lokað í sameiginlegum aðgerðum Þremur skemmtistöðum var lokað í sameiginlegum aðgerðum lögreglunnar og Skattsins í gærkvöldi og í nótt. Staðirnir eru í Hafnarfirði og í Reykjavík en aðgerðin beindist gegn öryggisþjónustufyrirtæki sem starfar á stöðunum. 13. júní 2026 07:46 Mest lesið Geirdís geti leitað á tjaldsvæði og greitt markaðsverð Innlent Húðlæknir bregst við brúnkutískunni Innlent „Þú getur ekkert forðað þér, það verður bara að takast á við þetta“ Innlent „Afleiðingarnar muni vara í einhver ár jafnvel“ Erlent Þremur skemmtistöðum lokað í sameiginlegum aðgerðum Innlent Bandaríkjastjórn lokar á aðgang erlendra ríkisborgara Innlent „Okkur er gert að vera áfram í drullusvaðinu á Sævarhöfða“ Innlent Áfall fyrir bæjarfélagið Innlent Fleiri hlynntir en andvígir samkvæmt nýrri könnun Innlent Kominn með nóg af tímasetningu lögreglu Innlent Fleiri fréttir Skjálfti í Bárðarbungu að stærð 4,8 Límdu efnin á fætur sína Kominn með nóg af tímasetningu lögreglu Fleiri hlynntir en andvígir samkvæmt nýrri könnun Geirdís geti leitað á tjaldsvæði og greitt markaðsverð Krapvélar í yfirvinnu í góða veðrinu Bandaríkjastjórn lokar á aðgang erlendra ríkisborgara Áfall fyrir bæjarfélagið „Okkur er gert að vera áfram í drullusvaðinu á Sævarhöfða“ Lokað vegna skorts á starfsleyfi „Við horfum bjartsýn fram á veg“ Þrjár aflýsingar hjá Icelandair Hægt að skoða þyrlur og sprengjuleitarbúnað Gæslunnar Viðgerð Herjólfs dregst um þrjár vikur: „Vonum að þetta fari nú að verða búið“ Tilgangslaust stríð og æfir hjólabúar „Þú getur ekkert forðað þér, það verður bara að takast á við þetta“ Hlaðvarparar hrósa sigri: „Logi er greinilega nettur gæi“ Bein útsending: Brautskráning Háskóla Íslands Húðlæknir bregst við brúnkutískunni Þremur skemmtistöðum lokað í sameiginlegum aðgerðum Eldhaf gaus upp í vélarrúmi og skipið rak í þrjá tíma Sæbrautargátan leyst: Það er 58, ekki 60 - en samt ekki alveg Ríkisstjórnin ýmist bensínlaus bátur eða á leikskóla í platheimi Friðarsamkomulag, rauð ljós á Sæbraut og ógeðfelldar lýsingar í dómsal Njósnarar enn í lögsögunni Felldi loks tár þegar andlát eiginmannsins var rætt „Af hverju má ég vera í Hveragerði en Grindvíkingar ekki í Grindavík?“ Hittust átta sinnum til að úrskurða um risaeðlubeinin Bólar ekkert á ályktun ungra miðflokksmanna Kviknaði í raftæki Sjá meira