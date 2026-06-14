Tilkynnt um tónlistarhávaða um allan bæ Freyja Þórisdóttir skrifar 14. júní 2026 08:21 Lögregla á höfuðborgarsvæðinu hafði í nógu að snúast í nótt. Vísir/Vilhelm Margt var um manninn og mikið um dýrðir í veislum gærkvöldsins en um það bil tvö þúsund og sjö hundruð háskólanemar voru brautskráðir frá Háskóla Íslands. Lögreglan fékk ítrekaðar tilkynningar um tónlistarhávaða í Reykjavík en meðal annarra mála voru innbrot í hverfi 101 og líkamsárás þar sem þrír voru handteknir. Á Austurlandi voru ökumenn hins vegar til fyrirmyndar að sögn lögreglu. Alls voru um hundrað og tvö mál skráð í kerfi lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu frá því klukkan 17:00 í gær er að minnsta kosti sjö voru vistaðir í fangageymslu. Höfð voru afskipti af níu manns og þau handtekin fyrir brot á lögreglusamþykkt í Reykjavík en þau voru síðar ýmist vistuð sökum ástands eða látin laus að skýrslutöku lokinni. Tveir voru kærðir fyrir of hraðan akstur í umdæmi lögreglustöðvar 4 sem sinnir verkefnum í Árbæ, Grafarholti, Grafarvogi, Norðlingaholti, Mosfellsbæ, Kjósarhreppi og á Kjalarnesi. Annar ók á 112 kílómetrum á klukkustund þar sem 80 kílómetrar á klukkustund eru hámarkshraði en hinn á 200 kílómetrum á klukkustund þar sem 80 kílómetrar á klukkustund eru hámarkshraði. Ökumenn til fyrirmyndar Í umdæmi lögreglustöðvar 3, sem sinnir útköllum í Kópavogi og Breiðholti, voru þrír handteknir eftir líkamsárás og tveir aðilar kærðir fyrir ýmis umferðarlagabrot. Lögreglan á Austurlandi birti færslu í gær á Facebook þar sem fram kemur að um hundrað ökumenn hafi verið stöðvaðir yfir daginn á Þjóvegi 1 við Reyðarfjörð vegna umferðareftirlits. „Kannað var með ökuréttindi ökumanna og bílbeltanotkun, dekkjabúnað ökutækja (nagladekk), ljósabúnað þeirra og skoðun sem ástand ökumanna. Er skemmst frá því að segja að allir ökumenn voru með sitt á hreinu og ökutækin í lagi, utan þess að einn reyndist ekki geta framvísað skilríkjum er sýndu fram á gild ökuréttindi,“ segir í færslunni. Lögreglan muni halda eftirliti sem þessu áfram en að niðurstaðan hafi verið „afskaplega ánægjuleg og verðskuldar hrós til ökumanna og eigenda ökutækja sem greinilega láta hvergi skeika að sköpuðu. Vel gert.“ Lögreglumál Reykjavík Kópavogur Mosfellsbær Mest lesið Fólk þurfi að gæta sín þegar það leigir íbúðina út í ágúst Innlent Fékk viðurkenninguna ekki afhenta fyrr en á þriðjudeginum: „Ég var mjög hissa þegar þau hringdu í mig“ Innlent Kominn með nóg af tímasetningu lögreglu Innlent Geirdís geti leitað á tjaldsvæði og greitt markaðsverð Innlent Fullyrti að samkomulag yrði undirritað og sundið opnað Erlent Límdu efnin á fætur sína Innlent Fleiri hlynntir en andvígir samkvæmt nýrri könnun Innlent 250 skjálftar en enginn gosórói að svo stöddu Veður Skjálfti í Bárðarbungu að stærð 4,8 Innlent Húðlæknir bregst við brúnkutískunni Innlent Fleiri fréttir Fékk viðurkenninguna ekki afhenta fyrr en á þriðjudeginum: „Ég var mjög hissa þegar þau hringdu í mig“ Fólk þurfi að gæta sín þegar það leigir íbúðina út í ágúst Skjálfti í Bárðarbungu að stærð 4,8 Límdu efnin á fætur sína Kominn með nóg af tímasetningu lögreglu Fleiri hlynntir en andvígir samkvæmt nýrri könnun Geirdís geti leitað á tjaldsvæði og greitt markaðsverð Krapvélar í yfirvinnu í góða veðrinu Bandaríkjastjórn lokar á aðgang erlendra ríkisborgara Áfall fyrir bæjarfélagið „Okkur er gert að vera áfram í drullusvaðinu á Sævarhöfða“ Lokað vegna skorts á starfsleyfi „Við horfum bjartsýn fram á veg“ Þrjár aflýsingar hjá Icelandair Hægt að skoða þyrlur og sprengjuleitarbúnað Gæslunnar Viðgerð Herjólfs dregst um þrjár vikur: „Vonum að þetta fari nú að verða búið“ Tilgangslaust stríð og æfir hjólabúar „Þú getur ekkert forðað þér, það verður bara að takast á við þetta“ Hlaðvarparar hrósa sigri: „Logi er greinilega nettur gæi“ Bein útsending: Brautskráning Háskóla Íslands Húðlæknir bregst við brúnkutískunni Þremur skemmtistöðum lokað í sameiginlegum aðgerðum Eldhaf gaus upp í vélarrúmi og skipið rak í þrjá tíma Sæbrautargátan leyst: Það er 58, ekki 60 - en samt ekki alveg Ríkisstjórnin ýmist bensínlaus bátur eða á leikskóla í platheimi Friðarsamkomulag, rauð ljós á Sæbraut og ógeðfelldar lýsingar í dómsal Njósnarar enn í lögsögunni Felldi loks tár þegar andlát eiginmannsins var rætt „Af hverju má ég vera í Hveragerði en Grindvíkingar ekki í Grindavík?“ Hittust átta sinnum til að úrskurða um risaeðlubeinin Sjá meira