Innlent

Til­kynnt um tónlistarhávaða um allan bæ

Freyja Þórisdóttir skrifar
Lögregla á höfuðborgarsvæðinu hafði í nógu að snúast í nótt.
Lögregla á höfuðborgarsvæðinu hafði í nógu að snúast í nótt. Vísir/Vilhelm

Margt var um manninn og mikið um dýrðir í veislum gærkvöldsins en um það bil tvö þúsund og sjö hundruð háskólanemar voru brautskráðir frá Háskóla Íslands. Lögreglan fékk ítrekaðar tilkynningar um tónlistarhávaða í Reykjavík en meðal annarra mála voru innbrot í hverfi 101 og líkamsárás þar sem þrír voru handteknir. Á Austurlandi voru ökumenn hins vegar til fyrirmyndar að sögn lögreglu.

Alls voru um hundrað og tvö mál skráð í kerfi lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu frá því klukkan 17:00 í gær er að minnsta kosti sjö voru vistaðir í fangageymslu. Höfð voru afskipti af níu manns og þau handtekin fyrir brot á lögreglusamþykkt í Reykjavík en þau voru síðar ýmist vistuð sökum ástands eða látin laus að skýrslutöku lokinni.

Tveir voru kærðir fyrir of hraðan akstur í umdæmi lögreglustöðvar 4 sem sinnir verkefnum í Árbæ, Grafarholti, Grafarvogi, Norðlingaholti, Mosfellsbæ, Kjósarhreppi og á Kjalarnesi. Annar ók á 112 kílómetrum á klukkustund þar sem 80 kílómetrar á klukkustund eru hámarkshraði en hinn á 200 kílómetrum á klukkustund þar sem 80 kílómetrar á klukkustund eru hámarkshraði.

Ökumenn til fyrirmyndar

Í umdæmi lögreglustöðvar 3, sem sinnir útköllum í Kópavogi og Breiðholti, voru þrír handteknir eftir líkamsárás og tveir aðilar kærðir fyrir ýmis umferðarlagabrot. Lögreglan á Austurlandi birti færslu í gær á Facebook þar sem fram kemur að um hundrað ökumenn hafi verið stöðvaðir yfir daginn á Þjóvegi 1 við Reyðarfjörð vegna umferðareftirlits.

„Kannað var með ökuréttindi ökumanna og bílbeltanotkun, dekkjabúnað ökutækja (nagladekk), ljósabúnað þeirra og skoðun sem ástand ökumanna. Er skemmst frá því að segja að allir ökumenn voru með sitt á hreinu og ökutækin í lagi, utan þess að einn reyndist ekki geta framvísað skilríkjum er sýndu fram á gild ökuréttindi,“ segir í færslunni.

Lögreglan muni halda eftirliti sem þessu áfram en að niðurstaðan hafi verið „afskaplega ánægjuleg og verðskuldar hrós til ökumanna og eigenda ökutækja sem greinilega láta hvergi skeika að sköpuðu. Vel gert.“

Lögreglumál Reykjavík Kópavogur Mosfellsbær

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