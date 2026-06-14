Erlent

Friðar­við­ræður sagðar í uppnámi

Tómas Arnar Þorláksson og Eiður Þór Árnason skrifa
Trump Bandaríkjaforseti er sagður vera ósáttur við aðgerðir Netanjahú og ísraelskra stjórnvalda.
Trump Bandaríkjaforseti er sagður vera ósáttur við aðgerðir Netanjahú og ísraelskra stjórnvalda. Getty

Aðalsamningamaður Íran sagði friðarviðræður við Bandaríkin í uppnámi eftir nýjustu loftárás Ísraela á Beirút, höfuðborg Líbanon. Þrír eru látnir og fimmtán særðir í úthverfum borgarinnar eftir árásina, að sögn yfirvalda í Líbanon. Þá hafa byggingar og verslanir orðið fyrir umtalsverðum skemmdum. 

Trump Bandaríkjaforseti telur samt sem áður að samningur við Íran verði undirritaður „á næstu tveimur til þremur klukkustundum.“ Þetta sagði hann í samtali við Fox News. Bætti Trump við að hann hefði talað við Benjamín Netanjahú, forsætisráðherra Ísraels, í síma eftir árásirnar á Beirút í dag. Trump virtist lýsa gremju sinni og notaði blótsyrði til að spyrja Netanjahú hvað hann væri að gera, að því er fram kemur í umfjöllun BBC.

„Hann sagði forsætisráðherranum að gera ekki frekari árásir á Hezbollah, svo það hefði ekki áhrif á framgang þessa samnings,“ sagði Trey Yingst, fréttamaður Fox News í beinni frá höfuðborg Ísraels.

Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði fyrr í dag að friðarsamkomulag yrði undirritað í dag og vonaðist til þess að ganga frá samkomulaginu á afmælisdag sinn en hann er áttræður í dag.

Trump sagði á samfélagsmiðli sínum Truth Social að árás Ísraela hefði ekki átt að eiga sér stað. Hann hvatti alla aðila á svæðinu til að halda ró sinni og skrifaði að „það gæti stefnt í langvarandi og fallegan frið. Við skulum ekki klúðra þessu!“

Hezbollah hafi átt fyrsta skotið

Utanríkisráðuneyti Ísraels segir að Hezbollah, sem nýtur stuðnings stjórnvalda í Íran, hafi gert tilefnislausa árás á Ísrael í morgun. Þá hefur Ísrael sakað Hezbollah um að hafa gert tilefnislausa árás í mars að ósk Íran.

Yfirvöld í Íran krefjast þess að vopnahlé feli einnig í sér endalok stríðsins í Líbanon. Ísraelar hafa hafnað þessum hugmyndum en stjórnvöldum þar virðist hafa verið ýtt til hliðar í friðarviðræðum Íran og Bandaríkjanna. Þá hafa ráðamenn í Ísrael kvartað yfir því að samningurinn sem unnið er að sé óheppilegur fyrir Ísrael.

Ísraelskir embættismenn segja að átökin gegn Hezbollah í Líbanon séu aðskilin frá þeim í Íran.

BBC hefur eftir háttsettum írönskum ráðamanni að samningsdrög Íran og Bandaríkjanna kveði á um umsvifalausa opnun Hormússunds, líkt og Trump hefur gefið til kynna. 

Brothætt vopnahlé frá 7. apríl

Í gær sögðu fulltrúar Pakistans, sem hafa milligöngu um friðarviðræður ríkjanna, að samkomulagið yrði líklega undirritað innan sólarhrings.

Brothætt vopnahlé hefur verið í gildi í Íran frá 7. apríl og ríkin þrátt fyrir það skipst á árásum. Á síðustu vikum hefur Trump ítrekað fullyrt að stjórnvöld væru nálægt samkomulagi.

Vilborg Ása Guðjónsdóttir alþjóðastjórnmálafræðingur sagði í gær langt frá því að friður væri í augnsýn á milli Bandaríkjanna og Íran þrátt fyrir drög að samkomulagi.

Þrír dagar eru síðan Trump hótaði að gera öflugar árásir á Íran og hernema Kharg-eyju. Þeim árásum var síðan aflýst sama dag. Átök milli þjóðanna með tilheyrandi lokun Hormússunds og loftárásum Bandaríkjahers hafa staðið yfir síðan í lok febrúar.

Fréttin er í vinnslu.

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