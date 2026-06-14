Aðalsamningamaður Íran sagði friðarviðræður við Bandaríkin í uppnámi eftir nýjustu loftárás Ísraela á Beirút, höfuðborg Líbanon. Þrír eru látnir og fimmtán særðir í úthverfum borgarinnar eftir árásina, að sögn yfirvalda í Líbanon. Þá hafa byggingar og verslanir orðið fyrir umtalsverðum skemmdum.
Trump Bandaríkjaforseti telur samt sem áður að samningur við Íran verði undirritaður „á næstu tveimur til þremur klukkustundum.“ Þetta sagði hann í samtali við Fox News. Bætti Trump við að hann hefði talað við Benjamín Netanjahú, forsætisráðherra Ísraels, í síma eftir árásirnar á Beirút í dag. Trump virtist lýsa gremju sinni og notaði blótsyrði til að spyrja Netanjahú hvað hann væri að gera, að því er fram kemur í umfjöllun BBC.
„Hann sagði forsætisráðherranum að gera ekki frekari árásir á Hezbollah, svo það hefði ekki áhrif á framgang þessa samnings,“ sagði Trey Yingst, fréttamaður Fox News í beinni frá höfuðborg Ísraels.
Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði fyrr í dag að friðarsamkomulag yrði undirritað í dag og vonaðist til þess að ganga frá samkomulaginu á afmælisdag sinn en hann er áttræður í dag.
Trump sagði á samfélagsmiðli sínum Truth Social að árás Ísraela hefði ekki átt að eiga sér stað. Hann hvatti alla aðila á svæðinu til að halda ró sinni og skrifaði að „það gæti stefnt í langvarandi og fallegan frið. Við skulum ekki klúðra þessu!“
Utanríkisráðuneyti Ísraels segir að Hezbollah, sem nýtur stuðnings stjórnvalda í Íran, hafi gert tilefnislausa árás á Ísrael í morgun. Þá hefur Ísrael sakað Hezbollah um að hafa gert tilefnislausa árás í mars að ósk Íran.
Yfirvöld í Íran krefjast þess að vopnahlé feli einnig í sér endalok stríðsins í Líbanon. Ísraelar hafa hafnað þessum hugmyndum en stjórnvöldum þar virðist hafa verið ýtt til hliðar í friðarviðræðum Íran og Bandaríkjanna. Þá hafa ráðamenn í Ísrael kvartað yfir því að samningurinn sem unnið er að sé óheppilegur fyrir Ísrael.
Ísraelskir embættismenn segja að átökin gegn Hezbollah í Líbanon séu aðskilin frá þeim í Íran.
BBC hefur eftir háttsettum írönskum ráðamanni að samningsdrög Íran og Bandaríkjanna kveði á um umsvifalausa opnun Hormússunds, líkt og Trump hefur gefið til kynna.
Í gær sögðu fulltrúar Pakistans, sem hafa milligöngu um friðarviðræður ríkjanna, að samkomulagið yrði líklega undirritað innan sólarhrings.
Brothætt vopnahlé hefur verið í gildi í Íran frá 7. apríl og ríkin þrátt fyrir það skipst á árásum. Á síðustu vikum hefur Trump ítrekað fullyrt að stjórnvöld væru nálægt samkomulagi.
Vilborg Ása Guðjónsdóttir alþjóðastjórnmálafræðingur sagði í gær langt frá því að friður væri í augnsýn á milli Bandaríkjanna og Íran þrátt fyrir drög að samkomulagi.
Þrír dagar eru síðan Trump hótaði að gera öflugar árásir á Íran og hernema Kharg-eyju. Þeim árásum var síðan aflýst sama dag. Átök milli þjóðanna með tilheyrandi lokun Hormússunds og loftárásum Bandaríkjahers hafa staðið yfir síðan í lok febrúar.
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