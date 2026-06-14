Kona var á sundi skammt frá landi á einni vinsælustu strönd Sydney í Ástralíu þegar gríðarstór hákarl réðst á hana en hún er nú í lífshættu. Íslendingur sem var á ströndinni þegar atvikið átti sér stað segist enn þá vera að meðtaka það, enda „eins og að vera stödd í einhverri kvikmynd“. Hún segir mikla umræðu hafa skapast meðal íbúa svæðisins en ótrúlegt þyki að hákarlinn hafi komist svona nálægt landi án þess að til hans sæist.
„Ég vil nú kannski ekki kalla þetta árás vegna þess að þessir hákarlar eru ekki að ráðast á okkur, þeir bara halda að við séum selur eða matur eða eitthvað,“ segir Ásta Hafþórsdóttir en það munaði minnstu að hún væri sjálf komin út í sjó þegar að þriggja og hálfs metra langur hvítháfur, á e. great white shark, birtist skyndilega og beit konu svo illa að hún er nú í lífshættu.
Ásta er sem stendur í Ástralíu við tökur á nýjustu mynd Baltasars Kormáks, The Big Fix. Hún segir svæðið vera mjög vinsælt og að í gær hafi verið lítill öldugangur og mikið af fólki sem nýtti gott veður og kíkti á ströndina.
„Ég er bara rétt komin niður á strönd þegar sírenur byrja að væla. Ég tek eftir því að það eru allir að hlaupa upp úr sjónum og það er einhver ungur maður á svona paddleboard í sjónum að greinilega bjarga konu og það verður bara allt í blóði í sjónum,“ segir Ásta. Maðurinn hafi svo virst reyna að koma konunni á þurrt land með herkjum en „svo eru sem betur fer bæði læknar og einhverjir aðrir þarna sem brugðust hratt við“.
„Ég var kominn niður á ströndina sjálfa og þú veist, ef ég hefði verið tíu mínútum fyrr, þá hefði ég verið kominn út í sjó. Þú veist, það þýðir náttúrulega ekkert að hugsa þannig heldur að, það hefði getað verið ég, þetta var ekki ég, þannig að það er bara þannig,“ segir Ásta. Samkvæmt ástralska miðlinum Sky news hlaut konan alvarlega áverka á handlegg og fótlegg og hún er sögð stabíl en í lífshættu.
Ásta segi það ekki hafa svo mikið sem hvarflað að henni að lenda í árás sem þessari.
„Það eru engir hákarlar og þú þarft ekkert að vera smeyk við það og svo bara gerist þetta. Sem að er auðvitað ekki mjög algengt og sumir segja líka bara já, já, en það eru meiri líkur á að þú verðir fyrir bíl heldur en að þetta gerist,“ segir hún og bætir við að hún geti ekki sagt að sig langi mjög mikið að fara í sjóinn á næstunni, kannski bara ekkert.
Ásta segir blaðamanni einnig frá því að maðurinn sem hafi verið fyrstur að konunni hafi verið búinn að læra björgun, „hann var ekkert í neinum björgunarstörfum þarna en hann var búinn að læra björgun og hann sko ætlar að grípa hana þegar að hákarlinn dregur hana undir,“ segir hún.
Hann hafi strax séð hve gríðarlega stór hákarlinn væri og þannig áttað sig á því um leið að hann geti ekki einu sinni reynt að ýta við honum. Svo sleppi hann henni og hafi náð að grípa í hendina á henni og farið að róa með höndunum í land en allan tímann hafi hákarlinn sveimað í kringum þau.
„Þetta er ótrúleg hetjudáð að hafa náð henni á land,“ segir Ásta.
Hún segir hákarlinn hafa verið um þrjátíu metrum frá flæðarmálinu sem sé „mjög, mjög nálægt“ og að það sé í rauninni innan við það sem fólki er ráðlagt að synda ekki út fyrir. Það sé mögulega það sem veki mesta skelfingu hjá fólki að hann hafi komist svona nálægt landi án þess að nokkur yrði hans var.
„Það eru þyrlur sem fljúga yfir reglulega til að fylgjast með,“ segir Ásta en í umfjöllun breska ríkisútvarpsins (BBC) kemur fram að árásin hafi skeð á Coogee-strönd sem er austarlega í Sydney. Þar er einnig greint frá því að konan sé þrjátíu og fimm ára en í síðustu viku lést kafari eftir að hafa verið bitinn af hákarli sem talinn er hafa verið fjögurra og hálfs metra langur suðaustur af Perth í Vestur-Ástralíu.
Hákarlsárásir við Ástralíu eru algengari en víða annars staðar í heiminum, þótt þær séu oft ekki banvænar, en frá því að skráningar hófust árið 1791 hafa verið skráðar tæplega þrettán hundruð hákarlsárásir í Ástralíu og hafa rúmlega 260 þeirra leitt til dauða er fram kemur í grein BBC.
„Sumir vilja meina að þetta sé bara svona og við förum í sjóinn bara á okkar eigin ábyrgð og að þetta sé þeirra umráðasvæði og það sé lítið við því að gera, en svo er auðvitað, þetta er stór partur af lífi fólks hér að fara í sjóinn og synda allt árið um kring,“ segir Ásta en í Sydney er mikil brimbrettamenning sem og gríðarlegur hiti á sumrin.
Hún segir það hafa verið í umræðunni að setja niður net sem eiga að koma í veg fyrir svona en það hafi verið búið að fjarlægja þau einhvern tímann í apríl, þannig að það hafi ekki verið nein net og engir drónar.
„Þannig að það er mikil reiði í fólki núna og miklar umræður og þetta er náttúrulega bara hræðilegt. Þetta var bara, já, ung móðir sem að bara, þú veist, var bara að synda og og var ekki að taka neina áhættu þannig, hún var ekkert að fara langt út fyrir heldur sko,“ segir hún sömuleiðis og bætir við að það hafi verið fjallað um það í áströlskum fréttum að það hefðu átta eða níu hákarlar verið „spottaðir“ undan ströndum borgarinnar.
„Það er búið að loka á flestum ströndum þarna á þessu svæði í einhvern tíma, ég veit ekki hvað það verður lengi, en þetta var bara eins og að vera stödd í einhverri kvikmynd sko, ég er bara ennþá ekki alveg búin að ná utan um þetta sko, óraunverulegt,“ segir hún.