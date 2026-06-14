Voru komnir með sína eigin dyraverði þegar lögregluna bar að garði Freyja Þórisdóttir skrifar 14. júní 2026 15:18 Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur áður innsiglað skemmtistaðinn Exit en það var árið 2024 þegar Sverrir var eigandi. Vísir/Vilhelm Anibal Hernandez er einn eigenda skemmtistaðarins Exit sem var lokað í sameiginlegum aðgerðum lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu og skattsins aðfaranótt laugardags. Hann segir farir sínar ekki sléttar eftir lokunina og að dyraverðirnir sem nú starfi á staðnum starfi ekki hjá öryggisþjónustunni sem aðgerðirnar beindust gegn. Í skriflegri yfirlýsingu sem hann sendi frá sér með aðstoð vinar síns og fyrrum eiganda Exit, Sverris Einars Eiríkssonar, segist hann mótmæla ákvörðun lögreglu og Skattsins að loka Exit harðlega. Að hans mati hafi verið um að ræða „óhóflega og óréttmæta aðgerð sem olli fyrirtækinu, starfsfólki þess og samstarfsaðilum verulegu tjóni“. Fengið hálftíma til að útvega dyraverði Í samtali við blaðamann Vísis segir Anibal aðgerðirnar hafa virkað miklu umfangsmeiri en þörf væri á ef einungis væri um eftirlit á starfsleyfi dyravarða að ræða. Þeim hafi verið gert að útvega lögreglu og skattyfirvöldum skriflega ráðningarsamninga fyrir dyraverði sem störfuðu beint fyrir Exit. „Við borguðum allt: skattana, virðisaukaskattinn, laun, lífeyrissjóð, allt var rétt, og við skuldum engan pening í skatt,“ segir hann blaðamanni og bætir við að þeim hafi þótt illa tímasett að ráðast í aðgerðirnar á föstudagskvöldi. „Af hverju lokið þið staðnum svona, sérstaklega á föstudagskvöldi? Það er mikilvægasta leiðin fyrir okkur til að afla peninga til að geta borgað starfsfólkinu,“ segir hann jafnframt. En í yfirlýsingunni kemur sömuleiðis fram að eftirlitið hafi farið fram þegar skrifstofa félagsins var lokuð og bókari þess ekki við störf. Anibal segir blaðamanni einnig frá því að honum hafi verið sagt að þeir hefðu hálftíma til þess að útvega nýja dyraverði annars yrði reksturinn stöðvaður. Komnir með sína eigin dyraverði Fyrir rúmri viku hafi þau samið við nýja dyraverði sem starfi ekki hjá öryggisþjónustu heldur séu starfsmenn Exit og starfi beint fyrir félagið. Í yfirlýsingunni segir að þeir hafi verið með gild dyravarðaskírteini og hafi framvísað þeim við eftirlitið og að engar athugasemdir hafi verið gerðar við hæfi dyravarðanna eða getu þeirra til að sinna störfum sínum. Þvert á móti hafi þeir framvísað gildum dyravarðaskírteinum. Anibal segir lögregluna á vettvangi hafa tjáð honum að aðgerðirnar beindust ekki að skemmtistaðnum heldur einungis að öryggisþjónustunni. Það hafi þó fallið á dauf eyru að dyraverðirnir að störfum um helgina væru nýir og ekki þeir sömu og hefðu starfað fyrir Exit rúmri viku áður, en þeir voru frá öryggisþjónustunni sem málið varðar. Hvers vegna réðuð þið nýja dyraverði fyrir viku síðan? „Því ég vildi hafa mitt, við viljum hafa okkar eigið öryggi, mér finnst það betra. Svona líka af því að hvernig við gerðum þetta áður þá fór mikill peningur fór í öryggismál,“ segir Anibal blaðamanni en í skriflegu yfirlýsingunni segir að ef að „yfirvöld hafi talið að einhver gögn vantaði hefði verið eðlilegt að veita félaginu frest til að leggja þau fram“. Þess í stað hafi fyrirtæki með gild leyfi verið lokað um miðnætti á föstudagskvöldi þegar skrifstofa félagsins var lokuð og bókari þess ekki við störf. Félaginu var þannig ekki veitt raunhæft tækifæri til að afla þeirra gagna sem óskað var eftir áður en gripið var til lokunar. Anibal segir Sverri vera í samtali við Einar Bárðarson, framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja á veitingamarkaði, en samtökin hafa í kjölfar aðgerðanna sett spurningameri við það að lögreglan hafi ráðist í aðgerðir á skemmtistöðum á háannatíma. Skriflegu yfirlýsinguna má lesa í heild sinni hér að neðan. Ég mótmæli harðlega þeirri ákvörðun lögreglu og Skattsins að loka Exit. Að mínu mati var um að ræða óhóflega og óréttmæta aðgerð sem olli fyrirtækinu, starfsfólki þess og samstarfsaðilum verulegu tjóni. Við eftirlitið óskuðu lögregla og skattyfirvöld eftir skriflegum ráðningarsamningum fyrir dyraverði sem störfuðu beint fyrir Exit. Eftirlitið fór fram um miðnætti á föstudagskvöldi þegar skrifstofa félagsins var lokuð og bókari þess ekki við störf. Þrátt fyrir það var ekki veittur frestur til að afla gagna eða skýra málavexti áður en gripið var til lokunar. Dyraverðirnir voru starfsmenn Exit og störfuðu beint fyrir félagið. Þeir voru með gild dyravarðaskírteini og framvísuðu þeim við eftirlitið. Exit er með fullgilt rekstrarleyfi, gilt áfengisleyfi og hefur staðið skil á sköttum, launatengdum gjöldum og öðrum lögbundnum skyldum sínum. Engar athugasemdir voru gerðar við öryggi gesta, réttindi dyravarðanna, rekstrarleyfi staðarins eða áfengisleyfi. Engin hætta stafaði af starfseminni fyrir almenning. Engar athugasemdir voru gerðar við hæfi dyravarðanna eða getu þeirra til að sinna störfum sínum. Þvert á móti framvísuðu þeir gildum dyravarðaskírteinum og störfuðu fyrir fyrirtæki sem hafði öll tilskilin leyfi til reksturs. Það vekur því mikla furðu að gripið hafi verið til þess alvarlegasta úrræðis sem stjórnvöld hafa yfir að ráða, það er að loka starfseminni tafarlaust. Ef yfirvöld töldu að einhver gögn vantaði hefði verið eðlilegt að veita félaginu frest til að leggja þau fram. Þess í stað var fyrirtæki með gild leyfi lokað um miðnætti á föstudagskvöldi þegar skrifstofa félagsins var lokuð og bókari þess ekki við störf. Félaginu var þannig ekki veitt raunhæft tækifæri til að afla þeirra gagna sem óskað var eftir áður en gripið var til lokunar. Að mínu mati vakna alvarlegar spurningar um hvort meðalhófs hafi verið gætt og hvort sú ákvörðun að loka starfseminni hafi verið í samræmi við lög. Almenningur á rétt á að vita á hvaða lagaheimild þessi aðgerð byggðist, hvaða brot voru talin réttlæta tafarlausa lokun og hvers vegna ekki var beitt vægari úrræðum. Lokunin hafði gríðarleg áhrif. Starfsfólk missti tekjur, fyrirtækið varð fyrir verulegu fjárhagslegu tjóni og orðspori rekstrarins var stefnt í hættu. Slíkum afleiðingum verður ekki eytt með einfaldri afsökunarbeiðni eftir á. Lögmaður félagsins, hefur verið fenginn til að fara með málið. Hann mun óska eftir afhendingu allra gagna málsins, þar á meðal skýrslna, minnisblaða, innri samskipta, fyrirmæla og þeirra lagaheimilda sem ákvörðunin var byggð á. Jafnframt verður farið yfir allan aðdraganda málsins með það fyrir augum að meta réttarstöðu félagsins og mögulega bótaskyldu ríkisins. Ég hef jafnframt óskað eftir aðkomu SVEIT, Samtaka fyrirtækja á veitingamarkaði, enda tel ég að málið snerti ekki aðeins Exit heldur einnig grundvallarhagsmuni fyrirtækja í veitinga- og skemmtanageiranum. Ef stjórnvöld geta lokað fyrirtæki sem starfar með gild leyfi, með löggilta dyraverði og án athugasemda um öryggi eða leyfisskilyrði, þá er mikilvægt að fá skýrt hvort slík framkvæmd samræmist lögum og grundvallarreglum stjórnsýslu. Ef í ljós kemur að ekki var fullnægjandi lagastoð fyrir lokuninni eða að ekki var gætt meðalhófs mun félagið fara fram á fullar skaðabætur vegna þess fjárhagslega og orðsporslega tjóns sem aðgerðin olli. Ég mun ekki láta þetta mál niður falla fyrr en allar staðreyndir liggja fyrir. Þegar stjórnvöld grípa til jafn íþyngjandi aðgerða gagnvart lögmætum atvinnurekstri verða þau að geta sýnt fram á að þær hafi verið nauðsynlegar, málefnalegar og byggðar á skýrri lagaheimild. Það er lágmarkskrafa í réttarríki. 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