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Skipagöngin sam­þykkt eftir pólitísk hrossa­kaup

Kristján Már Unnarsson skrifar
Norsku skipagöngin verða fyrstu jarðgöng heims fyrir stór skip.
Norsku skipagöngin verða fyrstu jarðgöng heims fyrir stór skip. Kystverket

Skipagöngin við Stað í Noregi verða að veruleika eftir áratuga undirbúning og pólitískar deilur. Þetta varð ljóst eftir að minnihlutastjórn Verkamannaflokksins var niðurlægð með hrossakaupum í norska Stórþinginu við afgreiðslu fjáraukalaga í nýliðinni viku.

Fjármálaráðherrann Jens Stoltenberg hafði síðast í lok maímánaðar sagt skipagöngin vera skýrt dæmi um ábyrgðarlausa fjárfestingu eftir að ríkisstjórn Jónasar Gahr Støre hafði lýst því yfir að jarðgangaverkefnið yrði endanlega slegið af. Minnihlutastjórnin hafði í frumvarpi til fjáraukalaga lagt til að engin framlög yrðu til skipaganga en var auðmýkt þegar niðurstaðan varð sú að samþykkt var 150 milljóna norskra króna fjárveiting, andvirði um tveggja milljarða íslenskra, til að hefja framkvæmdir.

Norska ríkisútvarpið NRK lýsir atburðarásinni í Stórþinginu sem ævintýralegri á lokaspretti þingstarfanna. Hrossakaupmönnum Miðflokksins, systurflokki Framsóknarflokksins íslenska, hafi með fjörutíu stunda yfirvinnu, þegar komið var fram yfir öll tímamörk, tekist að knésetja forystumenn Verkamannaflokksins og þvinga þá til að fallast á skipagöngin frekar en að verða undir í atkvæðagreiðslu. Við blasti að meirihluti myndi styðja göngin þegar bæði Hægri og Framfaraflokkurinn lögðust á sveif með þeim.

Skipagöngin verða 1,7 kílómetrar að lengd, 36 metrar á breidd og 50 metrar á hæð en þar af verður þriðjungurinn undir sjávarmáli.KYSTVERKET/SNØHETTA, PLOMP

Verkamannaflokkurinn náði svo samkomulagi við fjóra aðra vinstri- og miðflokka um lokaafgreiðslu fjáraukalaga og var Íslendingurinn Mínir Kristjánsson, þingmaður Rauðra, í hópi fulltrúa flokkanna sem kynntu niðurstöðuna.

Þetta þýðir að Kystverket, siglingastofnun Noregs, er núna heimilað að undirrita verksamning um skipagöngin upp á 8,6 milljarða norskra króna, andvirði um 113 milljarða íslenskra. Göngin verða 1,7 kílómetra löng í gegnum nesið Stað. Þeim er ætlað að hlífa sjófarendum við að sigla um veðravíti og svæsna röst utan við Stað milli Bergen og Álsunds á vesturströnd Noregs.

Myndband af skipagöngunum var sýnt í fréttum Stöðvar 2 fyrir sex árum þegar þau virtust vera í höfn:

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