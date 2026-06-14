Skipagöngin samþykkt eftir pólitísk hrossakaup Kristján Már Unnarsson skrifar 14. júní 2026 08:32 Norsku skipagöngin verða fyrstu jarðgöng heims fyrir stór skip. Kystverket Skipagöngin við Stað í Noregi verða að veruleika eftir áratuga undirbúning og pólitískar deilur. Þetta varð ljóst eftir að minnihlutastjórn Verkamannaflokksins var niðurlægð með hrossakaupum í norska Stórþinginu við afgreiðslu fjáraukalaga í nýliðinni viku. Fjármálaráðherrann Jens Stoltenberg hafði síðast í lok maímánaðar sagt skipagöngin vera skýrt dæmi um ábyrgðarlausa fjárfestingu eftir að ríkisstjórn Jónasar Gahr Støre hafði lýst því yfir að jarðgangaverkefnið yrði endanlega slegið af. Minnihlutastjórnin hafði í frumvarpi til fjáraukalaga lagt til að engin framlög yrðu til skipaganga en var auðmýkt þegar niðurstaðan varð sú að samþykkt var 150 milljóna norskra króna fjárveiting, andvirði um tveggja milljarða íslenskra, til að hefja framkvæmdir. Norska ríkisútvarpið NRK lýsir atburðarásinni í Stórþinginu sem ævintýralegri á lokaspretti þingstarfanna. Hrossakaupmönnum Miðflokksins, systurflokki Framsóknarflokksins íslenska, hafi með fjörutíu stunda yfirvinnu, þegar komið var fram yfir öll tímamörk, tekist að knésetja forystumenn Verkamannaflokksins og þvinga þá til að fallast á skipagöngin frekar en að verða undir í atkvæðagreiðslu. Við blasti að meirihluti myndi styðja göngin þegar bæði Hægri og Framfaraflokkurinn lögðust á sveif með þeim. Skipagöngin verða 1,7 kílómetrar að lengd, 36 metrar á breidd og 50 metrar á hæð en þar af verður þriðjungurinn undir sjávarmáli.KYSTVERKET/SNØHETTA, PLOMP Verkamannaflokkurinn náði svo samkomulagi við fjóra aðra vinstri- og miðflokka um lokaafgreiðslu fjáraukalaga og var Íslendingurinn Mínir Kristjánsson, þingmaður Rauðra, í hópi fulltrúa flokkanna sem kynntu niðurstöðuna. Þetta þýðir að Kystverket, siglingastofnun Noregs, er núna heimilað að undirrita verksamning um skipagöngin upp á 8,6 milljarða norskra króna, andvirði um 113 milljarða íslenskra. Göngin verða 1,7 kílómetra löng í gegnum nesið Stað. Þeim er ætlað að hlífa sjófarendum við að sigla um veðravíti og svæsna röst utan við Stað milli Bergen og Álsunds á vesturströnd Noregs. Myndband af skipagöngunum var sýnt í fréttum Stöðvar 2 fyrir sex árum þegar þau virtust vera í höfn: Noregur Skipaflutningar Tengdar fréttir Sakaðir um blekkingar vegna skipaganganna Norski forsætisráðherrann Jonas Gahr Støre og aðrir ráðherrar minnihlutastjórnar Verkamannaflokksins eru sakaðir um blekkingar í umræðum um skipagöngin við Stað í aðdraganda þingkosninganna í Noregi þann 8. september síðastliðinn. Ásakanirnar koma meðal annars frá formanni nánasta samstarfsflokks Verkamannaflokksins á síðasta kjörtímabili. 25. október 2025 08:29 Stórþingið niðurlægir Støre og opnar aftur á skipagöng Norska Stórþingið sló á puttana á forsætisráðherranum Jonas Gahr Støre í fyrradag vegna ákvörðunar hans í síðustu viku um að hætta við gerð skipaganganna við Stað. Í stað þess að göngin umdeildu yrðu endanlega slegin út af borðinu, eins og ríkisstjórnin vildi, náðist meirihluti í þinginu fyrir tillögu sem heldur voninni um göngin á lífi. 16. október 2025 11:01 Norska ríkisstjórnin slær skipagöngin út af borðinu Jonas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs, tilkynnti í dag að hætt hefði verið við skipagöngin við Stað. Engin framlög yrðu í fjárlagafrumvarpi næsta árs til skipaganganna. 10. október 2025 14:21 Svona sigla skipstjórar inn í fyrstu skipagöng heims Norskir skipstjórar eru þegar byrjaðir að æfa siglingar í gegnum fyrstu skipagöng heims, þótt ekki verði byrjað að grafa göngin fyrr en eftir tvö ár. 8. júní 2016 19:30 Mest lesið Fólk þurfi að gæta sín þegar það leigir íbúðina út í ágúst Innlent Fékk viðurkenninguna ekki afhenta fyrr en á þriðjudeginum: „Ég var mjög hissa þegar þau hringdu í mig“ Innlent Kominn með nóg af tímasetningu lögreglu Innlent Geirdís geti leitað á tjaldsvæði og greitt markaðsverð Innlent Fullyrti að samkomulag yrði undirritað og sundið opnað Erlent Límdu efnin á fætur sína Innlent Fleiri hlynntir en andvígir samkvæmt nýrri könnun Innlent 250 skjálftar en enginn gosórói að svo stöddu Veður Skjálfti í Bárðarbungu að stærð 4,8 Innlent Húðlæknir bregst við brúnkutískunni Innlent Fleiri fréttir Skipagöngin samþykkt eftir pólitísk hrossakaup Tilkynnt um tónlistarhávaða um allan bæ 250 skjálftar en enginn gosórói að svo stöddu Fékk viðurkenninguna ekki afhenta fyrr en á þriðjudeginum: „Ég var mjög hissa þegar þau hringdu í mig“ Áfram rólegheitaveður en líkur á síðdegisskúrum Fullyrti að samkomulag yrði undirritað og sundið opnað Fólk þurfi að gæta sín þegar það leigir íbúðina út í ágúst Skjálfti í Bárðarbungu að stærð 4,8 Límdu efnin á fætur sína Kominn með nóg af tímasetningu lögreglu Fleiri hlynntir en andvígir samkvæmt nýrri könnun Geirdís geti leitað á tjaldsvæði og greitt markaðsverð Krapvélar í yfirvinnu í góða veðrinu Bandaríkjastjórn lokar á aðgang erlendra ríkisborgara Áfall fyrir bæjarfélagið „Okkur er gert að vera áfram í drullusvaðinu á Sævarhöfða“ Lokað vegna skorts á starfsleyfi „Við horfum bjartsýn fram á veg“ „Afleiðingarnar muni vara í einhver ár jafnvel“ Þrjár aflýsingar hjá Icelandair Hægt að skoða þyrlur og sprengjuleitarbúnað Gæslunnar Viðgerð Herjólfs dregst um þrjár vikur: „Vonum að þetta fari nú að verða búið“ Tilgangslaust stríð og æfir hjólabúar „Þú getur ekkert forðað þér, það verður bara að takast á við þetta“ Hlaðvarparar hrósa sigri: „Logi er greinilega nettur gæi“ Sólin sleikir landsmenn Bein útsending: Brautskráning Háskóla Íslands Húðlæknir bregst við brúnkutískunni Þremur skemmtistöðum lokað í sameiginlegum aðgerðum Áfram bongó í kortunum og nú um allt land Sjá meira