Fólk þurfi að gæta sín þegar það leigir íbúðina út í ágúst Eiður Þór Árnason skrifar 13. júní 2026 22:39 Sævar Helgi Bragason stendur í stórræðum vegna almyrkvans í ágúst. vísir/baldur Um tveir mánuðir eru í að almyrkvi sjáist á hluta landsins. Vísindamiðlari segir þetta sögulegan viðburð sem beri að halda upp á og enginn eigi eftir að upplifa aftur. Að mörgu þurfi að huga og ekki sé sama hvenær fólk fari á salernið á þessum einstaka degi. „Það er ekkert fegurra í heiminum þegar kemur að náttúrusýningu eins og almyrkvi á sólu,“ sagði Sævar Helgi Bragason, einnig þekktur sem Stjörnu-Sævar, í Bakaríinu á Bylgjunni. Mikilvægt sé að nota sólmyrkvagleraugu þegar fólk fylgist með tunglinu færast fyrir sólu þann 12. ágúst. Einnig þurfi að nota sérstakar sólarsíur ef teknar eru ljósmyndir eða horft í gegnum sjónauka. Klippa: Mikilvægt að vera búin að pissa fyrir kl. fimm 12. ágúst „Hún er svo óskaplega skær og getur auðvitað valdið skaða á augum ef maður fer ekki það varlega.“ Þá skipti máli að taka niður gleraugun þegar almyrkvinn sjálfur skellur á. „Rétt fyrir klukkan sex, miðvikudaginn 12. ágúst, þá þarf að taka gleraugun af það augnablik sem tunglið er alveg fyrir sólinni og horfa með berum augum. Annars sér maður ekki almyrkvann.“ Fólk boðið íbúðir sínar í skammtímaleigu Von er á fjölda skemmtiferðaskipa til landsins vegna almyrkvans og hafa sumir landsmenn leigt íbúðir sínar út til ferðamanna. „Ég vona að fólk sé spenntara fyrir þessu heldur en kannski peningalegu hliðinni því þetta er svo óskaplega fallegt. Ef fólk er að leigja út húsin sín þá bara fyrir alla muni gera það en alls ekki fara út fyrir slóðina, það eru mestu mistök sem fólk getur gert,“ segir Sævar. Vísar hann til þess hluta landsins þar sem almyrkvinn verður sjáanlegur en hann mun einungis ganga yfir Vestfirði, Snæfellsnes, höfuðborgarsvæðið og Reykjanesskaga. Utan þessarar slóðar mun einungis sjást deildarmyrkvi þar sem tunglið fer ekki alveg fyrir sólu. Hér má sjá hvernig slóð almyrkvans liggur þann 12. ágúst.Solmyrkvi2026.is „Sama hvernig viðrar þá er upplifunin inni í almyrkvaslóðinni sem gengur til dæmis yfir höfuðborgarsvæðið, svo miklu, miklu áhugaverðari heldur en nokkurn tímann 99 prósent deildarmyrkvi. Þannig ef fólk ætlar að skella sér í sumarbústað á meðan einhver gistir í húsinu þeirra, leggið leið ykkar inn í slóðina aftur og njótið bara þessarar einstöku sýningar sem þú færð ekki aftur fyrr en eftir 170 ár. Það eru algjör mistök að vera fyrir utan slóðina ef þú getur verið inni í henni.“ Sums staðar búið á örfáum sekúndum Sævar segir að sólmyrkvinn muni í heildina standa yfir í um rúmar tvær klukkustundir á flestum stöðum á landinu en almyrkvinn sjálfur sjáist í mun styttri tíma. „Bara frá örfáum sekúndum upp í tvær mínútur og þrettán sekúndur þar sem hann er lengstur. Til dæmis hér á höfuðborgarsvæðinu þá upplifir fólk almyrkvann í kringum eina mínútu. En ef fólk fer til dæmis á Snæfellsnesið eða jafnvel Reykjanesskagann þá er það svona undir eða rétt yfir tvær mínútur og það eru bara tvær gullfallegustu mínútur lífsins.“ Þá sé mikilvægt að fara ekki á salernið á röngum tíma. „Þannig ég hvet alla til þess að vera búin að fara á klósettið fyrir klukkan 17:40 þennan dag.“ Almyrkvi 12. ágúst 2026 Airbnb Bakaríið Mest lesið Geirdís geti leitað á tjaldsvæði og greitt markaðsverð Innlent Húðlæknir bregst við brúnkutískunni Innlent „Þú getur ekkert forðað þér, það verður bara að takast á við þetta“ Innlent Kominn með nóg af tímasetningu lögreglu Innlent Bandaríkjastjórn lokar á aðgang erlendra ríkisborgara Innlent „Afleiðingarnar muni vara í einhver ár jafnvel“ Erlent Þremur skemmtistöðum lokað í sameiginlegum aðgerðum Innlent „Okkur er gert að vera áfram í drullusvaðinu á Sævarhöfða“ Innlent Áfall fyrir bæjarfélagið Innlent Fleiri hlynntir en andvígir samkvæmt nýrri könnun Innlent Fleiri fréttir Fólk þurfi að gæta sín þegar það leigir íbúðina út í ágúst Skjálfti í Bárðarbungu að stærð 4,8 Límdu efnin á fætur sína Kominn með nóg af tímasetningu lögreglu Fleiri hlynntir en andvígir samkvæmt nýrri könnun Geirdís geti leitað á tjaldsvæði og greitt markaðsverð Krapvélar í yfirvinnu í góða veðrinu Bandaríkjastjórn lokar á aðgang erlendra ríkisborgara Áfall fyrir bæjarfélagið „Okkur er gert að vera áfram í drullusvaðinu á Sævarhöfða“ Lokað vegna skorts á starfsleyfi „Við horfum bjartsýn fram á veg“ Þrjár aflýsingar hjá Icelandair Hægt að skoða þyrlur og sprengjuleitarbúnað Gæslunnar Viðgerð Herjólfs dregst um þrjár vikur: „Vonum að þetta fari nú að verða búið“ Tilgangslaust stríð og æfir hjólabúar „Þú getur ekkert forðað þér, það verður bara að takast á við þetta“ Hlaðvarparar hrósa sigri: „Logi er greinilega nettur gæi“ Bein útsending: Brautskráning Háskóla Íslands Húðlæknir bregst við brúnkutískunni Þremur skemmtistöðum lokað í sameiginlegum aðgerðum Eldhaf gaus upp í vélarrúmi og skipið rak í þrjá tíma Sæbrautargátan leyst: Það er 58, ekki 60 - en samt ekki alveg Ríkisstjórnin ýmist bensínlaus bátur eða á leikskóla í platheimi Friðarsamkomulag, rauð ljós á Sæbraut og ógeðfelldar lýsingar í dómsal Njósnarar enn í lögsögunni Felldi loks tár þegar andlát eiginmannsins var rætt „Af hverju má ég vera í Hveragerði en Grindvíkingar ekki í Grindavík?“ Hittust átta sinnum til að úrskurða um risaeðlubeinin Bólar ekkert á ályktun ungra miðflokksmanna Sjá meira