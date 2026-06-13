Innlent

Fólk þurfi að gæta sín þegar það leigir í­búðina út í ágúst

Eiður Þór Árnason skrifar
Sævar Helgi Bragason stendur í stórræðum vegna almyrkvans í ágúst. 
Sævar Helgi Bragason stendur í stórræðum vegna almyrkvans í ágúst.  vísir/baldur

Um tveir mánuðir eru í að almyrkvi sjáist á hluta landsins. Vísindamiðlari segir þetta sögulegan viðburð sem beri að halda upp á og enginn eigi eftir að upplifa aftur. Að mörgu þurfi að huga og ekki sé sama hvenær fólk fari á salernið á þessum einstaka degi.

„Það er ekkert fegurra í heiminum þegar kemur að náttúrusýningu eins og almyrkvi á sólu,“ sagði Sævar Helgi Bragason, einnig þekktur sem Stjörnu-Sævar, í Bakaríinu á Bylgjunni.

Mikilvægt sé að nota sólmyrkvagleraugu þegar fólk fylgist með tunglinu færast fyrir sólu þann 12. ágúst. Einnig þurfi að nota sérstakar sólarsíur ef teknar eru ljósmyndir eða horft í gegnum sjónauka.

Klippa: Mikilvægt að vera búin að pissa fyrir kl. fimm 12. ágúst

„Hún er svo óskaplega skær og getur auðvitað valdið skaða á augum ef maður fer ekki það varlega.“ Þá skipti máli að taka niður gleraugun þegar almyrkvinn sjálfur skellur á.

„Rétt fyrir klukkan sex, miðvikudaginn 12. ágúst, þá þarf að taka gleraugun af það augnablik sem tunglið er alveg fyrir sólinni og horfa með berum augum. Annars sér maður ekki almyrkvann.“

Fólk boðið íbúðir sínar í skammtímaleigu

Von er á fjölda skemmtiferðaskipa til landsins vegna almyrkvans og hafa sumir landsmenn leigt íbúðir sínar út til ferðamanna.

„Ég vona að fólk sé spenntara fyrir þessu heldur en kannski peningalegu hliðinni því þetta er svo óskaplega fallegt. Ef fólk er að leigja út húsin sín þá bara fyrir alla muni gera það en alls ekki fara út fyrir slóðina, það eru mestu mistök sem fólk getur gert,“ segir Sævar.

Vísar hann til þess hluta landsins þar sem almyrkvinn verður sjáanlegur en hann mun einungis ganga yfir Vestfirði, Snæfellsnes, höfuðborgarsvæðið og Reykjanesskaga. Utan þessarar slóðar mun einungis sjást deildarmyrkvi þar sem tunglið fer ekki alveg fyrir sólu.

Hér má sjá hvernig slóð almyrkvans liggur þann 12. ágúst.Solmyrkvi2026.is

„Sama hvernig viðrar þá er upplifunin inni í almyrkvaslóðinni sem gengur til dæmis yfir höfuðborgarsvæðið, svo miklu, miklu áhugaverðari heldur en nokkurn tímann 99 prósent deildarmyrkvi. Þannig ef fólk ætlar að skella sér í sumarbústað á meðan einhver gistir í húsinu þeirra, leggið leið ykkar inn í slóðina aftur og njótið bara þessarar einstöku sýningar sem þú færð ekki aftur fyrr en eftir 170 ár. Það eru algjör mistök að vera fyrir utan slóðina ef þú getur verið inni í henni.“

Sums staðar búið á örfáum sekúndum

Sævar segir að sólmyrkvinn muni í heildina standa yfir í um rúmar tvær klukkustundir á flestum stöðum á landinu en almyrkvinn sjálfur sjáist í mun styttri tíma.

„Bara frá örfáum sekúndum upp í tvær mínútur og þrettán sekúndur þar sem hann er lengstur. Til dæmis hér á höfuðborgarsvæðinu þá upplifir fólk almyrkvann í kringum eina mínútu. En ef fólk fer til dæmis á Snæfellsnesið eða jafnvel Reykjanesskagann þá er það svona undir eða rétt yfir tvær mínútur og það eru bara tvær gullfallegustu mínútur lífsins.“

Þá sé mikilvægt að fara ekki á salernið á röngum tíma. „Þannig ég hvet alla til þess að vera búin að fara á klósettið fyrir klukkan 17:40 þennan dag.“

Almyrkvi 12. ágúst 2026 Airbnb Bakaríið

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið