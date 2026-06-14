Laus úr sjálfheldu eftir um fimm tíma strand Tómas Arnar Þorláksson skrifar 14. júní 2026 14:56 Skúlaskeið RE. Landhelgisgæslan Farþegabáturinn Skúlaskeið RE sem strandaði við sunnanverða Akurey við svokallað Músasund losnaði úr sjálfheldu um hálf þrjú og siglir nú aftur á eigin vélarafli til hafnar. Sextán farþegar voru um borð þegar báturinn strandaði en þeir voru allir fluttir til lands með öðrum bát skömmu eftir að Skúlaskeið sigldi upp á grjót rétt fyrir klukkan tíu í morgun. Þetta staðfestir Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar í samtali við fréttastofu. Báturinn sigldi upp á grjót.Landhelgisgæslan „Það var mat skipstjórans að það væri engin hætta á ferðum, aðstæðurnar væru góðar og það væri búið að koma farþegunum yfir í annan bát. Þannig að Landhelgisgæslan kallaði út sjóbjörgunarsveitir Landsbjargar til þess að vera til taks og það var síðan bara ákveðið að bíða eftir því að það myndi flæða að til þess að losa bátinn og núna bara rétt fyrir hálfþrjú að þá losnaði báturinn og siglir núna bara undir eigin vélarafli til Reykjavíkur.“ Fréttin verður uppfærð. Mest lesið Fékk viðurkenninguna ekki afhenta fyrr en á þriðjudeginum: „Ég var mjög hissa þegar þau hringdu í mig“ Innlent Fólk þurfi að gæta sín þegar það leigir íbúðina út í ágúst Innlent Munaði minnstu að hún væri sjálf komin út í þegar árásin varð: „Það verður bara allt í blóði í sjónum“ Erlent Skipagöngin samþykkt eftir pólitísk hrossakaup Fréttir Kominn með nóg af tímasetningu lögreglu Innlent Tilkynnt um tónlistarhávaða um allan bæ Innlent Geirdís geti leitað á tjaldsvæði og greitt markaðsverð Innlent Límdu efnin á fætur sína Innlent Breski herinn stöðvaði skip úr skuggaflota Rússa Erlent 250 skjálftar en enginn gosórói að svo stöddu Veður Fleiri fréttir Laus úr sjálfheldu eftir um fimm tíma strand Vill samfélagssáttmála vegna tómstundaiðkunar barna Hákarlaárás og fyrrverandi varaformaður Viðreisnar vonsvikinn Um 400 skjálftar hafa mælst í þéttri hrinu Sagnfræðirannsóknir, upptaka evru, menntakerfið og málefni barna Tilkynnt um tónlistarhávaða um allan bæ Fékk viðurkenninguna ekki afhenta fyrr en á þriðjudeginum: „Ég var mjög hissa þegar þau hringdu í mig“ Fólk þurfi að gæta sín þegar það leigir íbúðina út í ágúst Skjálfti í Bárðarbungu að stærð 4,8 Límdu efnin á fætur sína Kominn með nóg af tímasetningu lögreglu Fleiri hlynntir en andvígir samkvæmt nýrri könnun Geirdís geti leitað á tjaldsvæði og greitt markaðsverð Krapvélar í yfirvinnu í góða veðrinu Bandaríkjastjórn lokar á aðgang erlendra ríkisborgara Áfall fyrir bæjarfélagið „Okkur er gert að vera áfram í drullusvaðinu á Sævarhöfða“ Lokað vegna skorts á starfsleyfi „Við horfum bjartsýn fram á veg“ Þrjár aflýsingar hjá Icelandair Hægt að skoða þyrlur og sprengjuleitarbúnað Gæslunnar Viðgerð Herjólfs dregst um þrjár vikur: „Vonum að þetta fari nú að verða búið“ Tilgangslaust stríð og æfir hjólabúar „Þú getur ekkert forðað þér, það verður bara að takast á við þetta“ Hlaðvarparar hrósa sigri: „Logi er greinilega nettur gæi“ Bein útsending: Brautskráning Háskóla Íslands Húðlæknir bregst við brúnkutískunni Þremur skemmtistöðum lokað í sameiginlegum aðgerðum Eldhaf gaus upp í vélarrúmi og skipið rak í þrjá tíma Sæbrautargátan leyst: Það er 58, ekki 60 - en samt ekki alveg Sjá meira