Innlent

Laus úr sjálf­heldu eftir um fimm tíma strand

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Skúlaskeið RE.
Skúlaskeið RE. Landhelgisgæslan

Farþegabáturinn Skúlaskeið RE sem strandaði við sunnanverða Akurey við svokallað Músasund losnaði úr sjálfheldu um hálf þrjú og siglir nú aftur á eigin vélarafli til hafnar.

Sextán farþegar voru um borð þegar báturinn strandaði en þeir voru allir fluttir til lands með öðrum bát skömmu eftir að Skúlaskeið sigldi upp á grjót rétt fyrir klukkan tíu í morgun.

Þetta staðfestir Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar í samtali við fréttastofu.

Báturinn sigldi upp á grjót.Landhelgisgæslan

„Það var mat skipstjórans að það væri engin hætta á ferðum, aðstæðurnar væru góðar og það væri búið að koma farþegunum yfir í annan bát. Þannig að Landhelgisgæslan kallaði út sjóbjörgunarsveitir Landsbjargar til þess að vera til taks og það var síðan bara ákveðið að bíða eftir því að það myndi flæða að til þess að losa bátinn og núna bara rétt fyrir hálfþrjú að þá losnaði báturinn og siglir núna bara undir eigin vélarafli til Reykjavíkur.“

Fréttin verður uppfærð.

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