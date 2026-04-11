Trump „alveg sama“ um hvort samkomulag náist við Íran Eiður Þór Árnason skrifar 11. apríl 2026 21:15 Trump ræddi við fréttamenn fyrir utan Hvíta húsið í kvöld. Ap/Alex Brandon Stjórnvöld í Íran hafna þeirri fullyrðingu Bandaríkjamanna að tveir tundurspillar á vegum bandaríska sjóhersins hafi siglt í gegnum Hormússund. Bandaríkjaforseti segir það breyta engu fyrir sig hvort friðarsamkomulag náist við Íran. „Fullyrðingu yfirmanns CENTCOM um að bandarísk skip hafi nálgast og siglt inn í Hormússund er harðlega neitað,“ hefur íranska ríkisfréttastofan Fars eftir talsmanni íranska hersins. Það sé undir herafla íranskra stjórnvalda komið hvort skip fari þar í gegn. BBC greinir frá þessu en fyrr í dag birti miðlæg stjórnstöð Bandaríkjahers (CENTCOM) færslu á samfélagsmiðlinum X, áður Twitter, þar sem fullyrt var að bandarískar hersveitir hefðu hafið „undirbúning að hreinsun tundurdufla í Hormússundi“ og að tvö skip „hefðu siglt um Hormússund ... sem hluti af víðtækara verkefni sem er ætlað að tryggja að sundið sé alveg laust við tundurdufl.“ Þá sagði Brad Cooper flotaforingi, yfirmaður CENTCOM, jafnframt á X: „Í dag hófum við ferlið við að koma á nýrri siglingaleið og við munum deila þessari öruggu leið með skipaiðnaðinum innan skamms til að auka flæði frjálsra viðskipta.“ Þríhliða viðræður fulltrúa Írans, Bandaríkjanna og Pakistans hófust í Islamabad í dag og hefur BBC heimildir fyrir því að þær muni ná fram yfir miðnætti að staðartíma. Skip að sigla í átt að Hormússundi í mars. aP Trump skaut á NATO Donald Trump Bandaríkjaforseti ávarpaði fjölmiðla í kvöld. „Sama hvað gerist, þá vinnum við,“ sagði hann. „Við höfum gjörsigrað þetta land.“ Trump sagðist fá mikið af fréttum af viðræðunum í Islamabad án þess að fara út í það nánar. Trump hélt áfram og sagði fréttamönnum að það „skipti [sig] engu máli“ hvort Bandaríkin nái samkomulagi við Íran eða ekki, að því er BBC greinir frá. Bandaríkjaher vinni nú að því að opna Hormússund. Hann nýtti tækifærið og skaut enn og aftur á stjórnvöld ríkja í Atlantshafsbandalaginu sem hafa verið treg við að stökkva fram og taka þátt í aðgerðum Bandaríkjanna í Íran: „Við fengum enga hjálp frá NATO.“ „Sjáum til hvað gerist, en frá mínum bæjardyrum séð er mér alveg sama,“ sagði Trump um gang viðræðna í Islamabad. Hélt því fram að sundið yrði fljótt opið á ný Trump fullyrti í samfélagsmiðlafærslu á Truth Social fyrr í dag að Hormússund yrði brátt opnað fyrir skipaumferð á ný. Þá ítrekaði hann að tóm olíuskip væru á leið til Bandaríkjanna til að „hlaða.“ Forsetinn segist hafa samþykkt að hætta sprengjuárásum á Íran með því skilyrði að stjórnvöld í Teheran, höfuðborg Írans, opni Hormússund. Um er að ræða eina fjölförnustu olíuflutningaleið heims og fara um 20 prósent af olíu og fljótandi jarðgasi um sundið í venjulegu árferði. Vegna þessa hefur lokun sundsins haft mikil áhrif á olíuverð og heimshagkerfið en einnig fer stór hluti lykilefna í áburðarframleiðslu um Hormússund. Siglingarleiðin hefur verið meira og minna lokuð síðan Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran 28. febrúar. Útlit var fyrir að samkomulag hefði náðst um að opna sundið á þriðjudag en daginn eftir fóru írönsk stjórnvöld fram á að Ísraelsher myndi stöðva hernað sinn í Líbanon eftir mannskæðar árásir þar í landi. Síðan þá hefur tvennum sögum farið af því hvort vopnahlé í Líbanon hafi verið hluti af viðræðum Bandaríkjanna og Íran en Ísrael hefur sagt það afdráttarlaust að svo hafi verið ekki. Ísrael þurfi að hætta árásum á landið Dr. Tarek Mitri, aðstoðarforsætisráðherra Líbanons, segir við BBC að til þess að viðræður Írans og Bandaríkjanna verði „marktækar“ þurfi Ísrael að hætta árásum sínum á landið. Sendiherrar Ísraels og Líbanons í Bandaríkjunum hyggjast funda í Washington DC á þriðjudag. Eftir að viðræður hófust í Pakistan í dag gaf Benjamin Netanjahú, forsætisráðherra Ísraels, út yfirlýsingu þar sem hann segist hafa gefið „samþykki sitt“ fyrir friðarviðræðum við Líbanon. „Ég hef gefið samþykki mitt, en með tveimur skilyrðum: við viljum að vopn Hezbollah verði tekin úr umferð og við viljum raunverulegan friðarsamning sem mun endast í kynslóðir,“ segir Netanjahú samkvæmt AFP-fréttastofunni. Heilbrigðisráðuneyti Líbanons segir að tala látinna í landinu frá því að það dróst inn í átökin sé nú komin yfir tvö þúsund. Ríkisfréttastofa landsins greinir frá því að samkvæmt neyðaraðgerðamiðstöð ráðuneytisins hafi 2.020 manns látist og 6.436 særst frá 2. mars. J.D. Vance varaforseti Bandaríkjanna fer fyrir samninganefnd sem fundar nú með Abbas Araghchi utanríkisráðherra Írans og fleiri háttsettum embættismönnum í Islamabad í Pakistan. Um er að ræða fyrsta fund bandarískra og íranskra stjórnvalda augliti til auglitis frá íslömsku byltingunni 1979. 11. apríl 2026 15:33 Enn barist í Líbanon og Trump ósáttur við Írani Þrátt fyrir vopnahlé í stríðinu í Íran hafa átök Ísraelsmanna og Hesbollah í Líbanon haldið áfram og ljóst að engin samstaða er um þann hluta vopnahléssamninganna. 10. apríl 2026 07:31