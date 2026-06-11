Telja 200.000 hafa látið lífið af völdum hita í Evrópu Kjartan Kjartansson skrifar 11. júní 2026 11:34 Maður kælir sig með vatnsúða í hitabylgju í París. Sérstakar kælistöðvar eru á meðal þess sem Alþjóðaheilbrigðisstofnunin leggur til að yfirvöld geti gert til þess að koma í veg fyrir dauðsföll og veikindi af völdum öfgahita í Evrópu. Vísir/EPA Rúmlega tvö hundruð þúsund manns hafa látist af völdum hita í Evrópu á undanförnum fjórum árum samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnunin. Hún telur að hægt hefði verið að koma í veg fyrir flest andlátanna. Til viðbótar við þá sem týndu lífi hafa milljónir Evrópubúa þjáðst líkamlega og andlega af völdum hitabylgja á síðustu árum. Henri Kluge, yfirmaður Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar í Evrópu, segir öfgahita hættulegustu og mest aðsteðjandi hættuna af völdum loftslagsbreytinga. Stofnunin kynnti í dag ráðgjöf sína um hvernig eigi að vernda mannslíf fyrir öfgahita. Einstaklingum er þar ráðlagt að halda sig úr hitanum, kæla heimili sín og vökva sig. Kruge segir það ekki duga eitt og sér heldur þurfi kröfugar aðgerðir stofnana til þess að bregðast við kerfislægum vandanum. Kruge hvetur evrópsk stjórnvöld til þess að búa til áætlanir gegn áhrifum hitabylgja á heilsu fólks. Slíkar áætlanir geti bjargað mannslífum. Á meðal aðgerða sem WHO nefnir er að bjóða upp á græn svæði með forsælu og sérstök kælisvæði í borgum. Félagsþjónusta geti fylgt því eftir að eldra fólk drekki nægan vökva og kennarar og leikskólakennarar geti lært að þekkja einkenni veikinda sem tengjast hita. Einnig megi koma á vinnuhléum eða sveigjanlegum vöktum til þess að verkamenn þurfi ekki að strita úti í sólinni yfir heitasta tíma dagsins. Loftslagsmál Heilbrigðismál Sameinuðu þjóðirnar Tengdar fréttir Hitamet í maí slegið í Bretlandi Hitinn náði þrjátíu og fjórum gráðum á selsíus fyrr í dag við Heathrow í nágrenni Lundúna. Er það hæsta hitastig sem mælst hefur í maímánuði í sögu Bretlands. 25. maí 2026 16:23 Síðustu ellefu ár þau hlýjustu í mælingasögunni Árið í fyrra var það þriðja hlýjasta frá upphafi mælinga og undanfarin ellefu ár eru þau ellefu hlýjustu sem um getur. Meðalhitinn í fyrra slagaði hátt í neðri mörk Parísarsamkomulagsins. 14. janúar 2026 14:10 2025 var hlýjasta árið á Íslandi frá upphafi mælinga Árið 2025 var hlýjasta árið á Íslandi frá upphafi mælinga. Meðalhiti í byggðum landsins var 5,2 stig sem er 1,1 stigi yfir meðallagi áranna 1991 til 2020 og hefur aldrei verið hærri. Áður var árið 2014 hlýjasta árið á landsvísu. 2. janúar 2026 16:41 Mest lesið Opnar sig um gróf ummæli um hjónabandið Innlent Ólga í Samfylkingu: „Þessi ólög eru ekki í okkar nafni sett“ Innlent Veglegt veiðihús rís fyrir silungasvæðið Innlent Rússnesk gervitungl trufla GPS-merki í Evrópu Erlent Sorglegt hve fáir Kópavogsbúar hafi skrifað undir listann Innlent Eiginmaðurinn fékk krabbameinið sem hún hræddist mest Innlent Þjónusta þjarka og falskra aðganga gengur kaupum og sölu Innlent Ari þiggur stöðu stjórnarformanns Innlent Sakar ráðherra um alræðistilburði í nafni mannréttinda Innlent Möguleiki á tuttugu stiga hita Veður Fleiri fréttir Hætta við að lækka sakhæfisaldur í þrettán ár Tvær vikur á braut um jörðu og síðan til tunglsins Rússnesk gervitungl trufla GPS-merki í Evrópu Áframhald á árásum og Íranir segja sundið lokað allri umferð Óútskýrðir rauðir blettir á myndum taldir svarthol Ræða „endurskipulagningu“ herstöðva í Sýrlandi Rússar vígbúast við mörk Norðurlanda Rufu hljóðmúrinn í fyrsta sinn en mæla hávaðann seinna Marius sleppur ekki eftir allt saman Ætla að sækja óeirðaseggi í Belfast til saka Ísland friðsælasta land heims nítjánda árið í röð Tólf látnir og níu særðir eftir skotárás í Jóhannesarborg Óeirðir í Belfast eftir hnífstungu Íranir gerðu hefndarárásir á herstöðvar í nágrannaríkjunum Gerir Repúblikönum á þingi enn lífið leitt Bandaríkjamenn ráðast á Íran Segir Írani hafa skotið niður þyrlu Bandaríkjanna Stríðið gegn holdétandi flugunni fær nýtt líf Kristersson í kröppum dansi á kosningaári Virðist bjartsýnn á að gæfan sé að snúast Úkraínumönnum í hag Armenar horfa áfram til vesturs eftir kosningar Ekkert lát á árásum Ísraelsmanna í suðurhluta Líbanon Fallið frá þróun nýrrar samevrópskrar herþotu Marius látinn laus Xi í heimsókn hjá Kim: Í keppni við Pútín um áhrif í Pyongyang Báðir segjast hættir, í bili Strunsaði úr viðtali: „Þú ert annaðhvort spillt eða heimsk“ Bretar setja ofan í við Vance vegna undirróðurs Skutu niður dróna yfir Lettlandi í fyrsta sinn Öflugur jarðskjálfti úti fyrir Filippseyjum í nótt Sjá meira