Erlent

Telja 200.000 hafa látið lífið af völdum hita í Evrópu

Kjartan Kjartansson skrifar
Maður kælir sig með vatnsúða í hitabylgju í París. Sérstakar kælistöðvar eru á meðal þess sem Alþjóðaheilbrigðisstofnunin leggur til að yfirvöld geti gert til þess að koma í veg fyrir dauðsföll og veikindi af völdum öfgahita í Evrópu.
Maður kælir sig með vatnsúða í hitabylgju í París. Sérstakar kælistöðvar eru á meðal þess sem Alþjóðaheilbrigðisstofnunin leggur til að yfirvöld geti gert til þess að koma í veg fyrir dauðsföll og veikindi af völdum öfgahita í Evrópu. Vísir/EPA

Rúmlega tvö hundruð þúsund manns hafa látist af völdum hita í Evrópu á undanförnum fjórum árum samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnunin. Hún telur að hægt hefði verið að koma í veg fyrir flest andlátanna.

Til viðbótar við þá sem týndu lífi hafa milljónir Evrópubúa þjáðst líkamlega og andlega af völdum hitabylgja á síðustu árum. Henri Kluge, yfirmaður Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar í Evrópu, segir öfgahita hættulegustu og mest aðsteðjandi hættuna af völdum loftslagsbreytinga.

Stofnunin kynnti í dag ráðgjöf sína um hvernig eigi að vernda mannslíf fyrir öfgahita. Einstaklingum er þar ráðlagt að halda sig úr hitanum, kæla heimili sín og vökva sig. Kruge segir það ekki duga eitt og sér heldur þurfi kröfugar aðgerðir stofnana til þess að bregðast við kerfislægum vandanum.

Kruge hvetur evrópsk stjórnvöld til þess að búa til áætlanir gegn áhrifum hitabylgja á heilsu fólks. Slíkar áætlanir geti bjargað mannslífum.

Á meðal aðgerða sem WHO nefnir er að bjóða upp á græn svæði með forsælu og sérstök kælisvæði í borgum. Félagsþjónusta geti fylgt því eftir að eldra fólk drekki nægan vökva og kennarar og leikskólakennarar geti lært að þekkja einkenni veikinda sem tengjast hita.

Einnig megi koma á vinnuhléum eða sveigjanlegum vöktum til þess að verkamenn þurfi ekki að strita úti í sólinni yfir heitasta tíma dagsins.

Loftslagsmál Heilbrigðismál Sameinuðu þjóðirnar

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