Erlent

Vilja lækka sakhæfisaldur um eitt ár í stað tveggja

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Gunnar Strömmer er dómsmálaráðherra Svía.
Gunnar Strömmer er dómsmálaráðherra Svía. EPA

Sænska ríkisstjórnin hefur mildað áform sín og hefur fallið frá tillögu sinni um að lækka sakhæfisaldur niður í þrettán ár. Þess í stað leggur ríkisstjórnin til að lækka sakhæfisaldur niður í fjórtán ár.

Á liðnu ári fóru yfir fimmtíu börn undir fimmtán ára aldri fyrir dóm grunuð um tilraun til manndráps eða morð í Svíþjóð.

Gunnar Strömmer, dómsmálaráðherra Svíþjóðar, kynnti tillöguna í byrjun árs og sagði að neyðarástand ríkti í landinu þar sem fjöldi barna hefði gengið í raðir glæpagengja. Lægri sakhæfisaldur átti einungis að eiga við þegar um alvarlega glæpi var að ræða, svo sem morð, tilraun til manndráps, sprengjuárásir, gróf vopnalagabrot og gróf kynferðisbrot.

„Með því að lækka sakhæfisaldur er hægt að beita sanngjarnari og réttlátari viðurlögum og við munum geta skapað betri skilyrði til endurhæfingar en í dag,“ er haft eftir Strömmer í frétt BBC.

Átta fangelsum var gert að undirbúa sérstakar deildir fyrir börn, þar sem þeim verður haldið aðskildum frá fullorðnum föngum.

Svíþjóð

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