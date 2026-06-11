Vilja lækka sakhæfisaldur um eitt ár í stað tveggja Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 11. júní 2026 22:50 Gunnar Strömmer er dómsmálaráðherra Svía. EPA Sænska ríkisstjórnin hefur mildað áform sín og hefur fallið frá tillögu sinni um að lækka sakhæfisaldur niður í þrettán ár. Þess í stað leggur ríkisstjórnin til að lækka sakhæfisaldur niður í fjórtán ár. Á liðnu ári fóru yfir fimmtíu börn undir fimmtán ára aldri fyrir dóm grunuð um tilraun til manndráps eða morð í Svíþjóð. Gunnar Strömmer, dómsmálaráðherra Svíþjóðar, kynnti tillöguna í byrjun árs og sagði að neyðarástand ríkti í landinu þar sem fjöldi barna hefði gengið í raðir glæpagengja. Lægri sakhæfisaldur átti einungis að eiga við þegar um alvarlega glæpi var að ræða, svo sem morð, tilraun til manndráps, sprengjuárásir, gróf vopnalagabrot og gróf kynferðisbrot. „Með því að lækka sakhæfisaldur er hægt að beita sanngjarnari og réttlátari viðurlögum og við munum geta skapað betri skilyrði til endurhæfingar en í dag,“ er haft eftir Strömmer í frétt BBC. Átta fangelsum var gert að undirbúa sérstakar deildir fyrir börn, þar sem þeim verður haldið aðskildum frá fullorðnum föngum. Svíþjóð Mest lesið Vísað út úr flugvél: „Þetta er bara ömurlegt“ Innlent Opnar sig um gróf ummæli um hjónabandið Innlent Finnur ekki fyrir sársauka Innlent Ólga í Samfylkingu: „Þessi ólög eru ekki í okkar nafni sett“ Innlent Sorglegt hve fáir Kópavogsbúar hafi skrifað undir listann Innlent Rýmdu skrifstofur Hagkaupa vegna hótunar Innlent Sjálftakan „til háborinnar skammar“ Innlent Boðar harðar árásir og hernám Kharg-eyju Erlent Vill ekki ganga svo langt að kalla þetta klofningu flokksins Innlent Árásarmaður Tinnu fær ekki áheyrn: Taldi brotið á mannréttindum minnihlutahópa Innlent Fleiri fréttir Lýsa uppgötvuninni sem gríðarstórum „hvalakirkjugarði“ Vilja lækka sakhæfisaldur um eitt ár í stað tveggja Aflýsir kröftugu árásunum Bretar samþykkja Wegovy pilluna fyrstir í Evrópu Rýmdu hluta Pentagon vegna „loftgæðafráviks“ Saka Ísraela um þjóðernishreinsun á Vesturbakkanum Gera úkraínsk ungmenni að launmorðingjum Boðar harðar árásir og hernám Kharg-eyju Varnarmálaráðherra Breta segir af sér Telja 200.000 hafa látið lífið af völdum hita í Evrópu Hætta við að lækka sakhæfisaldur í þrettán ár Tvær vikur á braut um jörðu og síðan til tunglsins Rússnesk gervitungl trufla GPS-merki í Evrópu Áframhald á árásum og Íranir segja sundið lokað allri umferð Óútskýrðir rauðir blettir á myndum taldir svarthol Ræða „endurskipulagningu“ herstöðva í Sýrlandi Rússar vígbúast við mörk Norðurlanda Rufu hljóðmúrinn í fyrsta sinn en mæla hávaðann seinna Marius sleppur ekki eftir allt saman Ætla að sækja óeirðaseggi í Belfast til saka Ísland friðsælasta land heims nítjánda árið í röð Tólf látnir og níu særðir eftir skotárás í Jóhannesarborg Óeirðir í Belfast eftir hnífstungu Íranir gerðu hefndarárásir á herstöðvar í nágrannaríkjunum Gerir Repúblikönum á þingi enn lífið leitt Bandaríkjamenn ráðast á Íran Segir Írani hafa skotið niður þyrlu Bandaríkjanna Stríðið gegn holdétandi flugunni fær nýtt líf Kristersson í kröppum dansi á kosningaári Virðist bjartsýnn á að gæfan sé að snúast Úkraínumönnum í hag Sjá meira