Erlent

Varnar­mála­ráð­herra Breta segir af sér

Agnar Már Másson skrifar
John Healey varnarmálaráðherra.
John Healey varnarmálaráðherra. Getty

John Healey, varnarmálaráðherra Bretlands, hefur sagt af sér og segist vera ósammála forsætisráðherranum Keir Starmer um fjárveitingar til hersins.

Varnarmálaráðherrann greinir frá þessu í færslu á X og birtir þar bréf stílað á forsætisráðherrann þar sem hann segist finna engra annarra kosta völ en að segja af sér.

Hann segist hrósa árangri ríkisstjórnarinnar en tekur fram að Starmer og hans ríkisstjórn hafi ekki fjármagnað varnarmál nægilega vel undanfarin ár til þess að mæta alþjóðaógnum.

Þó að hann sé ánægður með stuðning Breta við Úkraínu og að Bretar hafi tekið að sér leiðandi hlutverk á sviði Atlantshafsbandalagsins segir hann að fjárfestingaáætlun ríkisstjórnarinnar í varnarmálum hafi verið vonbrigði.

Aðeins sé gert ráð fyrir því að fjárhæð sem jafngildi um 2,68 prósentum af vergri landsframleiðslu renni til varnarmála árið 2030 en Healey telur að Bretland þurfi að verja 3 prósentum af vergri landsframleiðslu í málaflokkinn.

Síðan í maí hefur framtíð ríkisstjórnar Starmers verið í mikilli óvissu, einkum eftir að Wes Streeting sagði af sér sem heilbrigðisráðherra í maí og kallaði eftir því að Starmer láti gott heita eftir afhroð Verkamannaflokksins í kosningum á dögunum.

Bretland Öryggis- og varnarmál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið