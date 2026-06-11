Varnarmálaráðherra Breta segir af sér Agnar Már Másson skrifar 11. júní 2026 11:35 John Healey varnarmálaráðherra. Getty John Healey, varnarmálaráðherra Bretlands, hefur sagt af sér og segist vera ósammála forsætisráðherranum Keir Starmer um fjárveitingar til hersins. Varnarmálaráðherrann greinir frá þessu í færslu á X og birtir þar bréf stílað á forsætisráðherrann þar sem hann segist finna engra annarra kosta völ en að segja af sér. Hann segist hrósa árangri ríkisstjórnarinnar en tekur fram að Starmer og hans ríkisstjórn hafi ekki fjármagnað varnarmál nægilega vel undanfarin ár til þess að mæta alþjóðaógnum. Þó að hann sé ánægður með stuðning Breta við Úkraínu og að Bretar hafi tekið að sér leiðandi hlutverk á sviði Atlantshafsbandalagsins segir hann að fjárfestingaáætlun ríkisstjórnarinnar í varnarmálum hafi verið vonbrigði. Aðeins sé gert ráð fyrir því að fjárhæð sem jafngildi um 2,68 prósentum af vergri landsframleiðslu renni til varnarmála árið 2030 en Healey telur að Bretland þurfi að verja 3 prósentum af vergri landsframleiðslu í málaflokkinn. Síðan í maí hefur framtíð ríkisstjórnar Starmers verið í mikilli óvissu, einkum eftir að Wes Streeting sagði af sér sem heilbrigðisráðherra í maí og kallaði eftir því að Starmer láti gott heita eftir afhroð Verkamannaflokksins í kosningum á dögunum. Bretland Öryggis- og varnarmál Mest lesið Opnar sig um gróf ummæli um hjónabandið Innlent Ólga í Samfylkingu: „Þessi ólög eru ekki í okkar nafni sett“ Innlent Veglegt veiðihús rís fyrir silungasvæðið Innlent Rússnesk gervitungl trufla GPS-merki í Evrópu Erlent Sorglegt hve fáir Kópavogsbúar hafi skrifað undir listann Innlent Eiginmaðurinn fékk krabbameinið sem hún hræddist mest Innlent Þjónusta þjarka og falskra aðganga gengur kaupum og sölu Innlent Ari þiggur stöðu stjórnarformanns Innlent Sakar ráðherra um alræðistilburði í nafni mannréttinda Innlent Möguleiki á tuttugu stiga hita Veður Fleiri fréttir Varnarmálaráðherra Breta segir af sér Telja 200.000 hafa látið lífið af völdum hita í Evrópu Hætta við að lækka sakhæfisaldur í þrettán ár Tvær vikur á braut um jörðu og síðan til tunglsins Rússnesk gervitungl trufla GPS-merki í Evrópu Áframhald á árásum og Íranir segja sundið lokað allri umferð Óútskýrðir rauðir blettir á myndum taldir svarthol Ræða „endurskipulagningu“ herstöðva í Sýrlandi Rússar vígbúast við mörk Norðurlanda Rufu hljóðmúrinn í fyrsta sinn en mæla hávaðann seinna Marius sleppur ekki eftir allt saman Ætla að sækja óeirðaseggi í Belfast til saka Ísland friðsælasta land heims nítjánda árið í röð Tólf látnir og níu særðir eftir skotárás í Jóhannesarborg Óeirðir í Belfast eftir hnífstungu Íranir gerðu hefndarárásir á herstöðvar í nágrannaríkjunum Gerir Repúblikönum á þingi enn lífið leitt Bandaríkjamenn ráðast á Íran Segir Írani hafa skotið niður þyrlu Bandaríkjanna Stríðið gegn holdétandi flugunni fær nýtt líf Kristersson í kröppum dansi á kosningaári Virðist bjartsýnn á að gæfan sé að snúast Úkraínumönnum í hag Armenar horfa áfram til vesturs eftir kosningar Ekkert lát á árásum Ísraelsmanna í suðurhluta Líbanon Fallið frá þróun nýrrar samevrópskrar herþotu Marius látinn laus Xi í heimsókn hjá Kim: Í keppni við Pútín um áhrif í Pyongyang Báðir segjast hættir, í bili Strunsaði úr viðtali: „Þú ert annaðhvort spillt eða heimsk“ Bretar setja ofan í við Vance vegna undirróðurs Sjá meira