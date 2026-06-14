Breski herinn stöðvaði skip úr skuggaflota Rússa á Ermarsundi snemma í morgun, að sögn Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands en aðgerðin stóð yfir í um sex klukkustundir. Hann segir þetta vera í fyrsta sinn sem breski herinn fer um borð í rússneskt olíuskip á Ermasundi.
Sérsveitarmenn úr Konunglega landgönguliðinu og sérþjálfaðir lögreglumenn frá bresku rannsóknarlögreglunni fóru um borð í olíuskipið, sem sætir viðskiptaþvingunum, að sögn varnarmálaráðuneytisins. En hinn svokallaði skuggafloti er floti skipa sem Rússar nota til þess að komast í kringum viðskiptaþvinganir vestrænna ríkja, til njósna og skemmdarverka í Evrópu.
Skipið, Smyrtos, verði kyrrsett og fylgst verði með því með tilliti til umhverfis- eða öryggisáhættu undan suðurströnd Englands á meðan rannsókn standi yfir, bætti ráðuneytið við. Er þetta meðal þess sem erlendar fréttaveitur á borð við Al Jazeera og AP herma.
„Þessi aðgerð er enn eitt áfallið fyrir Rússland og minnir þá sem fjármagna stríð Pútíns í Úkraínu á að þeir geta ekki falið sig,“ sagði Starmer í yfirlýsingunni en nýskipaður varnarmálaráðherra, Dan Jarvis, sagði einnig að „Rússland treysti á skuggaflota sinn til að fjármagna átökin í Úkraínu og íhlutun Breta sé áfall fyrir ólöglegt stríð Pútíns“.
Í lifandi vakt The Guardian kemur fram að atvikið eigi sér stað dögum eftir að fyrrverandi hernaðarmálaráðherra, Al Carns, og varnarmálaráðherra, John Healey, hafi sagt af sér embætti eftir langvarandi deilur um fjárfestingaráætlun í varnarmálum.
Þeir hafi sagt að áætlunin, sem hafi tafist ítrekað, væri verulega vanfjármögnuð og stæðist ekki þær kröfur sem varnarmálaráðuneytið þyrfti að uppfylla til að tryggja öryggi Bretlands á jafn óstöðugum tímum.
Healey hafi jafnframt sagt að ríkisstjórnin væri aðeins reiðubúin að veita tíu milljarða punda, eða ríflega 1,6 milljarða íslenskra króna, í viðbótarfjármagn, upphæð sem hann sagði vera langt um minni en það sem þörf væri á í ljósi ógnarinnar frá Rússlandi og annarra stórra öryggisáskorana.