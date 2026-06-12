Erlent

Facebook lá niðri

Agnar Már Másson skrifar
Facebook er í eigu Meta.
Facebook er í eigu Meta. Vísir/Getty

Samfélagsmiðlarnir Facebook, Messenger og Instagram lágu niðri í um klukkustund síðdegis í dag, samkvæmt upplýsingum frá vefsíðunni Downdetector.

Þar kom fram að fólk ætti í vandræðum með að tengjast samfélagsmiðlinum bæði í símaappi og í tölvu. Fólk átti í erfiðleikum með að skrá sig inn í forritið. Sumir notendur voru skráðir út úr símaforritinu vegna „óvæntrar villu.“

Þá virtist áhrifa gæta hjá Instagram og Messenger, sem einnig eru í eigu Meta, tæknirisa Marks Zuckerbergs. 

Meta hefur ekki gefið út útskýringar vegna málsins en miðlarnir virðast aftur hafa komist í lag klukkan 14.20 í dag.

Fréttin hefur verið uppfærð.

Samfélagsmiðlar

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