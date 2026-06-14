Tólf fórust þegar flugvél hrapaði í Missouri í Bandaríkjunum rétt fyrir hádegi að staðartíma. Ellefu fallhlífastökkvarar voru um borð auk flugmanns og eru allir sagðir látnir.
Um var að ræða einkaflugvél sem sneri við eftir flugtak frá Butler Memorial-flugvellinum í borginni Butler í Missouri og hrapaði síðar skammt frá flugvellinum. Atvikið átti sér stað um hundrað kílómetrum suður af Kansas-borg.
Staðarmiðillinn FOX4 og fréttastofa CBS greina frá þessu og hafa eftir viðbragðsaðilum. Barst þeim tilkynning um að flugvélin hefði hrapað og stæði í ljósum logum um klukkan 11:30 að staðartíma eða 17:30 að íslenskum tíma.
Skydiving passengers among12 killed in Missouri plane crash, state highway patrol says https://t.co/ZZgeZJXmtY— ABC13 Houston (@abc13houston) June 14, 2026
Skydiving passengers among12 killed in Missouri plane crash, state highway patrol says https://t.co/ZZgeZJXmtY
Flugmálastofnun Bandaríkjanna og Rannsóknarnefnd samgönguslysa eru á vettvangi og kanna hvort einhverjir fallhlífarstökkvarar hafi verið búnir að stökkva út áður en flugvélin hrapaði.
Lítið liggur fyrir um orsök slyssins eða hvers vegna flugmaðurinn sneri vélinni við eftir flugtak. Búið er að loka fyrir umferð um Business 49-hraðbrautina nærri flugvellinum um óákveðinn tíma.