Rýmdu hluta Pentagon vegna „loftgæðafráviks“

Hlutar hinnar frægu byggingar sem hýsir varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna, Pentagon, voru rýmdir í dag og starfsmönnum víða sagt að halda kyrru fyrir. Það var gert eftir að öryggiskerfi byggingarinnar greindi það sem kallað hefur verið „loftgæðafrávik“. Engin hætta reyndist á ferðum.
Uppfært: Heimildarmann CNN segja nú að engin hætta hafi verið á staðnum.
CNN hefur eftir heimildarmönnum að viðbrögðin eigi við nokkrar hæðir í ráðuneytinu og er sérstakt teymi sem vinnur með hættuleg efni til taks. Starfsmenn hafa séð lögregluþjóna með gasgrímur og aðra í hlífðarbúningum.
Sean Parnell, talsmaður ráðuneytisins, sagði í yfirlýsingu að gripið hefði verið til nauðsynlegra ráðstafana eftir að áðurnefnt kerfi gaf út viðvörun. Verið sé að rannsaka hvað leiddi til viðvörunarinnar og hvort ástandið sé á einhvern hátt alvarlegt.
STATEMENT:The Pentagon has sophisticated systems to ensure the safety of the building and its occupants. Those systems have detected an air quality issue necessitating precautionary measures until we determine its significance. The Department is executing standard protection…— Sean Parnell (@SeanParnellASW) June 11, 2026
STATEMENT:The Pentagon has sophisticated systems to ensure the safety of the building and its occupants. Those systems have detected an air quality issue necessitating precautionary measures until we determine its significance. The Department is executing standard protection…
CNN segir að í skilaboðum sem starfsmenn fengu hafi sagt að þessi rannsókn gæti tekið allt að tvær klukkustundir.