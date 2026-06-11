Erlent

Rýmdu hluta Pentagon vegna „loftgæðafráviks“

Samúel Karl Ólason skrifar
Varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna í Arlington.
Varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna í Arlington. AP/Carolyn Kaster

Hlutar hinnar frægu byggingar sem hýsir varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna, Pentagon, voru rýmdir í dag og starfsmönnum víða sagt að halda kyrru fyrir. Það var gert eftir að öryggiskerfi byggingarinnar greindi það sem kallað hefur verið „loftgæðafrávik“. Engin hætta reyndist á ferðum.

Uppfært: Heimildarmann CNN segja nú að engin hætta hafi verið á staðnum. 

CNN hefur eftir heimildarmönnum að viðbrögðin eigi við nokkrar hæðir í ráðuneytinu og er sérstakt teymi sem vinnur með hættuleg efni til taks. Starfsmenn hafa séð lögregluþjóna með gasgrímur og aðra í hlífðarbúningum.

Sean Parnell, talsmaður ráðuneytisins, sagði í yfirlýsingu að gripið hefði verið til nauðsynlegra ráðstafana eftir að áðurnefnt kerfi gaf út viðvörun. Verið sé að rannsaka hvað leiddi til viðvörunarinnar og hvort ástandið sé á einhvern hátt alvarlegt.

CNN segir að í skilaboðum sem starfsmenn fengu hafi sagt að þessi rannsókn gæti tekið allt að tvær klukkustundir.

Bandaríkin

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið