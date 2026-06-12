Tveir látnir eftir að bíl var ekið í hlið húss

Bíl var ekið á miklum hraða í hlið húss í Lærdal í Sogni í vestanverðum Noregi síðdegis í dag með þeim afleiðingum að ökumaður og farþegi létust.
Norska ríkisútvarpið greinir frá því að þeir hafi verið einir um borð í bílnum og að þeir hafi verið búsettir erlendis.
Slysið varð á vegi E16 sem tengir Lærdal og Aurlandsdal í Sogni. Vegurinn var lokaður um hríð í kjölfar slyssions. Bíllinn hefur verið dreginn úr hlið hússins.
Ekki liggur fyrir hvað það var sem olli slysinu en viðbragðið var talsvert og nokkrar þyrlur voru sendar á vettvang.