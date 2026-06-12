Erlent

Tveir látnir eftir að bíl var ekið í hlið húss

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Ökumaður og farþegi létust.
Ökumaður og farþegi létust. Vísir/Samsett

Bíl var ekið á miklum hraða í hlið húss í Lærdal í Sogni í vestanverðum Noregi síðdegis í dag með þeim afleiðingum að ökumaður og farþegi létust.

Norska ríkisútvarpið greinir frá því að þeir hafi verið einir um borð í bílnum og að þeir hafi verið búsettir erlendis.

Slysið varð á vegi E16 sem tengir Lærdal og Aurlandsdal í Sogni. Vegurinn var lokaður um hríð í kjölfar slyssions. Bíllinn hefur verið dreginn úr hlið hússins.

Ekki liggur fyrir hvað það var sem olli slysinu en viðbragðið var talsvert og nokkrar þyrlur voru sendar á vettvang.

Noregur

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