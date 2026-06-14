Erlent

Virðast ekki vilja tak­marka sig við tíu milljónir

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Þingmenn í Sviss komu saman til að fagna líklegri niðurstöðu.
Þingmenn í Sviss komu saman til að fagna líklegri niðurstöðu. ap

Svisslendingar virðast ætla hafnað tillögu um að takmarka íbúafjölda þar í landi við tíu milljónir miðað við fyrstu tölur úr þjóðaratkvæðagreiðslu þess efnis sem lauk í dag.

Samkvæmt útgönguspá kusu 55 prósent Svisslendinga gegn tillögunni en 45 með. Kosningunni lauk í hádeginu. Þjóðarflokkur Sviss, sem er hægri flokkur þar í landi, lagði tillöguna fram. Flokkurinn hefur lengi barist gegn komu innflytjenda til landsins.

Breska ríkisútvarpið greinir frá þessu.

Íbúafjöldi í Sviss nemur nú 9,1 milljón en 27 prósent íbúa eru ekki svissneskir ríkisborgarar. Ef svo verður að tillagan verði samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu myndi það stofna samningi þjóðarinnar við Evrópusambandið um frjálst flæði fólks og vara yfir landamæri í hættu.

Sviss þyrfti þá að slíta samningnum sem myndi hafa töluverðar afleiðingar fyrir landið enda reiðir þjóðin sig að miklu leyti á útflutning og ferðamennsku. Þjóðarflokkur Sviss hélt því fram að sú leið að takmarka fólksfjölda myndi minnka álag á innviði og fasteignamarkað.

Fjöldi innflytjenda starfar í heilbrigðisgeiranum, ferðamannabransanum og á hjúkrunarheimilum í Sviss. Ýmsir rekstraraðilar og aðrir hagsmunaaðilar voru því áhyggjufullir í aðdraganda kosninganna eftir því sem fram kemur í frétt BBC.

Í Sviss er hægt að knýja fram þjóðaratkvæðagreiðslu með því að safna að minnsta kosti 100 þúsund undirskriftum.

Sviss

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