Virðast ekki vilja takmarka sig við tíu milljónir Tómas Arnar Þorláksson skrifar 14. júní 2026 16:07 Þingmenn í Sviss komu saman til að fagna líklegri niðurstöðu. ap Svisslendingar virðast ætla hafnað tillögu um að takmarka íbúafjölda þar í landi við tíu milljónir miðað við fyrstu tölur úr þjóðaratkvæðagreiðslu þess efnis sem lauk í dag. Samkvæmt útgönguspá kusu 55 prósent Svisslendinga gegn tillögunni en 45 með. Kosningunni lauk í hádeginu. Þjóðarflokkur Sviss, sem er hægri flokkur þar í landi, lagði tillöguna fram. Flokkurinn hefur lengi barist gegn komu innflytjenda til landsins. Breska ríkisútvarpið greinir frá þessu. Íbúafjöldi í Sviss nemur nú 9,1 milljón en 27 prósent íbúa eru ekki svissneskir ríkisborgarar. Ef svo verður að tillagan verði samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu myndi það stofna samningi þjóðarinnar við Evrópusambandið um frjálst flæði fólks og vara yfir landamæri í hættu. Sviss þyrfti þá að slíta samningnum sem myndi hafa töluverðar afleiðingar fyrir landið enda reiðir þjóðin sig að miklu leyti á útflutning og ferðamennsku. Þjóðarflokkur Sviss hélt því fram að sú leið að takmarka fólksfjölda myndi minnka álag á innviði og fasteignamarkað. Fjöldi innflytjenda starfar í heilbrigðisgeiranum, ferðamannabransanum og á hjúkrunarheimilum í Sviss. Ýmsir rekstraraðilar og aðrir hagsmunaaðilar voru því áhyggjufullir í aðdraganda kosninganna eftir því sem fram kemur í frétt BBC. Í Sviss er hægt að knýja fram þjóðaratkvæðagreiðslu með því að safna að minnsta kosti 100 þúsund undirskriftum. Sviss Mest lesið Fékk viðurkenninguna ekki afhenta fyrr en á þriðjudeginum: „Ég var mjög hissa þegar þau hringdu í mig“ Innlent Munaði minnstu að hún væri sjálf komin út í þegar árásin varð: „Það verður bara allt í blóði í sjónum“ Erlent Fólk þurfi að gæta sín þegar það leigir íbúðina út í ágúst Innlent Skipagöngin samþykkt eftir pólitísk hrossakaup Fréttir Kominn með nóg af tímasetningu lögreglu Innlent Tilkynnt um tónlistarhávaða um allan bæ Innlent Geirdís geti leitað á tjaldsvæði og greitt markaðsverð Innlent Límdu efnin á fætur sína Innlent Breski herinn stöðvaði skip úr skuggaflota Rússa Erlent 250 skjálftar en enginn gosórói að svo stöddu Veður Fleiri fréttir Virðast ekki vilja takmarka sig við tíu milljónir Vonast til þess að fá friðarsamkomulag í afmælisgjöf Spánarkonungur lánaði Leó einkaþotuna Dramatík í tveimur þáttum: Gervigreindarbóla og óður um yfirráð Munaði minnstu að hún væri sjálf komin út í þegar árásin varð: „Það verður bara allt í blóði í sjónum“ Breski herinn stöðvaði skip úr skuggaflota Rússa Fullyrti að samkomulag yrði undirritað og sundið opnað „Afleiðingarnar muni vara í einhver ár jafnvel“ Friður í augsýn að uppfylltum skilyrðum Tveir látnir eftir að bíl var ekið í hlið húss Samþykkt friðarsamkomulag liggi fyrir Dregur umdeildar skýrslur um Havana-heilkennið til baka Facebook lá niðri Kaninn pakkar saman í Evrópu Stríðið í Úkraínu orðið lengra en fyrri heimsstyrjöldin Hæstiréttur bannar Alabama að taka menn af lífi með köfnunarefni Íranir draga orð Trump til baka og vara fólk við að taka hann trúanlegan Lýsa uppgötvuninni sem gríðarstórum „hvalakirkjugarði“ Vilja lækka sakhæfisaldur um eitt ár í stað tveggja Aflýsir kröftugu árásunum Bretar samþykkja Wegovy pilluna fyrstir í Evrópu Rýmdu hluta Pentagon vegna „loftgæðafráviks“ Saka Ísraela um þjóðernishreinsun á Vesturbakkanum Gera úkraínsk ungmenni að launmorðingjum Boðar harðar árásir og hernám Kharg-eyju Varnarmálaráðherra Breta segir af sér Telja 200.000 hafa látið lífið af völdum hita í Evrópu Hætta við að lækka sakhæfisaldur í þrettán ár Tvær vikur á braut um jörðu og síðan til tunglsins Rússnesk gervitungl trufla GPS-merki í Evrópu Sjá meira