Erlent

Vonast til þess að fá friðarsamkomulag í af­mælis­gjöf

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Donald Trump, Bandaríkjaforseti, á áttatíu ára afmæli í dag. 
Donald Trump, Bandaríkjaforseti, á áttatíu ára afmæli í dag.  Vísir/Getty

Donald Trump, Bandaríkjaforseti og afmælisbarn dagsins, segir að samkomulag um endalok átaka Bandaríkjanna og Írans verði undirritað í dag en stjórnvöld í Íranir gáfu til kynna að samningsaðilar þyrftu aðeins meiri tíma.

Trump birti færslu á samfélagsmiðlinum Truth Social á laugardag þar sem kemur fram að áætlað sé að samkomulagið verði undirritað í dag og ítrekar að strax eftir undirritun verði Hormússundið opið öllum.

BBC greinir frá þessu og segir að sendinefnd frá Katar, sem einnig hefur milligöngu í viðræðunum, hafi komið til Tehran í dag en ekki sé ljóst hvort að koma nefndarinnar hafi áhrif á tímasetningu undirritunar Írans.

Talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins, Esmail Baghaei, hafði fyrr lýst yfir efasemdum um tímasetningu undirritunar samkomulagsins. En ríkismiðlar höfðu eftir honum að undirritunin „muni ekki eiga sér stað á morgun“, en „líkurnar á því að gengið verði frá viljayfirlýsingu á næstu dögum séu miklar“.

Í gær sögðu fulltrúar Pakistans, sem hafa milligöngu um friðarviðræður ríkjanna, að samkomulagið yrði líklega undirritað innan sólarhrings. 

Brothætt vopnahlé hefur verið í gildi í Íran frá 7. apríl og ríkin skipst á árásum. Á síðustu vikum hefur Trump ítrekað fullyrt að stjórnvöld væru nálægt samkomulagi.

Vilborg Ása Guðjónsdóttir alþjóðastjórnmálafræðingur sagði fyrr í dag langt frá því að friður væri í augnsýn á milli Bandaríkjanna og Íran þrátt fyrir drög að samkomulagi.

Þrír dagar eru síðan Trump hótaði að gera öflugar árásir á Íran og hernema Kharg-eyju. Þeim árásum var síðan aflýst sama dag. Átök milli þjóðanna með tilheyrandi lokun Hormússunds og loftárásum Bandaríkjahers hafa staðið yfir síðan í lok febrúar.

Trump fagnar einnig stórafmæli í dag en hann er áttræður. Hann hyggst halda stærðarinnar bardagasýningu á grasfleti Hvíta hússins í tilefni afmælisins. 

Íran Bandaríkin

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