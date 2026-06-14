Vonast til þess að fá friðarsamkomulag í afmælisgjöf Áróra L Davíðsdóttir skrifar 14. júní 2026 12:40 Donald Trump, Bandaríkjaforseti, á áttatíu ára afmæli í dag. Vísir/Getty Donald Trump, Bandaríkjaforseti og afmælisbarn dagsins, segir að samkomulag um endalok átaka Bandaríkjanna og Írans verði undirritað í dag en stjórnvöld í Íranir gáfu til kynna að samningsaðilar þyrftu aðeins meiri tíma. Trump birti færslu á samfélagsmiðlinum Truth Social á laugardag þar sem kemur fram að áætlað sé að samkomulagið verði undirritað í dag og ítrekar að strax eftir undirritun verði Hormússundið opið öllum. BBC greinir frá þessu og segir að sendinefnd frá Katar, sem einnig hefur milligöngu í viðræðunum, hafi komið til Tehran í dag en ekki sé ljóst hvort að koma nefndarinnar hafi áhrif á tímasetningu undirritunar Írans. Talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins, Esmail Baghaei, hafði fyrr lýst yfir efasemdum um tímasetningu undirritunar samkomulagsins. En ríkismiðlar höfðu eftir honum að undirritunin „muni ekki eiga sér stað á morgun“, en „líkurnar á því að gengið verði frá viljayfirlýsingu á næstu dögum séu miklar“. Í gær sögðu fulltrúar Pakistans, sem hafa milligöngu um friðarviðræður ríkjanna, að samkomulagið yrði líklega undirritað innan sólarhrings. Brothætt vopnahlé hefur verið í gildi í Íran frá 7. apríl og ríkin skipst á árásum. Á síðustu vikum hefur Trump ítrekað fullyrt að stjórnvöld væru nálægt samkomulagi. Vilborg Ása Guðjónsdóttir alþjóðastjórnmálafræðingur sagði fyrr í dag langt frá því að friður væri í augnsýn á milli Bandaríkjanna og Íran þrátt fyrir drög að samkomulagi. Þrír dagar eru síðan Trump hótaði að gera öflugar árásir á Íran og hernema Kharg-eyju. Þeim árásum var síðan aflýst sama dag. Átök milli þjóðanna með tilheyrandi lokun Hormússunds og loftárásum Bandaríkjahers hafa staðið yfir síðan í lok febrúar. Trump fagnar einnig stórafmæli í dag en hann er áttræður. Hann hyggst halda stærðarinnar bardagasýningu á grasfleti Hvíta hússins í tilefni afmælisins. Íran Bandaríkin Mest lesið Fékk viðurkenninguna ekki afhenta fyrr en á þriðjudeginum: „Ég var mjög hissa þegar þau hringdu í mig“ Innlent Fólk þurfi að gæta sín þegar það leigir íbúðina út í ágúst Innlent Munaði minnstu að hún væri sjálf komin út í þegar árásin varð: „Það verður bara allt í blóði í sjónum“ Erlent Skipagöngin samþykkt eftir pólitísk hrossakaup Fréttir Kominn með nóg af tímasetningu lögreglu Innlent Tilkynnt um tónlistarhávaða um allan bæ Innlent Geirdís geti leitað á tjaldsvæði og greitt markaðsverð Innlent Límdu efnin á fætur sína Innlent 250 skjálftar en enginn gosórói að svo stöddu Veður Fullyrti að samkomulag yrði undirritað og sundið opnað Erlent Fleiri fréttir Vonast til þess að fá friðarsamkomulag í afmælisgjöf Spánarkonungur lánaði Leó einkaþotuna Dramatík í tveimur þáttum: Gervigreindarbóla og óður um yfirráð Munaði minnstu að hún væri sjálf komin út í þegar árásin varð: „Það verður bara allt í blóði í sjónum“ Breski herinn stöðvaði skip úr skuggaflota Rússa Fullyrti að samkomulag yrði undirritað og sundið opnað „Afleiðingarnar muni vara í einhver ár jafnvel“ Friður í augsýn að uppfylltum skilyrðum Tveir látnir eftir að bíl var ekið í hlið húss Samþykkt friðarsamkomulag liggi fyrir Dregur umdeildar skýrslur um Havana-heilkennið til baka Facebook lá niðri Kaninn pakkar saman í Evrópu Stríðið í Úkraínu orðið lengra en fyrri heimsstyrjöldin Hæstiréttur bannar Alabama að taka menn af lífi með köfnunarefni Íranir draga orð Trump til baka og vara fólk við að taka hann trúanlegan Lýsa uppgötvuninni sem gríðarstórum „hvalakirkjugarði“ Vilja lækka sakhæfisaldur um eitt ár í stað tveggja Aflýsir kröftugu árásunum Bretar samþykkja Wegovy pilluna fyrstir í Evrópu Rýmdu hluta Pentagon vegna „loftgæðafráviks“ Saka Ísraela um þjóðernishreinsun á Vesturbakkanum Gera úkraínsk ungmenni að launmorðingjum Boðar harðar árásir og hernám Kharg-eyju Varnarmálaráðherra Breta segir af sér Telja 200.000 hafa látið lífið af völdum hita í Evrópu Hætta við að lækka sakhæfisaldur í þrettán ár Tvær vikur á braut um jörðu og síðan til tunglsins Rússnesk gervitungl trufla GPS-merki í Evrópu Áframhald á árásum og Íranir segja sundið lokað allri umferð Sjá meira