Lýsa uppgötvuninni sem gríðarstórum „hvalakirkjugarði“ Freyja Þórisdóttir skrifar 11. júní 2026 23:17 Þessi mynd sýnir nýfundin steingerð hvalbein djúpt neðansjávar í suðausturhluta Indlandshafs, á Diamantina-brotabeltinu. AP Í suðaustanverðu Indlandshafi á um sjö kílómetra dýpi hafa vísindamenn uppgötvað eitthvað sem lýst er sem gríðarstórum „hvalakirkjugarði“. Þar hafa þegar verið taldar hátt í fimm hundruð hvalaleifar á svæði sem teygir sig yfir um tólf hundruð kílómetra. Í vísindagrein á vef Nature.is lýsa vísindamennirnir, sem eru frá Kína, Ítalíu og Nýja Sjálandi, fundi sínum. Hópurinn hefur komið búnaði og myndavélum niður á hafsbotninn til að taka myndir af steingervingunum. Danska ríkisútvarpið, hefur fjallað um fundinn en rætt var við Morten Tange Olsen, dósent við Globe Institute í Kaupmannahafnarháskóla. Hann sagði uppgötvunina bæði ánægjulega og athyglisverða. Því það sé ekki aðeins fjöldi hvalanna sem sé áberandi. Við nánari rannsókn á beinunum hafa vísindamenn getað ályktað að sumar leifarnar megi rekja allt að fimm milljónir ára aftur í tímann. „Þess vegna er það sérstakt að leifarnar séu svo vel varðveittar,“ er haft eftir Olsen. Ef hvalir reki ekki á land á strönd þegar þeir deyja, þá sökkva þeir til botns. Þar liggi þeir á hafsbotninum og séu veislumáltíð fyrir dýrin sem lifa niðri á botni hafsins. Varpað ljósi á þróun tegunda Fundirnir á hvalabeinagrindunum geta mögulega veitt nýja þekkingu og innsýn í tegundir, bæði núlifandi og útdauðar. Samkvæmt Olsen á uppgötvunin að geta sagt eitthvað til um hvernig tegundafjölbreytnin hefur verið hér áður fyrr, langt, langt aftur í tímann. Hann útskýrir einnig að vísindamenn hafi ekki áður rannsakað hafsbotninn á svo miklu dýpi. Þess vegna finnist honum áhugavert að fylgjast með því hvort haldið verði áfram að rannsaka mjög djúp svæði heimshafanna til að komast að því hvort þessi stóri „hvalakirkjugarður“ sé einstakur eða hvort fleiri slík tilfelli finnist. „Hafið er jú stórt og það er stór hluti af plánetunni okkar,“ segir Olsen að lokum. Kína Ítalía Nýja-Sjáland Hafið Hvalir Mest lesið Vísað út úr flugvél: „Þetta er bara ömurlegt“ Innlent Opnar sig um gróf ummæli um hjónabandið Innlent Finnur ekki fyrir sársauka Innlent Ólga í Samfylkingu: „Þessi ólög eru ekki í okkar nafni sett“ Innlent Sorglegt hve fáir Kópavogsbúar hafi skrifað undir listann Innlent Rýmdu skrifstofur Hagkaupa vegna hótunar Innlent Sjálftakan „til háborinnar skammar“ Innlent Boðar harðar árásir og hernám Kharg-eyju Erlent Vill ekki ganga svo langt að kalla þetta klofningu flokksins Innlent Árásarmaður Tinnu fær ekki áheyrn: Taldi brotið á mannréttindum minnihlutahópa Innlent Fleiri fréttir Lýsa uppgötvuninni sem gríðarstórum „hvalakirkjugarði“ Vilja lækka sakhæfisaldur um eitt ár í stað tveggja Aflýsir kröftugu árásunum Bretar samþykkja Wegovy pilluna fyrstir í Evrópu Rýmdu hluta Pentagon vegna „loftgæðafráviks“ Saka Ísraela um þjóðernishreinsun á Vesturbakkanum Gera úkraínsk ungmenni að launmorðingjum Boðar harðar árásir og hernám Kharg-eyju Varnarmálaráðherra Breta segir af sér Telja 200.000 hafa látið lífið af völdum hita í Evrópu Hætta við að lækka sakhæfisaldur í þrettán ár Tvær vikur á braut um jörðu og síðan til tunglsins Rússnesk gervitungl trufla GPS-merki í Evrópu Áframhald á árásum og Íranir segja sundið lokað allri umferð Óútskýrðir rauðir blettir á myndum taldir svarthol Ræða „endurskipulagningu“ herstöðva í Sýrlandi Rússar vígbúast við mörk Norðurlanda Rufu hljóðmúrinn í fyrsta sinn en mæla hávaðann seinna Marius sleppur ekki eftir allt saman Ætla að sækja óeirðaseggi í Belfast til saka Ísland friðsælasta land heims nítjánda árið í röð Tólf látnir og níu særðir eftir skotárás í Jóhannesarborg Óeirðir í Belfast eftir hnífstungu Íranir gerðu hefndarárásir á herstöðvar í nágrannaríkjunum Gerir Repúblikönum á þingi enn lífið leitt Bandaríkjamenn ráðast á Íran Segir Írani hafa skotið niður þyrlu Bandaríkjanna Stríðið gegn holdétandi flugunni fær nýtt líf Kristersson í kröppum dansi á kosningaári Virðist bjartsýnn á að gæfan sé að snúast Úkraínumönnum í hag Sjá meira