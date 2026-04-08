Réðust fyrirvaralaust á miðborg Beirút Kjartan Kjartansson skrifar 8. apríl 2026 13:57 Neyðarstarfsmaður kannar rústir íbúðablokkar sem Ísraelar sprengdu í loft upp í miðborg Beirút í dag. AP/Bilal Hussein Tugir eru sagðir fallnir og hundruð særð eftir að Ísraelsher gerði fyrirvaralausar loftárásir á miðborg Beirút í Líbanon í dag. Ísraelar segja að vopnahlé sem þeir gerðu við Írani í gær nái ekki til árása þeirra á Hezbollah-samtökin í Líbanon. Árásir Ísraela á Beirút í dag eru þær umfangsmestu frá því að hernaður þeirra gegn Hezbollah hófst. Að sögn ísraelska hersins verpaði hann sprengjum á rúmlega hundrað skotmörk á innan við tíu mínútum í Beirút, sunnanverðu Líbanon og austanverðum Bekaa-dal. AP-fréttastofan segir að Ísraelar hafi meðal annars ráðist á íbúða- og verslunarhverfi sem hafi valdið glundroða og ótta á götum borgarinnar. Haneed Sayed, félagsmálaráðherra Líbanons, fordæmir árásirnar og bendir á að um helmingur þeirra Líbana sem eru á hrakhólum vegna fyrri aðgerða Ísraelshers í landinu haldi til á þeim svæðum sem ráðist var á í dag. Ísraelar og Bandaríkjamenn gerðu samkomulag við klerkastjórnina í Íran um tímabundið vopnahlé gegn því að Hormússund verði aftur opnað fyrir flutningaskipasiglinum. Slökkviliðsmenn sprauta vatni á eld í rústum eftir sprengjuárásir Ísraela á Beirút 8. apríl 2026.AP/Bilal Hussein Hezbollah-samtökin hafa notið stuðnings írönsku klerkastjórnarinnar. Ísraelar segja að vopnahléið nái ekki til stríðs þeirra gegn samtökunum. Fulltrúar Hezbollah höfðu sagt áður en árásirnar hófust að þeir æru tilbúnir til viðræðna um vopnahlé. Þeir hefðu sjálfir ekki haldið sig við vopnahlé sem var gert í byrjun mars þar sem að Ísraelar hefðu ekki gert það. Rúmlega 1.500 manns hafa látið lífið í árásum Ísraela á Líbanon frá því að þeir hófu árásir af krafti árið 2024.