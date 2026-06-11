Yfirvöld í Bretlandi eru þau fyrstu í Evrópu til að samþykkja sölu þyngdarlosunarlyfsins Wegovy í pilluformi. Lyfið er framleitt af danska fyrirtækinu Novo Nordisk en hingað til hafa neytendur þurft að sprauta því í sig.
Í yfirlýsingu frá Novo Nordisk segir að pillan eigi að vera komin í sölu í Bretlandi innan nokkurra vikna. Þar verður lyfið lyfseðilsskylt fyrir fólk sem glímir við offitu og er með BMI-stuðul yfir 30 eða fólk sem er með stuðul yfir 27 og þjáist af minnst einum heilsukvilla tengdum ofþyngd.
Stutt er síðan sagt var frá því að í Bretlandi stæði til að niðurgreiða þyngdarstjórnunarlyf eins og Wegovy fyrir um milljón manns sem væru í hættu á að fá hjartaáfall eða heilablóðfall. Yfirvöld niðurgreiddu Wegovy fyrir einstaklinga í ofþyngd og Ezempic fyrir einstaklinga með sykursýki 2.
Rannsóknir hafa sýnt að lyfin draga úr líkum á hjartaáföllum og heilablóðfalli, óháð þyngdartapi. Þá virðist notkun þeirra samfara öðrum hjartalyfjum draga verulega úr líkunum á því að þeir sem hafa áður fengið hjartaáfall eða heilablóðfall fái þau aftur.
Áður hafði pillan fengið grænt ljós í Bandaríkjunum og Sameinuðu arabísku furstadæmunum.