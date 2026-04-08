Hormússund sagt lokað á ný

Stjórnvöld í Íran hafa lokað Hormússundi á ný vegna árása Ísraela á Líbanon, að sögn ríkismiðils í Íran. Bandaríkin og Íran voru í gær sögð hafa komist að samkomulagi um tveggja vikna vopnahlé og að opna fyrir skipaumferð um sundið.
Forsætisráðherra Ísrael gaf í kjölfarið út að vopnahléið næði ekki til átaka þess við Hezbollah í Líbanon. AP-fréttaveitan greinir frá þessu.
Breska ríkisútvarpið BBC greinir frá því að skipafélögum hafi verið tilkynnt að Hormússund væri lokað og óheimilt að sigla þar í gegn án leyfis frá Íranska byltingarverðinum. „Öll skip sem reyna að sigla út á haf verða skotmörk og þeim sökkt,” sagði í tilkynningunni.
Ríkismiðill Íran segir að Íranski byltingarvörðurinn vari nú við afleiðingum þess að árásum á Líbanon verði ekki hætt. Íranski byltingarvörðurinn (IRGC) boðar viðbrögð sem „muni valda eftirsjá“ ef árásum verði ekki hætt tafarlaust. Á samskiptamiðlinum Telegram segir ríkismiðillinn að Bandaríkjunum og stjórnvöldum í Ísrael sé hér með send ströng viðvörun.
Ísraelsher gerði árásir á nokkur verslunar- og íbúðahverfi í miðborg Beirút í gær, nokkrum klukkustundum eftir að tilkynnt var um áðurnefnt vopnahlé. Yfirvöld í Líbanon segja að minnst 112 manns hefðu fallið og hundruð særst sem gerir þetta einn mannskæðasta daginn í stríði Ísraels og Hezbollah til þessa.
Ríkisfréttastofan Islamic Republic News Agency (IRNA) hefur eftir embættismanni innan Íranska byltingavarðarins: „Sérhver árás á hið stolta Hezbollah er árás á Íran. [Herinn] undirbýr hörð viðbrögð við villimannslegum glæpum stjórnarinnar í [Ísrael],“ að því er fram kemur í frétt BBC.
