Hætta við að lækka sakhæfisaldur í þrettán ár Kjartan Kjartansson skrifar 11. júní 2026 11:09 Sænska lögreglan glímir við glæpagengi sem beita meðal annars fyrir sig unglingum sem þau fá til fylgilags við sig á samfélagsmiðlum. Sænsk stjórnvöld vilja lækka sakhæfisaldurinn til þess að geta refsað afbrotaunglingum frekar. Myndin er úr safni. Vísir/EPA Sænska ríkisstjórnin hefur dregið til baka frumvarp sem hefði lækkað sakhæfisaldur niður í þrettán ár þar sem verulegar líkur voru á að það yrði fellt á þingi. Í staðinn ætlar hún að leggja fram nýtt frumvarp um að lækka aldurinn í fjórtán ár í sumar. Sænska þingið átti að greiða atkvæði um frumvarp minnihlutastjórnar Ulfs Kristersson, forsætisráðherra, um að lækka tímabundið sakhæfisaldur úr fimmtán árum í þrettán. Frumvarpið hefur reynst umdeilt en því var ætlað að bregðast við glæpaöldu á meðal ungmenna sem glæpagengi notfæra sér í auknum mæli til ýmissa skítverka, þar á meðal manndrápa og sprengjutilræða. Gunnar Strömmer, dómsmálaráðherra, sagðist gera ráð fyrir að breið samstaða gæti náðst um frumvarp sem gengi skemmra og lækkaði aldurinn niður í fjórtán ár. „Ég held að það sé ábyrg leið til þess að taka á málinu,“ segir Strömmer á blaðamannafundi í morgun. Jafnaðarmannaflokkurinn, sem mælist með mest fylgi í skoðanakönnunum fyrir þingkosningar sem fara fram í september, er fylgjandi því að lækka sakhæfisaldurinn í fjórtán ár. Aðrir stjórnarandstöðuflokkar vilja ekki hrófla við aldrinum, að því er segir í frétt sænska ríkisútvarpsins. Verði nýtt frumvarp að lögum tekur það gildi í september. Svíþjóð Erlend sakamál Þingkosningar í Svíþjóð Mest lesið Opnar sig um gróf ummæli um hjónabandið Innlent Ólga í Samfylkingu: „Þessi ólög eru ekki í okkar nafni sett“ Innlent Veglegt veiðihús rís fyrir silungasvæðið Innlent Rússnesk gervitungl trufla GPS-merki í Evrópu Erlent Sorglegt hve fáir Kópavogsbúar hafi skrifað undir listann Innlent Eiginmaðurinn fékk krabbameinið sem hún hræddist mest Innlent Þjónusta þjarka og falskra aðganga gengur kaupum og sölu Innlent Ari þiggur stöðu stjórnarformanns Innlent Sakar ráðherra um alræðistilburði í nafni mannréttinda Innlent Möguleiki á tuttugu stiga hita Veður Fleiri fréttir Hætta við að lækka sakhæfisaldur í þrettán ár Tvær vikur á braut um jörðu og síðan til tunglsins Rússnesk gervitungl trufla GPS-merki í Evrópu Áframhald á árásum og Íranir segja sundið lokað allri umferð Óútskýrðir rauðir blettir á myndum taldir svarthol Ræða „endurskipulagningu“ herstöðva í Sýrlandi Rússar vígbúast við mörk Norðurlanda Rufu hljóðmúrinn í fyrsta sinn en mæla hávaðann seinna Marius sleppur ekki eftir allt saman Ætla að sækja óeirðaseggi í Belfast til saka Ísland friðsælasta land heims nítjánda árið í röð Tólf látnir og níu særðir eftir skotárás í Jóhannesarborg Óeirðir í Belfast eftir hnífstungu Íranir gerðu hefndarárásir á herstöðvar í nágrannaríkjunum Gerir Repúblikönum á þingi enn lífið leitt Bandaríkjamenn ráðast á Íran Segir Írani hafa skotið niður þyrlu Bandaríkjanna Stríðið gegn holdétandi flugunni fær nýtt líf Kristersson í kröppum dansi á kosningaári Virðist bjartsýnn á að gæfan sé að snúast Úkraínumönnum í hag Armenar horfa áfram til vesturs eftir kosningar Ekkert lát á árásum Ísraelsmanna í suðurhluta Líbanon Fallið frá þróun nýrrar samevrópskrar herþotu Marius látinn laus Xi í heimsókn hjá Kim: Í keppni við Pútín um áhrif í Pyongyang Báðir segjast hættir, í bili Strunsaði úr viðtali: „Þú ert annaðhvort spillt eða heimsk“ Bretar setja ofan í við Vance vegna undirróðurs Skutu niður dróna yfir Lettlandi í fyrsta sinn Öflugur jarðskjálfti úti fyrir Filippseyjum í nótt Sjá meira