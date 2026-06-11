Erlent

Hætta við að lækka sakhæfisaldur í þrettán ár

Kjartan Kjartansson skrifar
Sænska lögreglan glímir við glæpagengi sem beita meðal annars fyrir sig unglingum sem þau fá til fylgilags við sig á samfélagsmiðlum. Sænsk stjórnvöld vilja lækka sakhæfisaldurinn til þess að geta refsað afbrotaunglingum frekar. Myndin er úr safni.
Sænska lögreglan glímir við glæpagengi sem beita meðal annars fyrir sig unglingum sem þau fá til fylgilags við sig á samfélagsmiðlum. Sænsk stjórnvöld vilja lækka sakhæfisaldurinn til þess að geta refsað afbrotaunglingum frekar. Myndin er úr safni. Vísir/EPA

Sænska ríkisstjórnin hefur dregið til baka frumvarp sem hefði lækkað sakhæfisaldur niður í þrettán ár þar sem verulegar líkur voru á að það yrði fellt á þingi. Í staðinn ætlar hún að leggja fram nýtt frumvarp um að lækka aldurinn í fjórtán ár í sumar.

Sænska þingið átti að greiða atkvæði um frumvarp minnihlutastjórnar Ulfs Kristersson, forsætisráðherra, um að lækka tímabundið sakhæfisaldur úr fimmtán árum í þrettán. 

Frumvarpið hefur reynst umdeilt en því var ætlað að bregðast við glæpaöldu á meðal ungmenna sem glæpagengi notfæra sér í auknum mæli til ýmissa skítverka, þar á meðal manndrápa og sprengjutilræða.

Gunnar Strömmer, dómsmálaráðherra, sagðist gera ráð fyrir að breið samstaða gæti náðst um frumvarp sem gengi skemmra og lækkaði aldurinn niður í fjórtán ár.

„Ég held að það sé ábyrg leið til þess að taka á málinu,“ segir Strömmer á blaðamannafundi í morgun.

Jafnaðarmannaflokkurinn, sem mælist með mest fylgi í skoðanakönnunum fyrir þingkosningar sem fara fram í september, er fylgjandi því að lækka sakhæfisaldurinn í fjórtán ár. Aðrir stjórnarandstöðuflokkar vilja ekki hrófla við aldrinum, að því er segir í frétt sænska ríkisútvarpsins.

Verði nýtt frumvarp að lögum tekur það gildi í september.

Svíþjóð Erlend sakamál Þingkosningar í Svíþjóð

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